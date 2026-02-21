¡ÈLAÂÐ·è¡É¤Ï¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ë·³ÇÛ¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬3P8ËÜ´Þ¤à38ÆÀÅÀ¡ÄÈ¬Â¼ÎÝ¤Ï¹¥¼é¤Ç¹×¸¥
¡¡2·î21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢È¬Â¼ÎÝ½êÂ°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¥Ûー¥à¤Î¥¯¥ê¥×¥È¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¡¢125－122¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¤Î3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£È¬Â¼¤ÏÂè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ÎÃæÈ×¤Ë¥³ー¥È¥¤¥ó¤·¡¢41－30¤È¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î11ÅÀ¥êー¥É¤ÇºÇ½é¤Î12Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¤ë¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ÎËÁÆ¬¤ËÈ¬Â¼¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òßÚÎö¤·¡¢ÃæÈ×¤Ë¤Ï¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î3ÅÀÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ë¤ä¤äÅÀº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤â¡¢72－65¤È¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î7ÅÀ¥êー¥É¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¡¢È¬Â¼¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥åー¥È¥¿¥Ã¥Á¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¤éÁê¼ê¤Î¼çÎÏ¿Ø¤Ë¹¥¼é¤Ç±þÀï¡£99－95¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤Î12Ê¬´Ö¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÏÍ×½ê¤Ç¥Þー¥«¥¹¡¦¥¹¥Þー¥È¤ä¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬3ÅÀÃÆ¡¢¡È3ÅÀ¥×¥ìー¡É¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£½ªÈ×¤Ï¿©¤¤²¼¤¬¤ë¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤ò¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー¤Ê¤É¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢125－122¤Ç¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥àÌÀ¤±¤Î½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È8ËÜ¤ò´Þ¤à38ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É11¥¢¥·¥¹¥È3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥êー¥Ö¥¹¤¬29ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬13ÆÀÅÀ11¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¡£È¬Â¼¤Ï25Ê¬58ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¡¢3ÆÀÅÀ2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥¢¥·¥¹¥È1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀË¤·¤¯¤â¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ï¡¢¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¤¬31ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥Þ¥µ¥ê¥ó¤¬26ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬16ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤ä¥ì¥Êー¥É¤¬Éé½ýÂà¾ì¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ë¥³¥é¡¦¥Ð¥È¥¥ー¥à¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º 125－122 ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º
LAL¡Ã41¡Ã31¡Ã27¡Ã26¡Ã¡á125
LAC¡Ã30¡Ã35¡Ã30¡Ã27¡Ã¡á122
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÚÃÅ¾ì¤Ç3ÅÀÃÆ¤ò·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡ª
