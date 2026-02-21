¿¥ÅÄ¿®À®¡¢16Ç¯Á°¤Î¡È·¤¤Ò¤â»ö·ï¡É¤Î¿¿Áê¤ò¹ðÇò¡ÖÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥ª¥Õ¥ì¥³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¿®À®¡Ê¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤È»³¸ý¹ä»Ë¡ÊÊ¿¾»¸ÞÎØ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò·Ð¸³¤·¤¿2¿Í¤¬¡¢Âç²ñ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢Â¦¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î±éµ»Ãæ¤Ë·¤¤Ò¤â¤¬ÀÚ¤ì¤ÆÃæÃÇ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¢¤Î»ö·ï¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜÃæ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿Èá·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¥ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦Á´Á³¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»Ãæ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤òÄ·¤Ü¤¦¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¿¥ÅÄ¤Ï·¤¤Ò¤â¤¬ÀÚ¤ì¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¡¢·ë¹½´¶³ÐÇÉ¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»È¤¤¸Å¤·¤¿¤â¤Î¤òÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£·¤¤Ò¤â¤â2¡¢3ÆüÁ°¤ËÎý½¬¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂØ¤¨¤Á¤ã¤¦¤ÈÂ¤Î´¶³Ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÂØ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç·ë¤ÓÄ¾¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬ËÜÈÖ¤ÇÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
±éµ»¸å¡¢µ¼Ô¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿¥ÅÄ¤Ï¡¢¤³¤È¤Î·Ð°Þ¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËËÍ¤¬µã¤¤¹¤®¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤Ï¡Ø¿¥ÅÄ¹æµã¡Ù¤È¤·¤«½ñ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¨¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¡Ø·¤¤Ò¤â¤¬ÀÚ¤ì¤Æµã¤¤¤¿¡Ù¤È¤·¤«½ñ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£ÌµÇ°¤Î¤Ü¤ä¤¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÂåÉ½¤Î»³¸ý¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÀÚ¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤ËÍ½È÷¤Î·¤¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¿¥ÅÄ¤â¡ÖËÍ¤ÏÃ¯¤«¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©¡¡¤Ê¤ó¤«º£µß¤ï¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤ËMC¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤¬¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¥¹¥±¡¼¥È·¤¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦Á´Á³¡£Íâ·î¤°¤é¤¤¤Ë·¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¼¡¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦ÀäÂÐÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¡¢¼ºÇÔ¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£