Ä¹ºê¤¬ÂÔË¾¤Î½éÇòÀ±¡ª¡¡T¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ÎÀèÀ©ÅÀ¡õN¡¦¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Î2È¯¤ÇÌ¾¸Å²°¤ò²¼¤¹

¡¡¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¿·ÂÎÀ©¤Ç90Ê¬1¾¡¤ÈPKÀï1¾¡¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¤¬¡¢Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÄ¹ºê¤ò¡ØËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î°ìÀï¡£¸ß³Ñ¤ÎÁ°È¾¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢58Ê¬¤ËÄ¹ºê¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¿·²ÃÆþFW¤¿¤Á¤Î3¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Ä¹ºê¤Ï½éÇòÀ±¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï3·î1Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤È¡¢Ä¹ºê¤Ï28Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¡1¡Ý3¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
¡¡
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡58Ê¬¡¡¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¡ÊÄ¹ºê¡Ë
0¡Ý2¡¡78Ê¬¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡ÊÄ¹ºê¡Ë
1¡Ý2¡¡90¡Ü4Ê¬¡¡ÀõÌîÍºÌé¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë
1¡Ý3¡¡90¡Ü6Ê¬¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡ÊÄ¹ºê¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬2ÆÀÅÀ¡ª¡¡Ì¾¸Å²°vsÄ¹ºê
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 21, 2026
⚽️¥´¡¼¥ë (57:38)
👟¥Á¥¢¥´ ¥µ¥ó¥¿¥Ê
🆚Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ vs V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/sNrwnxPCRl
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 21, 2026
⚽️¥´¡¼¥ë (78:01)
👟¥Î¡¼¥Þ¥ó ¥¥ã¥ó¥Ù¥ë
🆚Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ vs V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/Z29k4m80xh
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 21, 2026
⚽️¥´¡¼¥ë (93:27)
👟ÀõÌî ÍºÌé
🆚Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ vs V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/VAS07o6ChL
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 21, 2026
⚽️¥´¡¼¥ë (95:36)
👟¥Î¡¼¥Þ¥ó ¥¥ã¥ó¥Ù¥ë
🆚Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹ vs V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/r0sKKWrVLT