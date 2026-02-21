º²¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤Î¾×·â¡¢Ì¾¥Õ¥ì¡¼¥ºÈëÏÃ¡½¡½½é³«ºÅ¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¥«¥é¥ª¥±AWARD¡×¿ôÉÃ¤Ë¹þ¤á¤¿°¦¼ÒÀº¿À¤¬À¸¤ó¤ÀÇ®¶¸
¡ü¡ÈÆüËÜ°ì²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡É¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡Ö¤Ï¡¦¤«¡¦¤¿¡¦¤Î¡¦¤·¤ª¢ö¡×¡Ö¥»¡Á¥¬¡Á¢ö¡×¡½¡½Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¡È¤¢¤Î²»¡É¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤¬½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¼Ò¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò²Î¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¥«¥é¥ª¥±AWARD powered by JOYSOUND¡×¤Î·è¾¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦J-SQUARE SHINAGAWA¤Ç³«ºÅ¡£¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿°¦¼ÒÀº¿À¤¬¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¥«¥é¥ª¥±AWARD powered by JOYSOUND¡×·è¾¡¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡û¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ËÈó¾ð¤ÊºÎÅÀ
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢CM¤Ê¤É¤ÇÎ®¤ì¤ëÄ¶Ã»¼Ü¤Î¶Ê¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎJOYSOUND¤Ë¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¤·¡¢¡Ö±þ±ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç¤Î¥«¥é¥ª¥±²Î¾§²ó¿ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö·è¾¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈºÎÅÀ¡¢¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ëÆÀÅÀ¤òÁí¹çÅª¤Ë¿³ºº¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ò·èÄê¤¹¤ë¤â¤Î¡£·è¾¡¤Î¿³ºº¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î·ëÂ«ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¡×¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¡×¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ë¥«¥é¥ª¥±¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤Î3¤Ä¤À¡£
½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬º£¡¢´®¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çºÅ¼Ô°§»¢¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢JOYSOUND¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤Î°Â°æÀµÇîÀìÌ³¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢JOYSOUND¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥ç¥¤¥ª¥ó¥×¡¼¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤Ï¤Ã¤Ô¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢JOYSOUND¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¤ï¤º¤«5ÉÃ¤Î´Ö¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î¡ÈJOYSOUND¢ö¡É¤È¤¤¤¦²Î¾§¤È»Ò¤É¤â¤Î¡ÈJOYSOUND!¡É¤È¤¤¤¦À¼¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ò¡¢Î¢À¼¤â¶î»È¤·¤Æ1¿Í¤Ç±é¤¸Ê¬¤±¤¿°Â°æÀìÌ³¡£¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½Ð¾ì¼Ô¤¿¤Á¤âÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¤¬¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖºÎÅÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ð¤ÊÊ¸»ú¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤ÎÁ´°÷¤¬Ã¦ÎÏ¤¹¤ëÃæ¡¢°Â°æÀìÌ³¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ·èÀïÁ°¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¤Û¤°¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Î¥¨¥¯¥·¥ó¥°¡¦°Â°æÀµÇîÀìÌ³
¡û¡Öº£¤Ï¤Ê¤¤¼ÒÌ¾¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×
½Ð¾ì¼Ô¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´±ÇÁü¾å±Ç¡×¢ª¡Ö120ÉÃ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¡×¢ª¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´²Î¾§¡×¢ª¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤È¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦4¹àÌÜ¡£Âçºå¡¦ºæ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¡Ö¥»¥ë¥Ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¾åÊýÌ¡ºÍ¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë½ÐÈÖ¤òÂÔ¤ÄÂ¾¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¿¤Á¤ËÆ°ÍÉ¤¬Áö¤ë¡£
¥»¥ë¥Ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¡ºÍ
¤³¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Á´20ÁÈ¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Í¤¨¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¼Ò¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ºî¶Ê¼Ô¼«¿È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë¼Ò¤â¡£¡Ö¤¯¤é¤·¤¢¤ó¤·¤ó¥¯¥é¥·¥¢¥ó¢ö¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥¯¥é¥·¥¢¥ó¡×¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¥¤¥à¤Çº²¤Î¥Ý¥¨¥È¥ê¡¼¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¡¢³åºÓ¤òÍá¤Ó¤ë¡£
¥¯¥é¥·¥¢¥ó¡¢º²¤Î¥Ý¥¨¥È¥ê¡¼¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÝ¸¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤¬ÉãÌ¼¤Ç»²Àï¤·¤¿¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡ÖÂçºå¶¹»³Smile¡¦Smile¡×¤«¤é¤Ï¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÊì¿Æ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥»¥¬¡×¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¡ÈÆüËÜ°ì²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡É¤È¾Ò²ð¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¡Ö¥»¡Á¥¬¡Á¢ö¡×¤Î2²»¤¬´°Á´¤Ë¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸«»ö¤Ê¡È¥Õ¥ê¡¦¥ª¥Á¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÊÝ¸¦¥ª¥Õ¥£¥¹
Âçºå¶¹»³Smile¡¦Smile
¥»¥¬
¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖAssIst Path¡×¡£º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ë±þÊç¸å¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤·¡¢Ìò³ä¤ò½ª¤¨¤¿µì¼ÒÌ¾¡ÖT-3¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤À¡£¡Öº£¤Ï¤Ê¤¤¼ÒÌ¾¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àº°ìÇÕ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î°¥½¥¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤È¤Ï?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öµì¼ÒÌ¾¡¦T-3¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾Ú¤·¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¹ï¤Þ¤ì¤¿Îò»Ë¤ò²ñ¾ì¤Ç¶¦Í¤·¤¿¡£
µì¼ÒÌ¾¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤òÇ®¾§¤¹¤ëAssIst Path
¡ü¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤Ë¡Ö¼ª¾ã¤ê¤À¡×¡Ö¥À¥µ¤¤¡×
Á´¹ñÅ¸³«¤¹¤ëÍÌ¾´ë¶È¤«¤é¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ÎÈëÏÃ¤¬Â³¡¹¡£¡ÖÇìÊý±ö¶È¡×¤ÎÃËÀ¤¬¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ë¡Ö¤Ï¡¦¤«¡¦¤¿¡¦¤Î¡¦¤·¤ª¢ö¡×¤Ï¡¢Æ³Æþ¤·¤¿1987Ç¯Åö»þ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¼ª¾ã¤ê¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ì¾ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖÄ¹Ã«¹©¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¡Ö¥¿¥é¥¿¥¿¥Ã¥¿¥¿!¢ö¡×¤â¡¢¼ÒÆâ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö¥À¥µ¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Á°ÅÓÂ¿Æñ¤ÊÁ¥½Ð¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»ÈÍÑ¤òÂ³¤±¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤Æ¡É°é¤Æ¤Æ¤¤¤¡¢º£¤äÄ°¤¯¤À¤±¤Ç´ë¶ÈÌ¾¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¾¦ÉÊ¤Þ¤ÇÁÛµ¯¤µ¤ì¤ëÂç´ÇÈÄ¤Ë¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ËÎò»Ë¤¢¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇìÊý±ö¶È
Ä¹Ã«¹©¥°¥ë¡¼¥×
¿³ºº°÷¤Î¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î»Ê²ñ¤ä¿³ºº°÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ ¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹!¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥½¨¤µ¤â¾Î¤¨¡¢¡Ö¼¡²ó¤Ï¥«¥ó¥Æ¥ì¤µ¤ó(¢¨º£²ó¤Î½Ð¾ì¼Ô¡¦´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷)¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤«¤é¤Ï¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â½Ð¾ì¡£¤Ï¤Ê¤ï¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÍ½Áª¤ÈºÆÊüÁ÷¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½Ð¾ì¼Ô¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢´ØÀ¾¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢20¼ÒÃæ8¼Ò¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê´ØÀ¾¤Î¥Î¥ê¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ï¡¢¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥«¥ó¥Æ¥ì
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó
¡û¥¯¥é¥·¥¢¥ó¼Ò°÷¤Ë´°Á´¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÀîÅè¤¢¤¤
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½ª¤ï¤ê¡¢30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ë¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¿³ºº°÷¾Þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê·èÄê¤·¤¿¡£
¡ü»³ÅÄ¾¡Ìé¾Þ¡§SOHLA(±§Ãè³«È¯¶¨Æ±ÁÈ¹ç)
¹ÖÉ¾¥³¥á¥ó¥È¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÈÖÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿²ó¤âÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ü¤Ï¤Ê¤ï¾Þ¡§¥»¥ë¥Ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×
¹ÖÉ¾¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ¡ºÍ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎÄï(¥Ê¥¤¥Ä¡¦È¹ÀëÇ·)¤¬Ì¡ºÍ¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡üÀîÅè¤¢¤¤¾Þ¡§¥¯¥é¥·¥¢¥ó
¹ÖÉ¾¥³¥á¥ó¥È¡Ö¾®ÎÓ°¡À±¤µ¤ó¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¡¢¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿²ÎÀ¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢À¸¤ÇÄ°¤¤¤¿»þ¤ËËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ÎÎÏ¤ò¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Îº£Æü¤Î°áÁõ¤â¡È¥¯¥é¥·¥¢¥ó¥«¥é¡¼¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â(¿åÆ»¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¤é)¤¼¤Ò¤ªÅÅÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ü¥Æ¥¢¥È¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡§µµÅÄÀ½²Û
¹ÖÉ¾¥³¥á¥ó¥È
»³º¬¤¢¤ó(»ÒÌò)¡Ö½àÈ÷¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¥¿¡¼¥ó²¦»Ò(¢¨µµÅÄÀ½²Û¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼)¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!¡×
ÄÍÈøºù²í(»ÒÌò)¡ÖËÍ¡¢¤ª²Û»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÆÃ¤ËµµÅÄÀ½²Û¤µ¤ó¤Ï¿®Íê¤·¤Æ¤Æ¡£º£Æü¤â³Ú²°¤Î¤ªÊÛÅö¤Î²£¤Î¤ª²Û»Ò¤ÎÃæ¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×
¡ü°Â°æÀµÇî¾Þ¡§´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷
¹ÖÉ¾¥³¥á¥ó¥È¡Ö´ØÀ¾ÆÃÍ¤ÎÀëÅÁ¤ÎÊÊ¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢(ÀëÅÁ¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤Î)°æ¾å¤µ¤ó¤ÎÆ°¤¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤½¤ì¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤Î½À¤é¤«¤¤¿°¤Ë¿¨¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ¸å¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×
¡ü½éÂåÂç¾Þ¤Ï¡ÖÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¯´ë¶È¡×
¤½¤·¤Æ¡¢±Ç¤¨¤¢¤ë½éÂå¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¥«¥é¥ª¥±AWARDÂç¾Þ¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢TOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡£¡ÖTOPPA!!!TOPPAN¢ö¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ò¡¢¡ÖT¡¦O¡¦P¡¦P¡¦A¡¦N¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¾Ý¤Ã¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤È¤È¤â¤ËÌ¥¤»¤¿¡£
ËÜÈÖ¸å¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀëÅÁÉôÄ¹¤Îº´Æ£·½°ì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¾Þ¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë³Í¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶½Ê³¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¹ÊóÉô¤Î½÷À¼Ò°÷¡¢²¬ËÜÃÎ²Ö¤µ¤ó¤ÈÊÆÎÉºÌÌ¾¤µ¤ó¤¬2¿Í¤Ç¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÎºÙ¤«¤¤³ÎÅÙ¤äµÓ¤Î³«¤Êý¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢°áÁõ¤â¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¼êºî¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×(²¬ËÜ¤µ¤ó)¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤ê¤è¤¦¡£ÊÆÎÉ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òµ¡¤Ë¡¢TOPPAN¤¬ÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¯´ë¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤â¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Í¥¾¡ÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢CM²»³Ú¤òÀ©ºî¤¹¤ë°¦°õ¤Ë¤è¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤Î³Ú¶Ê²½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ´°À®¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦³Ú¶Ê²½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Á´Á³¥Î¡¼¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡×(º´Æ£¤µ¤ó)¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥é¥ª¥±¥·¥ç¥Ã¥×JOYSOUNDÍøÍÑ·ô10Ëü±ßÊ¬¤ÎÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡ÈTOPPA!!!TOPPAN¢ö¡É¤ò¤º¤Ã¤È²Î¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£10Ëü±ßÊ¬¤Ê¤Î¤ÇÁêÅö²Î¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¡¢°¦¼ÒÀº¿À¤¢¤Õ¤ì¤ëÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ûµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤Ï»ê¤ë¾ì½ê¤ÇÌ¾»É¸ò´¹
¤É¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î°¦¼ÒÀº¿À¡£Ã»¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¹©É×¤ò¤³¤é¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤Î°¦¤ÏÂ¾¼Ò¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¡¢½ÐÈÖ¤ò½ª¤¨¤¿¼Ò¤â¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò¤â´ÑÍ÷ÀÊ¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¸÷·Ê¤¬°õ¾ÝÅª¡£¿³ººÃæ¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤Ï»ê¤ë¤È¤³¤í¤ÇÌ¾»É¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î·è¾¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤êYouTube¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¡Ö¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¡×¡¢¥»¥¬¤Î¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¡¢µµÅÄÀ½²Û¤Î¡Ö¥¿¡¼¥ó²¦»Ò¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÂç¤¤¤ËÊ¨¤¯¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
