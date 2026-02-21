¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Ûº£Ç¯ºÇ½é¤Î£Çµ¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤·ìÅý¤Ï¡©¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ê£²Æ¬¤Ë´üÂÔ
¡¡£²·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£´ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Çµ¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡Ê¥À¡¼¥È1600£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯ºÇ½é¤Î£Çµ¥ì¡¼¥¹¡£ºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¢2024Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡¢ºòÇ¯¤Î£Çµ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤ò¾¡¤Ã¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Î¤Û¤«¡¢ºòÇ¯¤ÎÃÏÊý¸òÎ®£ÇµÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥é¥¤¥º¡¢ºòÇ¯¤ÎÃÏÊý¸òÎ®£Çµ¥Þ¥¤¥ëCSÆîÉôÇÕ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼ÂÀÓÇÏ¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤é¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¶áÇ¯¤ÇÌÜÎ©¤Ä·¹¸þ¤¬¡¢¥¥ó¥°¥Þ¥ó¥Ü·Ï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼·Ï¤Î¹¥À®ÀÓ¤À¡£Ä¾¶á£¸Ç¯¤Î¤¦¤Á£·¾¡¤¬¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼·Ï¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤³£³Ç¯¤Ï¥¥ó¥°¥Þ¥ó¥Ü·Ï¤¬Ï¢¾¡Ãæ¡£ºòÇ¯¤Î¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¢2024Ç¯¤Î¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¤Ï¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï·Ï¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤â¤³¤Î·ÏÅý¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÇÏ¤¬½ÐÁö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÉ®¼Ô¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¡Ê²´£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ºØÆ£À¿±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
£²ÁöÁ°¤Î»ÕÁö£Ó¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¡¡photo by Sankei Visual
¡¡Æ±ÇÏ¤ÎÉã¥Û¥Ã¥³¡¼¥¿¥ë¥Þ¥¨¤Ï¡¢Âç¼ï²´ÇÏ¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï»º¶ð¤Ç¡¢2014Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¡ÊÃæµþ¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤Ê¤É¥À¡¼¥È£Çµ¡¿ÃÏÊý¸òÎ®£Çµ¤ò10¾¡¤·¤¿Ì¾ÇÏ¡£2014Ç¯¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ç¤Ï¥³¥Ñ¥Î¥ê¥Ã¥¡¼¤Ë¼¡¤°£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»º¶ð¤â¡¢ÃÏÊý¸òÎ®£Ç¶Ê¼¸Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê±àÅÄ¡¦¥À¡¼¥È1870£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥°¤Ê¤É1800£í°Ê¾å¤Ç¤Î³èÌöÇÏ¤¬Â¿¤¤¡£JRA¤Î¾¡Íø¿ô¤ò¸«¤Æ¤â¡¢1800£í¤Î86¾¡¤ËÂÐ¤·¡¢1600£í¤Ï»Ü¹Ô¾ò·ï¤Î¾¯¤Ê¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ17¾¡¤È¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¡Î¨¤Ï1800£í¤Î8.2¡ó¤ò¾å²ó¤ë8.5¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢Êì·Ï¤Î·ì¤¬¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¹¥ÁêÀ¤À¡£½ÇÉã¥¤¥ó¥«¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï£Çµ¾¡¤Á¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤ÈÆ±¤¸¡ÖÅìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡×¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿2017Ç¯¤Î£Ç·ÉðÂ¢Ìî£Ó¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ë¤Ï£³²ó½ÐÁö¤·¤Æ¡¢£µºÐ»þ¤Î2015Ç¯¤Ë£µÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¡¢£¸ºÐ»þ¤Î2018Ç¯¤Ë£¶ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁÄÊì¤ÎÉã¥Þ¥¥¢¥ô¥§¥ê¥¢¥ó¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë11ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¤ÎÁÄÊì¤ÎÉã¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î£²ÃåÇÏ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¤ÎÊì·Ï¤Ë¤âÌ¾¤ò¸«¤»¤ë·ì¤À¡£¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¤Ï¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï»º¶ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¤È»÷¤¿·ìÅý¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¼«¿È¤â¡ÖÅìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡×¤Ï¹¥À®ÀÓ¡££³ºÐ»þ¤Ë£´Àï¤·¡¢£±¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ£Ç·¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó£Ó¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢£±¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡¢£³Ãå£²²ó¤ÇÃå³°¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¥³¡¼¥¹¤ÏÌó£²Ç¯£´¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Æ±ÇÏ¤ÏºòÇ¯¡¢£µºÐ¤Ë¤·¤Æ£Ç·¥Þ¡¼¥Á£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃÙºé¤ÇÏ¡£Åö»þ¤è¤êÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ò·ï¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡£²ÁöÁ°¤Î»ÕÁö£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤Ï£¶ÇÏ¿Èº¹¤Ç°µ¾¡¡£Á°Áö¤Î£Ç¶¥×¥í¥¥ª¥ó£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤Ï£´Ãå¤ÈÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Å¸³«¤¬¸þ¤«¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é£°ÉÃ£²¤Î¶Ïº¹¤ËÆþ¤ë¹¥ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢»ÕÁö£Ó¤ä¥Þ¡¼¥Á£Ó¤Ê¤É¤Ç£³¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë´äÅÄË¾Íèµ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ËÌá¤ë¤Î¤â¿´¶¯¤¤¡£
¡¡»×¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¤â¡¢Åö»þ¤Ï£Çµ½é½ÐÁö¤Î£¶ºÐÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Ç¯¤ÎÊë¤ì¤Ë¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤ò¾¡Íø¤·¡¢Á°¾¥Àï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤Î»²Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¡Ú¤â¤¦£±Æ¬¤â¥³¡¼¥¹ÁêÀ¤¬¤¤¤¤£¶ºÐÇÏ¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥Ú¥ê¥¨¡¼¥ë¡Ê²´£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¹õ´äÍÛ°ì±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£Æ±ÇÏ¤ÎÉã¥Ø¥Ë¡¼¥Ò¥å¡¼¥º¤Î»º¶ð¤Ï¤³¤Î¡ÖÅìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡×¤¬Èó¾ï¤ËÆÀ°Õ¤Ç¡¢552Àï65¾¡¡Ê¾¡Î¨11.8¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡£¤³¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ç¤â¡¢2016Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥»¥¥Õ¥¦¤¬13ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é£³Ãå¤È·ãÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ú¥ê¥¨¡¼¥ë¤Ï¡¢Êì¤ÎÉã¥Õ¥¸¥¥»¥¤¬2006Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥«¥Í¥Ò¥¥ê¤ÎÉã¤Ç¡¢ÁÄÊì¤ÎÉã¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤¬2008Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥ô¥¡¡¼¥ß¥ê¥¢¥ó¤ÎÉã¤È¡¢Êì·Ï¤Î·ì¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤À¡£
¡¡¥Ú¥ê¥¨¡¼¥ë¼«¿È¤â¡ÖÅìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡×¤Ï2023Ç¯¤Î£Ç·¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó£Ó¡¢¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹£Ó¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ëÆÀ°Õ¾ò·ï¡£Ä¾¶á£²Áö¤Ï¤È¤â¤Ë10Ãå¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â1800£í¤Èµ÷Î¥¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ï¥Û¥Ã¥³¡¼¥¿¥ë¥Þ¥¨»º¶ð¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥»¥ó¥¹¡¢¥Ø¥Ë¡¼¥Ò¥å¡¼¥º»º¶ð¥Ú¥ê¥¨¡¼¥ë¤Î£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£