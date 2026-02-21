¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¡×Âè£²ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢INI¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢¶áÆ£¿¿É§ⓒGOBU GOBU Festival
¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹2026¡×¤ÎÂè2ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢INI¡¢¶áÆ£¿¿É§¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
´ØÀ¾ºÇÂçµé¤ÎÌî³°²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëËüÇîµÇ°¸ø±à Åì¤Î¹¾ì¤Ø¤Î°ÜÅ¾¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¤Î3Ç¯Ï¢Â³½Ð±é¤ÈDISH//¤Î½é½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢´û¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹2026¡×¡£ÉÍÅÄ²í¸ùCEO¤â½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤¿Âè2ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
DAY1¡Ê6·î6Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢TV ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ-On The Way¡×¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¥½¥í½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×GOBI ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂç¥È¥êÅù¡¢¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤ë¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Î»²Àï¤â·èÄê¤·¤¿¡£
DAY2¡Ê6·î7Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¡£ºòÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä 3DAYS ¸ø±é¤ò´Þ¤á¡¢26Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥× INI¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1980 Ç¯¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ö¤ë¡Á¤¹¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢¡Ö¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡×¡¢¡Ö¶ò¤«¼Ô¡×Åù¡¢º£¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¶áÆ£¿¿É§¤Î»²Àï¤â·èÄê¤·¤¿¡£
3·î¤Ë¤âÂè3ÃÆ½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2·î20Æü24»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡Ô¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2¼¡Àè¹Ô¡Õ¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£