Ä¹ºê¤¬ÂÔË¾¤Î½éÇòÀ±¡ª¡¡T¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ÎÀèÀ©ÅÀ¡õN¡¦¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¤Î2È¯¤ÇÌ¾¸Å²°¤ò²¼¤¹

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÈV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£

¡¡¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¿·ÂÎÀ©¤Ç90Ê¬1¾¡¤ÈPKÀï1¾¡¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¤¬¡¢Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÄ¹ºê¤ò¡ØË­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î°ìÀï¡£¸ß³Ñ¤ÎÁ°È¾¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢58Ê¬¤ËÄ¹ºê¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬º¸Â­¤ò¿¶¤êÈ´¤­¡¢¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤òÆÍ¤­»É¤·¤¿¡£

¡¡78Ê¬¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢Ä¹ºê¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤ë¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¤Ë¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿Ä¹ºê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤éN¡¦¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£

¡¡¿·²ÃÆþFW¤¿¤Á¤Î3¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿Ä¹ºê¤Ï½éÇòÀ±¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï3·î1Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤È¡¢Ä¹ºê¤Ï28Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£

¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¡1¡Ý3¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
¡¡
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡58Ê¬¡¡¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¡ÊÄ¹ºê¡Ë
0¡Ý2¡¡78Ê¬¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¡ÊÄ¹ºê¡Ë
1¡Ý2¡¡90¡Ü4Ê¬¡¡ÀõÌîÍºÌé¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë
1¡Ý3¡¡90¡Ü6Ê¬¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¡ÊÄ¹ºê¡Ë


¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥­¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬2ÆÀÅÀ¡ª¡¡Ì¾¸Å²°vsÄ¹ºê