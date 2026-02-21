Ä¶µ×¡¹SNS¹¹¿·¤Î¹áÎ¤Æà¤¬42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯µ±¤¤¤Æ¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¹áÎ¤Æà¤¬21Æü¡¢ºòÇ¯¤Î3·î11Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤Ç´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡¡ÖThank you for your B.D message¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥Õ¤Ê¥È¥ìー¥Êー»Ñ¤ÇÁ°¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¡×¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯µ±¤¤¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë