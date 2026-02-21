¹¤µ¤Ç¤âµ¡Ç½À¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä150¸®°Ê¾åŽ¢¿Í¤Î½»¤Þ¤¤Ž£¤ò¼ê¤¬¤±¤¿·úÃÛ²È¤¬Ž¢¼«Ê¬¤Î²È¤Å¤¯¤êŽ£¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤·¤¿¤³¤È
※本稿は、谷尻誠『建築家で起業家の父が息子に贈る「人生の設計図」』(三笠書房)の一部を再編集したものです。
¢£¡ÖÉÔÊØ¡×¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Îºâ»º
·úÃÛ²È¤È¤·¤Æ150¸®°Ê¾å¤Î¡Ö¿Í¤Î½»¤Þ¤¤¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤¬¡¢2019Ç¯¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï44ºÐ¡£²ÈÂ²¤ÏÎÁÍý²È¤ÎºÊ¤È¡¢Åö»þ5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë·úÃÛ²È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÇÀß·×¤·¤Æ·ú¤Æ¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö·úÃÛ²È¤Î¼«Å¡¡×¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äµ»½Ñ¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤Ç¤¹¤«¤é¼Â¸³Åª¤Ê»î¤ß¤ä»Â¿·¤ÊÉ½¸½¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¼«Ê¬¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÊë¤é¤·Êý¤òÂÎ¸½¤·¤¿·úÃÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë½»¤ß¤¿¤¤½»¤Þ¤¤¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê²È¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤¿·ë²Ì¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Ë°é¤Ã¤¿¹Åç¤ÎÄ¹²°¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÉÔÊØ¡×¤Ê²È¤Ç¤·¤¿¡£
¼Â²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç¸©ËÌÉô¤Î»°¼¡¤È¤¤¤¦ÅÄ¼ËÄ®¡£´Ö¸ý¤¬4¥á¡¼¥È¥ë¼å¡¢±ü¹Ô¤¤¬25¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ëÄ¹²°¤Ç¤¹¡£
ºÙÄ¹¤¤ÉßÃÏ¤ËÌÚÂ¤¤ÎÊì²°¤ÈÎ¥¤ì¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÃæÄí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âæ½ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤êÊì²°¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿²¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó·¤¤òÍú¤¤¤ÆÃæÄí¤òÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤¿·¤¤òÃ¦¤¤¤ÇÎ¥¤ì¤ÎÉô²°¤Ø¾å¤¬¤ë¡£
±«¤ÎÆü¤Ë¡¢Êì²°¤ÈÎ¥¤ì¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á»±¤ò¤µ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë²È¤Î³°¤ÈÆâ¤Î¶³¦¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²È¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÉÔÊØ¤Ê²È¡×¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î²ê¤ò°é¤à
É÷Ï¤¤â¸Þ±¦±ÒÌçÉ÷Ï¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¿Å¤ò¤¯¤Ù¤ÆÊ¨¤«¤µ¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·úÊª¤Î³°¤ÎÊ²¸ý¤«¤é²Ð¿á¤ÃÝ¤ò¥Õ¡¼¥Õ¡¼¿á¤¤¤Æ²Ð¤ò¤ª¤³¤¹¤ä¤êÊý¤â¸Å½¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÌ´Ãæ¤ÇÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÉ÷Ï¤¤òÊ¨¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÈÝ±þ¤Ê¤¯²È¤Øµ¢¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÉÔÊØ¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡£
ÀÎ¤ÎÄ¹²°¤Ç¤¹¤«¤é²È¤ÎÃæ¤¬Çö°Å¤¤¤Î¤â¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¡¢Í§Ã£¤ÎÌÀ¤ë¤¤²È¤«¤é¼«Ê¬¤Î²È¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁá¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¾ë¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Î¡ÖÉÔÊØ¡×¤µ¤³¤½¤¬¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âË¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÉÔÊØ¤Ê²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£
²È¤ÎÁ°¤ÎÆ»Ï©¤ËÂÇ¤Á¿å¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ë¤¯¤Æ¶¹¤¤¼¼Æâ¤ØÎÃ¤·¤¤É÷¤òÄÌ¤¹¤È¤¤¤¦Àè¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¸®²¼¤Ë±«¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËDIY¤Ç²°º¬¤òÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¿Å¤Î±ê¤ËÉ÷¤òÁ÷¤ëÊýË¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÃÎ·Ã¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¹©É×¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¹Í¤¨¤ëÃÃÏ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÉÔÊØ¤ÊÊë¤é¤·¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î²ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡×
¡ÖÉÔÊØ¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×
¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿Í°ìÇÜ¤¢¤¤é¤á¤¬°¤¯¡¢±ýÀ¸ºÝ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¤é¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤Î²È¤À¤±ÉÏË³¤Ç¥Ü¥í¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤¬¿Å³ä¤ê¤âÁÝ½ü¤â¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡Ä¡Ä¤È¤Æ¤âÍýÉÔ¿Ô¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â²È¤¬¸Å¤¤¤Î¤â¸½¼Â¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¿Í°ìÇÜ¤¢¤¤é¤á¤¬°¤¯¡¢±ýÀ¸ºÝ¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é²æËý¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢²¿¤«ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢²¿¤«¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
²¿¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÂÎ¼Á¡É¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÔÊØ¤Ê¼Â²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊØÍø¤Ê²È¤¬¡Ö¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¡×¤òÆß¤é¤»¤ë
º£¤Î»þÂå¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÊØÍø¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê²È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¡Ö²÷Å¬¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢½»¿Í¤Ï¹©É×¤ò¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤è¤¯¤¹¤ë½Ñ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¤Ï¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½»¤ß»Ï¤á¤¿¤é¤³¤³¤¬»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤À¤¹»ÏËö¤Ç¤¹¡£
²÷Å¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²È¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÊØÍø¤Ê²È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬ËÜÍè»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤è¤ê¤è¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡×¤òÆß¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ËÍ¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Îº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¡ÖÉÔÊØ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½·úÃÛ²È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢¡ÖÉÔÊØ¤È¤¤¤¦Ë¤«¤µ¡×¤òÀß·×¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë²á¤´¤¹²È¤¬¤É¤ì¤À¤±ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢Æü¡¹²þ¤á¤Æ³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«¿¬ À¿¡Ê¤¿¤Ë¤¸¤ê¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë
·úÃÛ²È¡¢µ¯¶È²È
1974Ç¯¹ÅçÀ¸¤Þ¤ì¡£2000Ç¯¡¢·úÃÛÀß·×»öÌ³½êSUPPOSE DESIGN OFFICE¤òÀßÎ©¡£2014Ç¯¤è¤êµÈÅÄ°¦¤È¶¦Æ±¼çºË¡£¹Åç¡¦Åìµþ¤Î2¥«½ê¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤«¤é½»Âð¡¢Ê£¹ç»ÜÀß¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¡ÖÀä·ÊÉÔÆ°»º¡×¡Ötecture¡×¡ÖDAICHI¡×¡Öyado¡×¡ÖMietell¡×¤Ê¤ÉÂ¿Ê¬Ìî¤Ç³«¶È¡£»ö¶È¤ÈÀß·×¤ò¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤µ¤»¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¡¢¹ÅçËÜ¼Ò¤Î°ÜÅ¾¤òµ¡¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÇ²°Ä®¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°¡×¤Î±¿±Ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÍÕÍÜ¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØCHANGE¡¡Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ¯¤Êý¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Ê·úÃÛ²È¡¢µ¯¶È²È Ã«¿¬ À¿¡Ë