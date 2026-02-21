ÎëÌÚ²íÇ·¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ØMARTINI¡¡DUET DELUXE¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºOP¼çÂê²ÎÁ´¶Ê¼ýÏ¿¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÎëÌÚ²íÇ·¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤Èº£Ç¯·Þ¤¨¤ë¸Å´õ¡Ê70ºÐ¡Ë¤òµÇ°¤·¤¿¤Ç¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMARTINI DUET DELUXE¡Ù¤ò3·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡ØMARTINI DUET DELUXE¡Ù¤Ï¡¢¡È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë3ËçÁÈ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Disc1¤Ï¡ÚKing & Diva¡Û¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¡¢½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¿·µì¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCanaria¡×¤ä¡¢¥ª¥ë¥±¥¹¥¿¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥ë¥¹¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Öº£Ìë¤ÏÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡×¡¢2019Ç¯¤ÎTVÈÖÁÈ¤Ç°ìÅÙ¤Î¤ßÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇòÀÐËã°á¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡ÖNeccesary (2026 Ver.)¡×¤Ê¤É¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à½é¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿À®¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡Ö½ÂÃ«¤Ç5»þ¡×¤ò¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î½ÂÃ«Æäºé¤ò·Þ¤¨¡¢33Ç¯¿¶¤ê¤Ë¥ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½ÂÃ«Æäºé¤Ë¤È¤Ã¤Æº£ºî¤Ï¡¢NMB48Â´¶È¸å½é¤Î²»¸»²½¤È¤Ê¤ë¡£
Disc2¤Ï¡¢¼Â¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚÀ»Èþ¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÚKING & QUEEN¡Û¡£¾¼ÏÂ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤Î¶â»úÅã¡Ö¥í¥ó¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖTAXI¡×¡¢¥í¥Ð¡¼¥¿¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¤È¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥¶¥¦¥§¥¤¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖWhere is the love¡×¤Î¥«¥ô¥¡¡¼¤ò¿·Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ÐÄï¤Ç¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÎÎò»Ë¤òÃ©¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Disc£³¤Ï¡¢¡È¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤ÎÂç·¿¿·¿Í¡É¤È¤·¤Æ2019Ç¯°ÊÍè5ºîÏ¢Â³¤Ç¤Î¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÚKing ¡õ Kaguya family¡Û¡£ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦»ÍµÜ¤«¤°¤äÌò¤òÌ³¤á¤¿À¼Í¥¡¦¸Å²ì°ª¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥¢¥Ö¥Ê¥¤¥¥ª¥¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDADDY ! DADDY! DO!¡×¤Ê¤É¡¢Á´£µºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMARTINI DUET DELUXE¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤È¤Ê¤ë3·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼Âçºå¸ø±é¤Ç¤Î¥é¥¤¥ô±ÇÁüºîÉÊ¡Ømasayuki suzuki taste of martini tour 2025 Step123 season2 ¡ÈAll Time Doo Wop¡É¡Ù¤âÆ±»þÈ¯Çä¡£¥é¥Ã¥Ä&¥¹¥¿¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼º´Æ£Á±Íº¡¢·¬Ìî¿®µÁ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎëÌÚÀ»Èþ¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢²¬ºêÂÎ°é¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿´ñÀ×¤Î°ìÌë¤¬±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØMARTINI DUET DELUXE¡Ù¤È¡Ømasayuki suzuki taste of martini tour 2025 Step123 season2 ¡ÈAll Time Doo Wop¡É¡Ù¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤ê³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½Ìó³«»Ï¡£¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¤äÎ¾¥¿¥¤¥È¥ë¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØMARTINI DUET DELUXE¡Ù
2026Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê4CD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§ESCL 6224¡Á7
²Á³Ê¡§¡ï7,000¡ÜÀÇ
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó»ÅÍÍ¡¢3CD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§ESCL 6228¡Á30
²Á³Ê¡§¡ï6,000¡ÜÀÇ
¹ØÆþÍ½ÌóURL
https://erj.lnk.to/RdRBqe
ÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ÖCanaria¡×
Àè¹ÔÇÛ¿®Ãæ
https://masayukisuzuki.lnk.to/Canaria
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
¡ÚDisc1¡Û¡¡King & Diva
01. ½ÂÃ«¤Ç5»þ (2026 Ver.)¡¡¡ãfeat. ½ÂÃ«Æäºé¡ä
02. ¥í¥ó¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡¡¡ãJUJU with ÎëÌÚ²íÇ·¡ä
03. Canaria¡¡¡ãfeat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ä
04. Endless Love¡¡¡ãfeat. May J.¡ä
05. DOWN TOWN¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡¡¡ãEPO with ÎëÌÚ²íÇ·¡ä
06. º£Ìë¤ÏÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡¡¡ãfeat. ¥ª¥ë¥±¥¹¥¿¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥ë¥¹¡ä
07. Åß¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤è (2026 Ver.)¡¡¡ãfeat. ÌîµÜ¿¿µ®¡ä
08. Îø¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥¿¥¤¥à¡Á12pm¡Á¡¡¡ãfeat. µÆÃÓÅí»Ò¡ä
09. ¹¬¤»¤Ê·ëËö¡¡¡ãfeat. ¾¾¤¿¤«»Ò¡ä
10. Necessary (2026 Ver.)¡¡¡ãfeat. ÇòÀÐËã°á¡ä
11. ·î¤Ë´ê¤¨¤Ð¡¡¡ãfeat. ¹ñÉÜ¹°»Ò¡ä
¡ÚDisc2¡Û¡¡KING & QUEEN
01. Where is the Love¡¡¡ãwith ÎëÌÚÀ»Èþ¡ä
02. ÌëÌÀ¤±¤Î¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¡¡ãÎëÌÚÀ»Èþ with ÎëÌÚ²íÇ·¡ä
03. ¥í¥ó¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡¡¡ãÎëÌÚÀ»Èþ with Rats & Star¡ä
04. TAXI (mediumslow version) (2026 Ver.) ¡ãwithÎëÌÚÀ»Èþ¡ä
05. ºÇ¸å¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¡¡ãwithÎëÌÚÀ»Èþ¡ä
06. ´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¡¡ãwith ÎëÌÚÀ»Èþ¡ä
07. ¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢I love you¡Ä¡¡¡ã¥·¥ã¥Í¥ë¥º¡Ü1¡ä
08. Where is the Love (for female¥«¥é¥ª¥±)
09. Where is the Love (for male¥«¥é¥ª¥±)
10. ÌëÌÀ¤±¤Î¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È (¥«¥é¥ª¥±)
11. ¥í¥ó¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó (for female¥«¥é¥ª¥±)
12. ¥í¥ó¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¡¡(for male¥«¥é¥ª¥±)
13. TAXI (mediumslow version) (2026 Ver.) (¥«¥é¥ª¥±)
14. ºÇ¸å¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼ (¥«¥é¥ª¥±)
15. ´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊÆü (for female¥«¥é¥ª¥±)
16. ´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊÆü (for male¥«¥é¥ª¥±)
17. ¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢I love you¡Ä (¥«¥é¥ª¥±)
¡ÚDisc3¡Û¡¡King & Kaguya family
01. ¥¢¥Ö¥Ê¥¤¥¥ª¥¯¡¡¡ãfeat. ¸Å²ì °ª¡ä
02. Love is Show¡¡¡ãfeat. ¹â¾ë¤ì¤Ë (¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z)¡ä
03. GIRI GIRI¡¡¡ãfeat. ¤¹¤¥ (SILENT SIREN)¡ä
04. DADDY ! DADDY ! DO !¡¡¡ãfeat. ÎëÌÚ°¦Íý¡ä
05. ¥é¥Ö¡¦¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡¡ãfeat. °Ë¸¶Ï»²Ö¡ä
06. CLUB KAGUYA ¡ÁCARTOON + YELLOCK MIX¡Á
07. ¥¢¥Ö¥Ê¥¤¥¥ª¥¯ (for female¥«¥é¥ª¥±)
08. ¥¢¥Ö¥Ê¥¤¥¥ª¥¯ (for male¥«¥é¥ª¥±)
09. Love is Show (for female¥«¥é¥ª¥±)
10. Love is Show (for male¥«¥é¥ª¥±)
11. GIRI GIRI (for female¥«¥é¥ª¥±)
12. GIRI GIRI (for male¥«¥é¥ª¥±)
13. DADDY ! DADDY ! DO ! (for female¥«¥é¥ª¥±)
14. DADDY ! DADDY ! DO ! (for male¥«¥é¥ª¥±)
15. ¥é¥Ö¡¦¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ (for female¥«¥é¥ª¥±)
16. ¥é¥Ö¡¦¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ (for male¥«¥é¥ª¥±)
¡ÚDisc4¡Û King & Diva Karaoke¡¡¢¨½é²óÈ×¤Î¤ßÉÕÂ°
01. ½ÂÃ«¤Ç5»þ (2026 Ver.) (¥«¥é¥ª¥±)
02. ¥í¥ó¥ê¡¼¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó (¥«¥é¥ª¥±)
03. Canaria (¥«¥é¥ª¥±)
04. Endless Love (¥«¥é¥ª¥±)
05. DOWN TOWN¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼ (¥«¥é¥ª¥±)
06. º£Ìë¤ÏÎ¥¤µ¤Ê¤¤ (¥«¥é¥ª¥±)
07. Åß¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤è (2026 Ver.) (¥«¥é¥ª¥±)
08. Îø¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥¿¥¤¥à¡Á12pm¡Á (¥«¥é¥ª¥±)
09. ¹¬¤»¤Ê·ëËö (¥«¥é¥ª¥±)
10. Necessary (2026 Ver.) (¥«¥é¥ª¥±¡Ë
11. ·î¤Ë´ê¤¨¤Ð (¥«¥é¥ª¥±)
±ÇÁüºîÉÊ
¡Ømasayuki suzuki taste of martini tour 2025 Step123 season2 ¡ÈAll Time Doo Wop¡É¡Ù
2026Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä
¡ÚBlu-ray¡Û
ÉÊÈÖ¡§ESXL-397
²Á³Ê¡§¡ï7,000¡ÜÀÇ
¡ÚDVD¡Û
ÉÊÈÖ¡§ESBL-2682
²Á³Ê¡§¡ï6,000¡ÜÀÇ
¹ØÆþÍ½ÌóURL
https://erj.lnk.to/XJndNc
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
01. Opening
02. ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼
03. ³¹³Ñ¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È with ²¬ºêÂÎ°é
04. ¥È¥¥¥Ê¥¤¥È
05. ¥é¥ó¥Ê¥¦¥§¥¤
06. Silhouettes
07. Sh-Boom
08. Zoom
09. Chapel of Dreams
10. Ì´¸«¤ë16ºÐ
11. ¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢I love you¡¦¡¦¡¦ with ÎëÌÚÀ»Èþ
12. Îø¤Ë¤ª¤Á¤Æ-Fall in love-
13. ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅÚÍËÆü
14. ¤½¤·¤ÆËÍ¤ÏÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë
15. ½µËö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È
16. ¥é¥Ö¡¦¥ß¡¼¡¦¥É¥¥
17. Æ´¤ì¤Î¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë
18. ¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó
19. À±¤¯¤º¤Î¥À¥ó¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë
20. ¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¾Ã¤¨¤¿²Æ
Encore
21. ¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï
22. DADDY ! DADDY ! DO !
23. °ã¤¦¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤
24. Îø¿Í
25. ¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È
26. ¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È with ¸öÅÄÐÔÌ¤
27. Ì´¤Ç°©¤¨¤¿¤é
28. EveryDay EveryTime
End Roll
ÆÃÅµ±ÇÁü
Guest Special Interview Movie
¡ã²¬ºêÂÎ°é, ÎëÌÚÀ»Èþ, ¸öÅÄÐÔÌ¤¡ä
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÎëÌÚ²íÇ·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.martin.jp/