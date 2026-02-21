56ºÐ¡¦¾ëÅçÌÐ¡Ö¿´¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤«¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨!¡× ¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ÝÉñ
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù(Ëè½µÆüÍË19:00¡Á)¤¬¡¢22Æü¤ËÊüÁ÷¡£Ì¾Êª´ë²è¤Ç¤¢¤ë¡¢µðÂçÀã¶Ì¤Ç¥¹¥¡¼¾ì¤òPR¤¹¤ë¡£
µðÂçÀã¶Ì¤Ç¥¹¥¡¼¾ì¤òPR
Âè8ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤È´ôÉì¸©¤Î¸©¶¡¦¾è°È¹â¸¶¤Ë¤¢¤ëÉ¸¹â2,000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡ÖMt.¾è°È¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡×¡£¶¯Îõ¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¾è°È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥µ¥é¥µ¥é¤ÊÀã¤òµá¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥¡¼µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤Î10Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë¸º¾¯¡£¤½¤ó¤Ê´íµ¡Åª¾õ¶·¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢DASH¤¬µðÂçÀã¶Ì¤ÇÁ´ÎÏ¤´ÅöÃÏPR¤¹¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Î´ë²è¤Ï¼ã¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¾ëÅçÌÐ¤È¾¾ÅçÁï¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£µÈß·´×Ìé(Travis Japan)¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷(KEY TO LIT)¡¢ÃæÂ¼Îæ°¡(KEY TO LIT)¡¢°æ¾å¿ðµ©(KEY TO LIT)¡¢¤µ¤é¤ËÀã¶Ì¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÁýÅÄµ®µ×(NEWS)¤¬DASH¤Ë½é»²Àï¤¹¤ë¡£Àã¶Ì·Ð¸³¼Ô¤Î¾¾Åç¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥í¥±¡¢DASH»Ë¾å°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¼¤·¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¤À¡£
ÌÜ»Ø¤¹Àã¶Ì¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÄ¾·Â2.2¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤¨¡£¤Þ¤º¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÀã¶Ì¤òºî¤ê¡¢¾è°È¹â¸¶¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¤Î¤ê¤ª¡×¤ÈÃæÂ¼¤¬Ì¿Ì¾¤¹¤ë¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö¤Î¤ê¤ª¡×¤Ï¡¢3¥¥íÀè¤Î¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀª¤¤¤è¤¯¼ÐÌÌ¤òÅ¾¤¬¤ê¡¢¥°¥ó¥°¥óÀ®Ä¹¡£¡Ö»ß¤Þ¤ë¤Ê»ß¤Þ¤ë¤Ê!¡×¡Ö¹Ô¤±!¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼«½Å¤ÇÀã¤ËÄÀ¤ó¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ä¥Ð¤¤!¡×¡Ö¤Î¤ê¤ª¡¢¤É¤¦¤·¤¿!?¡×¡Ö¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤!¡×¤Èº®Íð¤¹¤ë¡£
ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡¢¶ÚÆù·Ý¿Í¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢¤µ¤é¤ËÂçÁêËÐ¡¦¹Ó¼®Éô²°¤«¤é¼ã¸µ½Õ¡¢ÂçÀÄ»³¡¢¹ÓÆÆ»³¤ÎºÇ¶¯ÎÏ»Î·³ÃÄ¤¬½õ¤Ã¿Í»²Àï¡£µðÂçÀã¶Ì¤òÁê¼ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç¡¢²¡¤·¤Æ²¡¤·¤ÆÉ¬»à¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶Ë´¨¤ÎÀã»³¤Ç½ù¡¹¤ËÂÎÎÏ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÎÏ»Î·³ÃÄ¤â¡Ö·Î¸Å¤Î100ÇÜ¥¥Ä¤¤!¡×¤È¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×À£Á°¤Ë¡£Äü¤á¤«¤±¤ë°ìÆ±¤ò¡¢º£Ç¯¤Ç56ºÐ¤Î¾ëÅç¤¬¡Ö¿´¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤«¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨!¡×¤È·üÌ¿¤Ë¸ÝÉñ¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¾ëÅçÌÐ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖDASHÂ¼¤Î»Õ¾¢¡¢ÌÀÍº¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿ÃÎ·Ã¤È»Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÁÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
µðÂçÀã¶Ì¤Ç¥¹¥¡¼¾ì¤òPR
Âè8ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤È´ôÉì¸©¤Î¸©¶¡¦¾è°È¹â¸¶¤Ë¤¢¤ëÉ¸¹â2,000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡ÖMt.¾è°È¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡×¡£¶¯Îõ¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¾è°È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥µ¥é¥µ¥é¤ÊÀã¤òµá¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥¡¼µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤Î10Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë¸º¾¯¡£¤½¤ó¤Ê´íµ¡Åª¾õ¶·¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢DASH¤¬µðÂçÀã¶Ì¤ÇÁ´ÎÏ¤´ÅöÃÏPR¤¹¤ë¡£
ÌÜ»Ø¤¹Àã¶Ì¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÄ¾·Â2.2¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤¨¡£¤Þ¤º¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÀã¶Ì¤òºî¤ê¡¢¾è°È¹â¸¶¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö¤Î¤ê¤ª¡×¤ÈÃæÂ¼¤¬Ì¿Ì¾¤¹¤ë¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö¤Î¤ê¤ª¡×¤Ï¡¢3¥¥íÀè¤Î¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀª¤¤¤è¤¯¼ÐÌÌ¤òÅ¾¤¬¤ê¡¢¥°¥ó¥°¥óÀ®Ä¹¡£¡Ö»ß¤Þ¤ë¤Ê»ß¤Þ¤ë¤Ê!¡×¡Ö¹Ô¤±!¡×¤È¥²¥¤òÈô¤Ð¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¼«½Å¤ÇÀã¤ËÄÀ¤ó¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥ä¥Ð¤¤!¡×¡Ö¤Î¤ê¤ª¡¢¤É¤¦¤·¤¿!?¡×¡Ö¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤!¡×¤Èº®Íð¤¹¤ë¡£
ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡¢¶ÚÆù·Ý¿Í¡¦¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢¤µ¤é¤ËÂçÁêËÐ¡¦¹Ó¼®Éô²°¤«¤é¼ã¸µ½Õ¡¢ÂçÀÄ»³¡¢¹ÓÆÆ»³¤ÎºÇ¶¯ÎÏ»Î·³ÃÄ¤¬½õ¤Ã¿Í»²Àï¡£µðÂçÀã¶Ì¤òÁê¼ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç¡¢²¡¤·¤Æ²¡¤·¤ÆÉ¬»à¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶Ë´¨¤ÎÀã»³¤Ç½ù¡¹¤ËÂÎÎÏ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎÎÏ»Î·³ÃÄ¤â¡Ö·Î¸Å¤Î100ÇÜ¥¥Ä¤¤!¡×¤È¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×À£Á°¤Ë¡£Äü¤á¤«¤±¤ë°ìÆ±¤ò¡¢º£Ç¯¤Ç56ºÐ¤Î¾ëÅç¤¬¡Ö¿´¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤«¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨!¡×¤È·üÌ¿¤Ë¸ÝÉñ¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¾ëÅçÌÐ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖDASHÂ¼¤Î»Õ¾¢¡¢ÌÀÍº¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿ÃÎ·Ã¤È»Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÁÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì