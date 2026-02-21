¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¤Ä¤¤¤Ëº£µ¨¤Î¶»¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬·èÄê¡ª¡¡21Æü¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¤«¤éÃåÍÑ¤Ø
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï20Æü¡¢¡ØIFS¡Ù¤ò¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÁªÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï2023Ç¯²Æ¤ËÄÌ¿®²ñ¼Ò¡ØThree¡Ê¥¹¥ê¡¼¡Ë¡Ù¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Ã»´ü·ÀÌó¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÁ°ÌÌ¤Ë¥í¥´¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾ïÀß¤Î¶»¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÏÍÊ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÍ£°ì¶»¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î»º¶ÈÍÑAI¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ØIFS¡Ù¤ÈÊ£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ØIFS¡Ù¤ÏÂ¨»þ¤Ë¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Î»Ä¤ê´ü´Ö¤Ï¥í¥´¤¬¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÁ°ÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë¡ØIFS¡Ù¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÁ°ÌÌ¤Î¥í¥´¤«¤é¤Ï³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ï2028Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ïº£²Æ¤Ë²þ¤á¤ÆÄ¹´ü¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¶»¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ØBBC¡Ù¤ÏÆ±¥¯¥é¥Ö¤¬1¥·¡¼¥º¥ó¤¢¤¿¤ê6500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó136²¯±ß¡Ë¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡21Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥®¥ã¥Î¥ó²ñÄ¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖIFS¤ÈÄó·È¤·¡¢¤½¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎAI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®¸ù¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ò¥ê¡¼¥É¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»ÖÉ½ÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹µ¡²ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¤ÎÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¤Î¤¢¤é¤æ¤ë³èÆ°¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°ÕÉ½ÌÀ¤À¡×
