¥·¥ç¥Ã¥È¹¥Ä´¤â¥Ñ¥Ã¥È¤Ë¶ìÀï¡¡µ×¾ïÎÃ¤Ï¡Ö½À¤é¤«¤¤¤Î¤ËÂ®¤¤¡×¥°¥ê¡¼¥ó¤ËËÝÏ®
¡ã¥¸¥§¥Í¥·¥¹¾·ÂÔ 2ÆüÌÜ¡þ20Æü¡þ¥ê¥Ó¥¨¥éCC¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¡þ7383¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡äÆüË×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤ò¾Ã²½¤·¡¢1¥¢¥ó¥À¡¼¤Î22°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿µ×¾ïÎÃ¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ï2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦3¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö72¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î42°Ì¥¿¥¤¤Ç·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×¾ïÎÃ¡¢300yÄ¶¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
¥¤¡¼¥°¥ëÆ¨¤·¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£È¯¿Ê¤Ç¹¬Àè¤è¤¯¥³¡¼¥¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¡£Á°Æü¤Ï¶¯É÷¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÈæ³ÓÅª²º¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¿¤Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¤·¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2Æü´Ö¤Î¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¹×¸¥ÅÙ¤Ï¡Ö-3.486¡×¤ÎÁ´ÂÎ49°Ì¤È¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬»Ä¤ë¡£¤µ¤é¤Ë±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤è¤êÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÆ¬ÄË¤Î¼ï¡£¡Ö¤¹¤´¤¯½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÁ´Éô¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ËÜÅö¤ËÂ®¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤±¤ë°ÌÃÖ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤ç¤¦¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾10ÈÖ¤Ç¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£300¥ä¡¼¥É¤ÎÃ»¤¤¥ß¥É¥ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ó¤ª¤è¤½2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤¿¡£¡Ö¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¼¡Âè¤Î¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼è¤ì¤ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¼è¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢13ÈÖ¡¢15ÈÖ¤ÈÂ³¤±¤Æ¥Ü¥®¡¼¤òµÊ¤·¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÀè½µ¤Î¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·¹¼Ð¤â¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¹ç¤ï¤»¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£1·î¤Î¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Î2°Ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3ÀïÏ¢Â³¥È¥Ã¥×10¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¾è¤ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤â·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡Ö¤¢¤È2Æü´Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼ê±þ¤¨¤¢¤ê¡£¤¢¤È¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤À¤±¡£»Ä¤ê2Æü´Ö¡¢¹âÂ®¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤«¤¬Éâ¾å¤Ø¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
