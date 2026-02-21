Ž¢ËâË¡»È¤¤¤ÎÄï»ÒŽ£¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¤ª´é¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¡ª¥±¥¤¥¦¥Î¡¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÖWalt Disney ¡ÈFANTASIA¡É Watch -Starry-¡×
ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥±¥¤¥¦¥Î¡×
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¥±¥¤¥¦¥Î¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÅÅÃÓ¼°ÏÓ»þ·×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥±¥¤¥¦¥Î¡¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ØWalt Disney ¡ÈFANTASIA¡É Watch -Starry-¡Ù
²Á³Ê¡§66,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§3¿Ë¥¯¥©¡¼¥Ä¼°¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡ÊÅÅÃÓ¼°ÏÓ»þ·×¡Ë
¥±¡¼¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹
¥ë¥Ó¡¼¡Ê¥ê¥å¡¼¥º¡Ë¡§Ä¾·Â2mm¡ß1p
¥Ù¥ë¥È¡§¥ê¥¶¡¼¥É¡Ê¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ë
ËÉ¿å¡§Æü¾ïÀ¸³èËÉ¿å¡Ê3µ¤°µ¡Ë
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§Éý19.5mm¡¡¸ü¤ß6mm¡¡Á´Ä¹¡§20.5cm
¼ê¼ó¼þ¤ê¡§13.0cm¡Á16.5cm
¥Ù¥ë¥ÈÉý¡§10mm¡Á12mm
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥±¥¤¥¦¥ÎÅ¹ÊÞ
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥±¥¤¥¦¥Î¡×
º§Ìó»ØÎØ¡¢·ëº§»ØÎØ¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡¢»þ·×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6Ëü¼ïÎà°Ê¾å¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥±¥¤¥¦¥Î¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÅÅÃÓ¼°ÏÓ»þ·×¡ù
ËâË¡»È¤¤¤ÎÄï»Ò¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÏÓ»þ·×¤Ç¤¹¡£
¿§¹ç¤¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¿È¤ËÃå¤±¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ÎÃæ¤Ë¸«¤¨¤ëÀÖ¤¤ÉÃ¿Ë¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ù
¥ê¥å¡¼¥ºÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥ë¥Ó¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¢Â¦¤Î¹ï°õ¤Ï¡¢ËâË¡»È¤¤¤ÎÄï»Ò¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡ª
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Ï¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤Î¥í¥´¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤È´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î»Ñ¤¬°¦¤é¤·¤¯¡¢»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤½¤¦¡ù
¥±¥¤¥¦¥Î ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ØWalt Disney ¡ÈFANTASIA¡É Watch -Starry-¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¥±¥¤¥¦¥Î ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
