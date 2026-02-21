¹âÂ®¤Ç¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤¹¤ëÇò¤¤¹âµé¼Ö¡£¶¯°ú¤Ê±¿Å¾¤ÎËö¤Ë¶Á¤¤¤¿¡È¾×·â²»¡É¤Ë¡Öº£¤Ç¤â¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¡£Èï³²¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Î¡Ø2025Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï34.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áø¶ø¤·¤¿¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ï¡¢¡Ö¸åÊý¤«¤é·ã¤·¤¯ÀÜ¶á¤µ¤ì¤¿¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î84.3¡ó¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖÆ»¤ò¾ù¤Ã¤¿¡Ê51.1¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê28.8¡ó¡Ë¡×¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤â¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÌµËÅ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹Çò¤¤¹âµé¼Ö
¡¡ÌÚÂ¼·òÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢½µËö¤Ë²ÈÂ²¤ò¾è¤»¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»°¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ï¤É¤³¤âº®¤ß¹ç¤¤¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°ÂÁ´¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º®»¨¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¡ÖÇò¤¤¹âµé¼Ö¤¬¡¢¤ä¤¿¤é¤È¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Î·ä´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï±¦¤Øº¸¤Ø¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼þ°Ï¤¬¼Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁö¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤Î1Âæ¤À¤±¤¬¶¯°ú¤ËÁ°¤Ø½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö²ÈÂ²¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤É¤¦¤«¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¶¯°ú¤Ê¹çÎ®¤ÎËö¤Ë¶Á¤¤¤¿¡È¾×·â²»¡É
¡¡¤Û¤«¤Î¼ÖÀþ¤¬µÍ¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢º¸Â¦¤Ë°ì»þÅª¤ÊÉÕ²Ã¼ÖÀþ¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢Çò¤¤¼Ö¤¬µÞ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤òÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÄÉ¤¤È´¤¤¤¿Ä¾¸å¡¢ÉÕ²Ã¼ÖÀþ¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢ËÜÀþ¤Ø¹çÎ®¤¹¤ëÃÏÅÀ¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥ä¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Çò¤¤¼Ö¤Ï¸ºÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±¦Â¦¼ÖÀþ¤Ø¶¯°ú¤Ë³ä¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Â®ÅÙ¤ÇÁö¤ëÂç¤¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤¬¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Âç¤¤Ê¡È¾×·â²»¡É¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Çò¤¤¼Ö¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤ËÀÜ¿¨¡£º®»¨¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÇò¤¤¼Ö¤Ï¼«¶È¼«ÆÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤´²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤ÈÊ£»¨¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹¬¤¤¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó°ì²È¤Ï»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¡È¤¢¤Î°ÌÃÖ¡É¤Ë¤¤¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¡¢º£¤Ç¤â¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£Î©ÇÉ¤Ê¼Ö¤Ç¤â¡¢±¿Å¾¼¡Âè¤Ç¤Ï´í¤Ê¤¤¡È¶§´ï¡É¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Åà·ëÏ©ÌÌ¤ËÇ÷¤ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È
¡¡ÎëÌÚ¾º¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢Àã¤¬¹ß¤Ã¤¿ÍâÆü¤ÎÌë¡¢¼Ö¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Æ»Ï©¤Ï°ì¸«ÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤È¤³¤í¤É¤³¤íÅà·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ»Ï©¤Î¹õ¤¯¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¾¯¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤ë¤À¤±¤Ç³ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡±¿Å¾¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿À·Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Ë1Âæ¤Î¼Ö¤¬±Ç¤ë¡£½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤¬µÍ¤Þ¤ê¡¢¼Ö´Ö¤ò¤Û¤È¤ó¤É¼è¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤Õ¤«¤¹²»¤¬¤·¤Æ¡¢µÞ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢¡¥«¡¼¥Ö¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤¿·ëËö
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤À¤é¡¢¼«Ê¬¤¬³ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸åÂ³¼Ö¤Ï¡È¤·¤Ó¤ì¡É¤òÀÚ¤é¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤ò¶Á¤«¤»¤ÆµÞ²ÃÂ®¡£Åà·ë¤·¤¿Ï©ÌÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶¯°ú¤ËÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¿µ½Å¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¯¤·Àè¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¥«¡¼¥ÖÉÕ¶á¤Ç¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥«¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ö¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¼Ö¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¥à¥ê¤ÊÄÉ¤¤±Û¤·¤ò¤·¤¿¼Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¼ÖÂÎ¤Ï¼Ð¤á¤Ë·¹¤¡¢Ï©ÌÌ¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ä¤¬³ê¤Ã¤¿À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç°Ò°µÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êÂ³¤±¡¢Ìµ»ö¤ËÌÜÅªÃÏ¤ØÅþÃå¡£
¡ÖÅþÃå¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÂÎ¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£
