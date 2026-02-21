¡Ö¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥í¥Ã¥ÈÈãÈ½¤Î¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥æ¥ë¥²¥ó¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¡×¤ÈÈ¿ÏÀ
ºòµ¨¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¡£º£µ¨¤Ï²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂç·¿Êä¶¯¤ò¹Ô¤¤Ï¢ÇÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï26»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØDaily mail¡Ù¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎOB¤Ç¤¢¤ë¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤¬º£µ¨¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà(¥¹¥í¥Ã¥È)¤Ï¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×¤ÎÂàÇ¤Ä¾¸å¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ª¡¼¥é¤¬Èà¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê°ã¤¦¡£¥æ¥ë¥²¥ó¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£´ÆÆÄ¤Ï¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¥ª¡¼¥é¤¬Áý¤¹¤È»×¤¦¡£¥ë¡¼¥Ë¡¼¤¬¤³¤Î°Õ¸«¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤·¤³¤ì¤¬°ìÈÌÅª¤Ê°Õ¸«¤Ê¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÏËÍ¤¬º£µ¨¤è¤ê¤âºòµ¨¤Î¤Û¤¦¤¬¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤À¤í¤¦¡×
¤¹¤Ç¤ËÏ¢ÇÆ¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤À¤¬¡¢º£µ¨¤òºÇÄã¸Â¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¤ë¤Ë¤ÏÍèµ¨¤ÎCL½Ð¾ì¸¢¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×4¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢CL¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£