¥«¥¹¥¿¥à¤â³Ú¤·¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê°ìÂæ
¡¡Ç³ÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä¹ØÆþÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤¬Â³¤¯ºòº£¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤ÏºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯»ý¤Æ¤ë¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ëµá¤á¤ë´ð½à¤Ï¤è¤ê¥·¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Ý»ýÈñ¤Î°Â¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¼ÂÍÑÀ¤ä¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤Ë¤â´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤Î·Ú¥»¥À¥ó¡Ö¥Ô¥¯¥·¥¹ ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¡×¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¥ì¥È¥í»ÅÍÍ¤Î¥È¥è¥¿ºÇ¿·¡Ö·Ú¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê23Ëç¡Ë
¡¡2012Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¥Ô¥¯¥·¥¹ ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Ï¼ÂÄ¾¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤â¡¢Âç¿Í4¿Í¤¬²÷Å¬¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë½½Ê¬¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¡¢¤½¤·¤ÆºÇÂç25km¡¿L¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÄãÇ³Èñ¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢²Á³Ê¤Ï99Ëü2200±ß¤«¤é144Ëü6500±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤È¤¤¤¦¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤ÀßÄê¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬150Ëü±ßÂæ¤«¤é200Ëü±ßÂæ¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ô¥¯¥·¥¹ ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÃ±¤Ê¤ë·ÐºÑÀ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ³°¤ÊÉ½¾ð¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥ÄÎà¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¼´¤Ç¡Ö²û¤«¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¡¹¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤¬¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼ÖÆâ¤Ë°ìµ¤¤Ë²û¤«¤·¤¤¶õµ¤¤¬Éº¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢ÀÊ¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥ÈÉÕ¤¼ÖÍÑ¤¬8580±ß¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤Ê¤·¼ÖÍÑ¤¬6600±ß¤È¡¢Èæ³ÓÅª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤â¡¢Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ù¡¼¥¹¡¢¥ê¥¢¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¤Î»°ÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢²Á³Ê¤Ï4Ëü6200±ß¤Ç¤¹¡£¥¦¥Ã¥ÉÄ´¤òÁª¤Ù¤Ð¾¼ÏÂ¤Î¹âµé¼Ö¤ò»×¤ï¤»¤ë²º¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯Ä´¤òÁª¤Ù¤Ð¸½ÂåÅª¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÆâÁõ¤Ï¼ù»é´¶¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Î¼Á´¶¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡³°Áõ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»Å¾å¤²¤Î½ãÀµ¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿µ±¤¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥Áõ¾þ¤ò¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¡¼¥É¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï2Ëü7720±ß¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥¢¥ß¥é¡¼¥«¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬7700±ß¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÁõÃå¤¹¤ë¤È³°´Ñ¤Î°õ¾Ý¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢ÆÃ¤ËÃ±¿§¥Ü¥Ç¥£¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ÎÃæ¤Ë²û¤«¤·¤¤É÷¹ç¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤äSNS¤Ç¤ÏÆâÁõ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¾¦ÍÑ¼Ö¤Ã¤Ý¤µ¤¬¾Ã¤¨¤ë¡×¡Ö±¿Å¾ÀÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ä¡¢¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö½ãÀµ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬È´·²¡×¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¤Ë¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¾¯¤·¹âµé´¶¤¬½Ð¤ë¡×¤È¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇLED¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤òÁõÃå¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¡¢¡Ö±«¤ÎÆü¤Î±ø¤ì¤¬·ã¸º¤¹¤ë¡×¡ÖÇÀÆ»¤äº½ÍøÆ»¤òÁö¤ë¤Ê¤éÉ¬¿Ü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¥Þ¥Ã¥É¥¬¡¼¥É¤ä¥é¥Ð¡¼¥Þ¥Ã¥È¡Ê¥´¥àÀ½¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥È¡Ë¤òÁªÂò¤¹¤ëÁØ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ô¥¯¥·¥¹ ¥¨¥Ý¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¡×¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤ÎÌò³ä¤òÀÅ¤«¤Ë¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÁõÈ÷¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëº£¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¯¤·¤Î¸ÄÀ¤ä²û¤«¤·¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¡¢µÕ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£