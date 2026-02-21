STARGLOW 2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUSOTSUKI¡×Á´¼ýÏ¿ÆâÍÆ¸ø³«¡ª¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø
STARGLOW¤¬4·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUSOTSUKI¡×¤ÎÁ´¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬¸ø³«¡£¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¿³ºº³Ú¶Ê¡ÖGreen Light¡×¡ÖBlast Off¡×¤â¼ýÏ¿
º£ºî¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖUSOTSUKI¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¿³ºº³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖGreen Light¡×¡ÖBlast Off¡×¤ÎÁ´3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
½é²óÈ×A¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖUSOTSUKI¡×¡ÖGreen Light¡×¤ÎMV¤È¤½¤ÎBehind The Scenes¡Ê·×Ìó69Ê¬¡Ë¡¢½é²óÈ×B¤Ë¤Ï¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥Ç¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¥·¥êー¥º¡ÖSTARGLOW IS COMING¡×¡ÊÁ´7ËÜ¡Ë¤È¡ÖSTARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-¡×¡Ê·×Ìó54Ê¬¡Ë¤ò¼ýÏ¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·¿È´¤»°ÊýÇØ¥±ー¥¹»ÅÍÍ¡¦¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¤¤ÎBMSG MUSIC SHOP¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢½é²óÈ×A¡¦B¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢º£ºî¤ÎPhoto Shooting Behind The Scenes¤ò¼ýÏ¿¡Ê·×Ìó141Ê¬¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½¸¹ç¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥ÉÉÕ¤¡×¤ÎBMSG MUSIC SHOP¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ë¾¦ÉÊ¤â¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
º£ºî¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¡ÖGreen Light¡×¤¬¡¢3·î2Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¡ÖGreen Light¡×¤Ï¡¢2·î21Æü27»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØSTARGLOW¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Êzero¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ½é¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
STARGLOW¤Ï¤³¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¤ò·È¤¨¡¢4·î¤«¤éÁ´¹ñ17ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¼«¿È½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢ー¡ØSTARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
¤Þ¤¿3·î14Æü¤Ë¡ØÂè42²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2026 SPRING/SUMMER¡Ù¡¢4·î18Æü¤Ë¤Ï¡ØJAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026¡Ù¡¢5·î3Æü¤Ë¤Ï¡ØVIVA LA ROCK 2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.03.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖGreen Light¡×
2026.04.01 ON SALE
SINGLE¡ÖUSOTSUKI¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÇÛ¿®¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://starglow.tokyo/news/music/751/
¡ÖUSOTSUKI¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://starglow-sp.com/USOTSUKI/
STARGLOW OFFICIAL SITE
https://starglow.tokyo/