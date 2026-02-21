¥Û¥ó¥À¡Ö¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡È¥í¡¼¥À¥¦¥ó»ÅÍÍ¡É¤Ç¡Öµ¡³£¼°Ãó¼Ö¾ìOK¡×¤Ç¤¹¡ª ÀÖ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡õ¾å¼Á¤Ê¡Ö¥ô¥§¥¼¥ë RS¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª
¥Û¥ó¥À¡Ö¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
¡¡2025Ç¯10·î24Æü¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥ô¥§¥¼¥ë¡×¤Ë¿·¥°¥ì¡¼¥É¡Öe¡§HEV RS¡×¤òÀßÄê¤·¡¢È¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÂå¥ô¥§¥¼¥ë¤Ï2013Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£Åö»þ¤ÏSUV¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿SUV¤È¤·¤Æ¥ô¥§¥¼¥ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡½éÂå¥ô¥§¥¼¥ë¤ÏÎ®Îï¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ò¤â¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤òC¥Ô¥é¡¼¤ËËä¤á¹þ¤ó¤À¥Ò¥É¥¥¥ó¥¿¥¤¥×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¯¡¼¥ÚÉ÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¡£°ìÊý¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¥é¥²¥Ã¥¸¥ë¡¼¥à¤ò¤â¤Á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÈÍøÊØÀ¤ò¹â¼¡¸µ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤è¤ê2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ò2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ò¤ä¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4340-4385mm¡ßÁ´Éý1790mm¡ßÁ´¹â1545-1590mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2610mm¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Êe¡§HEV¡Ë¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤¬CVT¡¢e¡§HEV¤¬ÅÅµ¤¼°ÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¡ÖG¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ï4WD¤Î¤ß¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ÏFF¤È4WD¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç³Èñ¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤Ï15.0km¡¿L¡Á26.0km¡¿L¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥ô¥§¥¼¥ë e¡§HEV RS¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖURBAN SPORT VEZEL¡×¡£¤Û¤«¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÁ´¹â¤¬1580mm-1590mm¤Î¤È¤³¤í¤ò1545mm¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢µ¡³£¼°Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ø¤ÎÆþ¸Ë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀìÍÑ¥í¡¼¥À¥¦¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤äÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¥¢¡¼¥Ð¥ó¡ÊÅÔ»ÔÉô¡Ë¤ËÁê±þ¤·¤¤Áö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤ÏÀìÍÑ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¡õ¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¢¥°¥ê¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡õ¥ê¥¢¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¤ÎÀÖ¤¤¡ÖRS¡×¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤ä¥Ù¥ë¥ê¥Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤¿18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤â¡Ö¥ô¥§¥¼¥ë¤é¤·¤µ¤ÎÉ½¸½¡×¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤ÏËÜ³×´¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤äËÜ³×¥»¥ì¥¯¥È¥Î¥Ö¡õ¥·¥Õ¥È¥Ö¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥à¥¹¥à¡¼¥¹¡ß¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¥§¡¼¥É¡ß¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Î¥ì¥Ã¥É¥¹¥Æ¥Ã¥ÁÆþ¤ê¥³¥ó¥Ó¥·¡¼¥È¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¥ô¥§¥¼¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¡Ö¥¹¥ì¡¼¥È¥°¥ì¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥ì¥Ã¥É¡¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¥·¡¼¥Ù¥Ã¥È¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Î¹ç·×5¿§¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥ì¥Ã¥É¡¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥¹¥Ñ¥ë¥¿¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¡¢¥ô¥§¥¼¥ë e¡§HEV RS¤ÎÈþ¤·¤¤Â¤·Á¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ô¥§¥¼¥ë e¡§HEV RS¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢FF¤¬374Ëü8800±ß¡ÊFF¡Ë¡¢4WD¤¬396Ëü8800±ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ï¤½¤â¤½¤âÅÔ²ñÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ï¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ô¥§¥¼¥ë e¡§HEV RS¤Ï¤½¤Î¡È¤É¿¿¤óÃæ¡É¤ò¤¤¤¯¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤SUV¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£