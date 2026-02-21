¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤ËÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×5Ç¯´Öº§³è¡Ä·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤½÷À¤ËÊü¤Ã¤¿ÄËÎõ¥»¥ê¥Õ¡¡¥ÉÄ¾µåÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡©¡ÚÌ¡²è¡Û
ÀµÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤é¤Ð·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ø¸þ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤ÎÌ¡²è²È¡¦°æ¸¶¥¿¥¯¥ä¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ø±¿Ì¿¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ù¤Ï¡¢¥º¥Ð¥º¥Ð¤ÈÊª¤ò¸À¤¦º§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØËÜÅö¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊÁ´ÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
Âè1ÏÃ¡ÖËÜÅö¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«À®Î©¤·¤Ê¤¤½÷À¤Î·è°Õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ºî¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢1.2Ëü¤¤¤¤¤Í¤â¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ø¤Ï¤Ô¤¨¤Ð¡Ù¤Îº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¿¦¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Ä®ÅÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï½÷À¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡Ä¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤ËÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊñ¤ß±£¤µ¤ºÅÁ¤¨¤ëº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
ÁêÃÌ¤Ë¤¤¿½÷À¡¦¾åÌî¤Ï5Ç¯´Ö¤â·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´Ý´¢¤ê¤Îº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦ÇðÌÚ¤Ï¡Ö33ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¾ò·ï¤Î¤Ê¤«¤«¤éÈîËþ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¾åÌî¤ÏÇðÌÚ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë·ãÅÜ¤·¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾åÌî¤ËÂÐ¤·¤ÆÇðÌÚ¤Ï¡Ö¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±Â³¤±¡¢¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¸å²ù¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡ÖËÜµ¤¤Ç·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¿Í¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï¡¢ÇðÌÚ¤ÎÊñ¤ß±£¤µ¤Ê¤¤È¯¸À¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¸¤Ä¤ÏÁ´¹ñ¤Î·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÀ®º§Î¨¤¬10%¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÇðÌÚ¤Ï90%¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤Û¤³¤ëÀ¨ÏÓ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÇðÌÚ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨²ñ°÷¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤Ç¤â¡ØÀ®º§¡Ù¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾åÌî¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Þ¤ÇÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤À¤±¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÇðÌÚ¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬ËÜµ¤¤Ç¾åÌî¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸ç¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
1½µ´Ö¸å¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¾åÌî¤ÏÇðÌÚ¤Î¤â¤È¤ØË¬¤ì¡Ö»ä¡¢ËÜµ¤¤Ç·ëº§¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÇðÌÚ¤Î¤â¤È¤ØÄÌ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÎå¤à¾åÌî¡£90kg¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï¤Ä¤¤¤Ë60kgÂæ¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾åÌî¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹Ä¹¤Ï¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ä¤¤¤Ë¤ª¸«¹ç¤¤¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾åÌî¤Ï¤ª¸«¹ç¤¤¤òÃÇ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¾åÌî¤Ï¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹Ä¹¤È·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇðÌÚ¤ÎÀ®º§Î¨¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇðÌÚ¤ÏËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÇðÌÚ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æµ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºî¼Ô¤Î°æ¸¶¥¿¥¯¥ä¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Ä¹¤¬¾åÌî¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÆâÌÌ¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï
¡½ËÜ¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊñ¤ß±£¤µ¤º¸À¤¦ÇðÌÚ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤¦»Ñ¤òÉÁ¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¡Ö·ëº§ÁêÃÌ½ê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
º§³è¤ò°·¤¦ºîÉÊ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»ö¼ÔÌÜÀþ¤Î¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢»ö¶È¼ÔÂ¦¤Î»ëÅÀ¤Ï¤¢¤Þ¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ãç¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¤é¿·Á¯¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬º§³è¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÃç¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£°¦ÁÛ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉÏÓ¤Ï°ìÎ®¤Î°å»Õ¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤ì¤É¼£ÎÅ¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤°å»Õ¤¬¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÁ°¼Ô¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
º§³è¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¼ªÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¡¢¸·¤·¤¯¤Æ¤â·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½õ¸À¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤¦Ãç¿Í¤òÉÁ¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹Ä¹¤Ï¡¢¾åÌî¤µ¤ó¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤«¡£
¾åÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢É½¾ð¤äÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÂ¾¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î²ñÏÃ¤·¤«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼þ°Ï¤È»¨ÃÌ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Å¹Ä¹¤¬¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³°¸«¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Áé¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëÂ¦¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¾åÌî¤µ¤ó¼«¿È¤¬¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶á¤¯¤Ç¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Å¹Ä¹¤È¤Î´Ø·¸¤¬¼«Á³¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ËÃ¼¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤â¶¯¤¤È¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤éÀµ¤·¤¤¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤à¿Í¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¹âË¾¤ß¤¬·ã¤·¤¤¤³¤ÎÃËÀ¤â¡¢Âè2ÏÃ°Ê¹ß¤Ç¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÃ±¹ÔËÜ2´¬¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢1´¬¤«¤éÆÉ¤à¤È¤³¤Î50ÂåÃËÀ¤ò´Þ¤áÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤äÃç¿Í¤Î³èÌö¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê³¤Àî ¤Þ¤³¤È¡¿Ì¡²è¼ý½¸²È¡Ë