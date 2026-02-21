ORANGE RANGE¡¢25¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖ¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡Ü¿·¶Ê¡Ö¥á¥ó¥½¡¼¥ì feat.¥½¥¤¥½¡¼¥¹¡×ÇÛ¿®·èÄê
ORANGE RANGE¤¬2026Ç¯2·î22Æü¤«¤é·ëÀ®25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢·ëÀ®µÇ°ÆüÅöÆü¤Ç¤¢¤ë22Æü(Æü)19:00¤è¤êORANGE RANGE¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡ØORANGE RANGE 25¼þÇ¯µÇ°ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ö¥á¥ó¥½¡¼¥ì¡×¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤È¤¢¤ë²ÆìÎÁÍý²°¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬»ÍÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï25¼þÇ¯¤Î½ÅÂç¹ðÃÎ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥²¥¹¥È1ÁÈÌÜ¤Ï¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Ä¹²°À²»Ò¤È¥Ù¡¼¥¹¡¦·ê¸«¿¿¸ã¡£ORANGE RANGE¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãÎÐ²«¿§ÂçÌëº×2026¡ä¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ2¿Í¤¬¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬Ãç¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤È¤Î¤³¤È¡£
2ÁÈÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Îã¤¨¤Ð±ê¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤Î½ÐÓò»Ò¤ËORANGE RANGE¤Î³Ú¶Ê¡ÖÌ´¿Í¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êORANGE RANGE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÈà¤é¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢25¼þÇ¯·ëÀ®µÇ°Æü¤Î2·î22Æü(Æü)0:00¤è¤ê¡¢¿·¶Ê¡Ö¥á¥ó¥½¡¼¥ì feat.¥½¥¤¥½¡¼¥¹¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë²Æì¤Î°§»¢¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥ó¥½¡¼¥ì¡Ê¤è¤¦¤³¤½¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¤¿ËÜºî¤Ï¡¢25¼þÇ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸¶ÅÀ²óµ¢¤ÎÁÛ¤¤¤Ç·Þ¤¨¤ë¡¢Èà¤é¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥á¥ó¥½¡¼¥ì feat.¥½¥¤¥½¡¼¥¹¡×
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡õ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é
https://orangerange.lnk.to/Mensore
¢£POP-UP¡ØORANGE RANGE 25th ANNIVERSARY POP-UP¡ÁMENSORE¡Á¡Ù
³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î20Æü(¶â)¡Á3·î1Æü(Æü)
¢¨Å¸¼¨´ü´Ö¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§³«ºÅÅ¹ÊÞ
¡¦Åìµþ¡§HMV&BOOKS SHIBUYA 5F ÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡¦²Æì¡§HMV&BOOKS OKINAWA Å¹ÆâÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡¦¿À¸Í¡§HMVºåµÞÀ¾µÜ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥º Å¹ÆâÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤Î³«Å¹¤ª¤è¤ÓÊÄÅ¹»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖPOP-UP ¡ÁMENSORE¡Á¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡¦¥Þ¥Õ¥é¡¼¥¿¥ª¥ë(2¼ï¡§¥é¥¤¥È/¥×¥ì¡¼¥È) \2,000
¡¦T¥·¥ã¥Ä(1¼ï¡§S/M/L/XL) \3,300
¡¦¥í¥óT(2¼ï¡§¥Ð¥Ã¥°¥í¥´¡¦¥Ü¥ë¥É¡¼ / ¥Ô¥¯¥»¥ë¡¦¥Í¥¤¥Ó¡¼) \5,500
¡¦PU¥ì¥¶¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ \900
¡¦¥Ï¥ó¥É¥¹¥È¥é¥Ã¥× \1,500
¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼(¥é¥ó¥À¥àÁ´10¼ï) \600
¡üORANGE RANGE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º
¡¦¡ÈHorse¡É T¥·¥ã¥Ä \3,300
¡¦¡ÈHorse¡É ¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë \2,000
¡¦¡ÈHorse¡É ¥¢¥¯¥ê¥ë¤ª¼é¤ê \800
¡¦¥¯¥í¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥° \1,800
¡¦¥³¥¤¥ó¡õ¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹(¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤) \2,800
¡¦¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥±¡¼¥¹ \2,000
¡¦MENSORE»É½«¥¥ã¥Ã¥×(¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥/¥°¥ì¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼) \4,500
¾ÜºÙ¡§https://www.hmv.co.jp/news/article/260121119/
¢£¥é¥¤¥Ö¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó
¢§¡ãthe telephones ·ëÀ®20¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¡ÖWe wanna scream ¡ÈDISCO¡É with you everywhere!!! ÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â¥Ç¥£¥¹¥³!!!¡×¡ä
3·î07Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO
¢§¡ãMEGA VEGAS 2026¡ä
3·î20Æü(ÅÚ)¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
¢§¡ã¤«¤ê¤æ¤·58 20th TRIBUTE ALBUM -Solo-solo HA!touch- TOUR¡ä
3·î29Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
¢§¡ãCENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026¡ä
4·î04Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
¢§¡ãOrion Island Waves -Beachside Music Festival-¡ä
4·î18Æü(ÅÚ)¡¡²Æì¡¦À¥⻑ÅçÌî³°ÆÃÀß²ñ¾ì
¢§¡ãÎÐ⻩⾊⼤Ìëº×2026¡ä
4·î25Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo ¥Û¡¼¥ëA
¢§¡ãMAIZURU PLAYBACK FES. 2026¡ä
4·î26Æü(Æü)¡¡µþÅÔ¡¦MAIZURU P.B. Harbor Park(Âè3ÉÖÆ¬)
¢§¡ãrockin¡Çon presents JAPAN JAM 2026¡ä
5·î02Æü(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕ¸©ÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à
¢§¡ãOTODAMA¡Ç26¡ä
5·î05Æü(²Ð/½Ë)¡¡Âçºå¡¦ÀôÂçÄÅ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹
¢§¡ãACO CHiLL CAMP 2026 ¡Á¥¢¥½¥Ö¡¢¥ª¥É¥í¥¯¡¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¡¢¥¥ã¥ó¥×¡£¡Á¡ä
5·î16Æü(ÅÚ)¡¡ÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î»³¼ù¶õ¤Î¿¹
