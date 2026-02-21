Æü»º¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¤ÇÅìµþ¡ÁÌ¾¸Å²°¤Î±ýÉü755km¡£·ÚEV¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¡È»È¤¨¤ë¡É¤Î¤«
¡ÚÂç¡ÈÅÅÆ°²½¡É»þÂåÅþÍè¡ªÆÃ½¸¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¡Û
EV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¯¤Î¤Ï¡Ö½¼ÅÅ¤¬ÌÌÅÝ¤½¤¦¡×¡Ö±ó½Ð¤ÏÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£EV¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÜÍè¤Ï³¹¾è¤ê¤¬¼çÀï¾ì¤Î·ÚEV¡¢Æü»º¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¡ÊX¥°¥ì¡¼¥É¡§259Ëü9300±ß¡Á¡¢G¥°¥ì¡¼¥É¡§308Ëü2200±ß¡Á ¢¨2026Ç¯2·î¸½ºß¡Ë¤ÇÅìµþ¡ÁÌ¾¸Å²°¤ò¡¢È¢º¬¤ÎÆ½±Û¤¨¤ò¶´¤ß¤Ä¤Ä±ýÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï755km¡£¤¢¤¨¤Æ³¹¾è¤ê¤Ë¶¯¤¤EV¤ò¸Â³¦¤Þ¤ÇÏ¢¤ì²ó¤·¡¢¡Ö·ÚEV¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤ä½¼ÅÅ»ö¾ð¡¢³¹¾è¤ê¤È¹âÂ®¡¦Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥º£²ó¼Ú¤ê¤¿¤Î¤ÏÉ¸½à»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥µ¥¯¥é X¥°¥ì¡¼¥É¡×¡£¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤äNissanConnect¥Ê¥ÓÌ¤ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë
¢£Æü¾ï¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÁö¤ê¡É¤Ï¤É¤¦¤«
²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈEV¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÆü¾ï¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¾è¤ì¤ë¤Î¡©¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï²ÃÂ®¤äºäÆ»Áö¹Ô¤ÇÎÏÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÉáÃÊ¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¹â½ÐÎÏ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¹çÎ®»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê²ÃÂ®ÎÏ¤äºäÆ»Áö¹Ô»þ¤ÎÅÐºäÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥¯È¢º¬¤ÎºäÆ»¤ò¥°¥¤¥°¥¤¿Ê¤ó¤À¥µ¥¯¥é¡£¤½¤ÎÊ¬¾ÃÈñÎÌ¤â¥°¥Ã¤ÈÁý¤¨¤ë¤Î¤ÇÆ½Á°¤Î½¼ÅÅ¤È¡¢½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³ÎÇ§¤Ï¥Þ¥¹¥È
·Ú¤¯¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤à¤À¤±¤Ç¥¹¡¼¥Ã¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀÅ²»À¤¬¹â¤¯¡¢ºäÆ»¤Ç¤âÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤Ç¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥ë¤òÌá¤¹¤È¼«Æ°Åª¤Ë¸ºÂ®¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÎÏ¤òÅÅµ¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËÌá¤¹»ÅÁÈ¤ß¡Ê²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½ÂÂÚ»þ¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥ëÁàºî¤À¤±¤ÇÂ®ÅÙ¤òÄ´À°¤Ç¤¡¢¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ßÂØ¤¨¤ë²ó¿ô¤¬¸º¤ê¡¢Â¤ÎÈè¤ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¡£
¢¥È¢º¬Æ½¤Î²¼¤ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎµÞ¸ûÇÛ¡£¤½¤ì¤Ç¤â²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°Â¿´¤·¤Æ²¼¤ê¤¤ì¤¿
¤Ê¤ª¡¢º£²ó22»þ´Ö¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ½¤ÎÄ¹¤¤²¼¤êºä¡£¤Û¤Ü²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¤ß¤Ç²¼¤ê¤¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿Å¾¤ËÉÔ´·¤ì¤Ç¥®¥¢Áàºî¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Îµ¡Ç½¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤È¡È³¹¾è¤ê¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Û¤Ü¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Î´¶³Ð¤Ç¾è¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤è¤ê¤â²÷Å¬¤Ê¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¥´ë²èÁ°¸å¤Î°ÜÆ°¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÁíÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï918.9km¤ÎÂç°ÜÆ°
¢£·ÚEV¤Ç¤Î±ó½Ð¤Ï¸½¼ÂÅª¡©
°ìÊý¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ò»È¤Ã¤¿Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Áö¹Ô¤½¤Î¤â¤Î¤Ï³¹¾è¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤ËÁö¤ì¤ëµ÷Î¥¤ÏÄ¹¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»ÄÎÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é80¡Á100kmÁ°¸å¤´¤È¤Ë½¼ÅÅ¤ò¶´¤à¤è¤¦¤Ê±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤ÇÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢»ÄÎÌ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÂ®¤µ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï»þÂ®80km¤òÌÜ°Â¤ËÁö¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÒÆ»4²ó¡¢¹ç·×¤ÇÌó2»þ´Ö¤Î½¼ÅÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£»þÂ®80km¤Ç1»þ´ÖÁö¤ë¤È¡¢»ÄÎÌ¤Ï¤ª¤ª¤è¤½80¡ó¤«¤é30¡óÁ°¸å¤Þ¤ÇÄã²¼¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤è¤ê30Ê¬¤«¤é1»þ´Ö¤Û¤ÉÄ¹¤¯¤Ê¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢EV¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤è¤ê¤â¡ÈËèÆü¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áö¤ë¤Î¤«¡¢²È¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ê¤é¤É¤Î·Ú¤Ç¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¹âÂ®¡¦Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÚEV¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢³¹¾è¤êÆÃ²½¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð·ÚEV¤Ï¤«¤Ê¤ê²÷Å¬¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÜÅª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ì¤Ð¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£½¼ÅÅ¤ò°ÜÆ°¥×¥é¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤Î¤¬¥Þ¥¹¥È
Áö¹ÔÀÇ½¤Î¼¡¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬½¼ÅÅ»ö¾ð¡£½¼ÅÅÊýË¡¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤·¤¿½¼ÅÅÀßÈ÷¤òÍøÍÑ¤·¤¿½¼ÅÅ¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬³¹Ãæ¤äSA/PA¤Ç¸«¤«¤±¤ë½¼ÅÅ´ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿½¼ÅÅ¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¼«Âð¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢°ìÈÌ²ÈÄíÍÑ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Âð¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÀìÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÎÀßÃÖ¤¬É¬Í×¡£Ìë´Ö¤Ë½¼ÅÅ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÍâÄ«¤Ë¤Ï100¡ó¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Í·ú¤Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÊØÍø¡£½êÍ¤¹¤ë¤Ê¤é¤¼¤ÒÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¤Èº£²ó¤Î¸¡¾Ú¤ò·Ð¤Æ»×¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¢¥ÉáÄÌ½¼ÅÅ´ï¤ÏÌó30Ê¬¤Ç¿ô¡ó¤À¤±¤·¤«½¼ÅÅ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤ÐµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤òÃµ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í
¤â¤¦°ìÊý¤Î½¼ÅÅ´ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿½¼ÅÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉáÄÌ½¼ÅÅ´ï¡Ê3~6kWh¡Ë¤ÈµÞÂ®½¼ÅÅ´ï½ÐÎÏ20¡Á150kW¡Ë¤Î2¤Ä¡£¤¿¤À¡¢ÉáÄÌ½¼ÅÅ´ï¤Ï100¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç6»þ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÀè¤Ç¤¢¤ì¤ÐµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤òÃµ¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¡£
¢¥½¼ÅÅ´ï¤Ë¤â½ÐÎÏ¤¬ÍÍ¡¹¤¢¤ê¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëEV¤Ë¤è¤ê½¼ÅÅÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â
µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ï¸¶Â§1²ó30Ê¬¤Þ¤Ç¡£¼ÖÎ¾Â¦¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤ä½¼ÅÅ´ï¤Î½ÐÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î30Ê¬¤Ç¤ª¤ª¤è¤½»ÄÎÌ0¡ó¤«¤é80¡óÁ°¸å¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ç»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢80¡óÁ°¸å¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï30Ê¬¤ÏÉ¬¤º¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤¿°ÜÆ°¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤½¤Î¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±ó½Ð¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é½ÐÈ¯Á°¤ËÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÅÓÃæ¤Ç½¼ÅÅ¤¬É¬Í×¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÎý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£³¹¾è¤ê¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¸³è·÷Æâ¤Î¤É¤³¤ËµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤¬¤¢¤ë¤«¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤Î¾ì½ê¤ò¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ç¸¡º÷¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¤â¡¢³Æ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈÎÇäÅ¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏË¬¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¢þ¡£¤Ê¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢QR·èºÑ¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤ÊÃ¼Ëö¤ä¡¢¡È½¼ÅÅ¥«¡¼¥É¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·î³ÛÎÁ¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ç³ä°Â¤Ç½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢ÁªÂò»è¤ÏÍÍ¡¹¡£¼«Âð¤È³°½Ð»þ¡¢¤É¤Á¤é¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤ÇÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¥ÉáÄÌ½¼ÅÅ¤ÏµëÅÅ¸ý¾å¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤ÏµëÅÅ¸ý²¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¥Î¥º¥ë¤Î·Á¤¬°ã¤¦¤¿¤áÌÂ¤ï¤Ê¤¤
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²óÃÏÌ£¤Ë¼ê´Ö¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥Û¥Æ¥ëÃµ¤·¡É¤Ç¤·¤¿¡£Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤ÎÀßÈ÷Íó¤ËµºÜ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µºÜ¤¬¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¥Û¥Æ¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ïº£¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢£¥á¡¼¥«¡¼¤ËÄ¾·â¡§Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤Î¡Ö¤ª¶â¡×¤È¡Ö°Â¿´¡×
Ìµ»ö¤ËÎ¹¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¡Ö¥µ¥¯¥é¡×¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤ÎÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÎ¹¤Ç´¶¤¸¤¿µ¿Ìä¤ä¡¢¡Ö°Ý»ýÈñ¡×¤È¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¼ÂºÝ¤Ë872kmÁö¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÅÅµ¤Âå¤Î°Â¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤À¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ªÆÀ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥µ¥¯¥é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï20kWh¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Âð½¼ÅÅ¤Î¾ì¹ç¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Î¥×¥é¥ó¤äÃÏ°è¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1kWh¤¢¤¿¤êÌó30±ß¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢¶õ¤Î¾õÂÖ¤«¤éËþ½¼ÅÅ¤Ë¤·¤Æ¤âÌó600±ßÄøÅÙ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£ ¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤è¤ê¤âÁ´Á³¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Âð¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËEV¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤Î¸ò´¹¤âÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤â´Þ¤á¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤Ï·àÅª¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡×
¨¡¨¡ ¼«Âð¤Ë½¼ÅÅÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆ³Æþ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¸Í·ú¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Âð¤ËÀìÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó8³ä¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍÍ¤¬10Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¹©»öÈñ¤Ç»Ü¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¼«Âð½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Êý¤Ï¡ÈÀ¸³è·÷Æâ¤Î½¼ÅÅ¡É¤ò³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó4Ëü¸ý¤â¤Î½¼ÅÅ´ï¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÇã¤¤Êª¤Î¤Ä¤¤¤Ç¡É¤Ë·Ñ¤®Â¤·½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤´¼«Âð¤ËÀßÈ÷¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡ ¤â¤·¤¦¤Ã¤«¤ê½¼ÅÅ¤·Ëº¤ì¤Æ¡¢ÅÅ·ç¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Þ¤º¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤¬0¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤Ê¤êµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤È»ß¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÐÎÏ¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï©¸ª¤Ë´ó¤»¤ëÄøÅÙ¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÍ¾ÎÏ¤Ï»Ä¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¾õÂÖ¤ÇÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î½ãÀµ¥Ê¥Ó¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÅªÃÏ¤òÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¥Ê¥Ó¾å¤Ë½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÉ½¼¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤ËÅÅ·ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï²óÈò¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡ö
755km¤òÁö¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÚEV¤ÏËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î»ö¼Â¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»È¤¤Êý¤¬¹ç¤¨¤Ð½½Ê¬¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹µ÷Î¥¤òÉÑÈË¤ËÁö¤ë¤Ê¤é¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¡¹¤Î°ÜÆ°¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ÚEV¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²÷Å¬¤Ç¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£²ó¤Î755km¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Êµ÷Î¥¤Ç¤·¤¿¡£
>> Âç¡ÈÅÅÆ°²½¡É»þÂåÅþÍè¡ªÆÃ½¸¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿»³¸ý·ò°í¡ÊGoodsPress Web¡Ë¡¡¶¨ÎÏ¡¿Æü»º¼«Æ°¼Ö¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡5000mAh¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇiPhone 17¤ò¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©
¢¡Áª¤ÓÊý¤äÇÑ´þÊýË¡¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â¡£¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤òÅ°Äì²òÀâ
¢¡Anker½é¡ª ËèÆü¤Î·ÈÂÓ¤ËÊØÍø¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÂ¢·¿¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤¬ÊØÍø¤½¤¦