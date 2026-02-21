¡ã¥Ù¥¹¥È¤Ê½Ð»ºÇ¯Îð¡ä¼ã¤±¤ì¤Ð¼ã¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤Î¡©·ë¶É¡¢½÷À¤Ï²¿ºÐ¤Ç»º¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¡ª
ÈÕº§²½¤äÈÕ»º²½¤È¸À¤ï¤ì¤ëº£¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Î½Ð»ºÇ¯Îð¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£10Âå¸åÈ¾¤Ç½Ð»º¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢40Âå¤Ç½é»º¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£»Ò¤É¤â¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÇ¯Îð¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï½÷À¤Î½Ð»ºÇ¯Îð¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Øº£¤Î»þÂå¡¢²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç½Ð»º¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡ÀÎ¤Ï20Âå¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤Î»þÂå¤À¤È30Âå¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù
ÂÎÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¼ã¤¤¤¦¤Á¤Î½Ð»º¤¬¤¤¤¤¤«¤â
¡Ø38ºÐ°Ê¹ß¤Î½Ð»º¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Þ¥Þ¤Ï¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ç¤·¤ó¤É¤½¤¦¤À¤è¡Ù
¡Ø°é»ù¤ÎÂÎÎÏ¤ò¹Í¤¨¤¿¤é20Âå¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£º£¤Ï30Âå½é»º¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢ÂÎÎÏ¤ÏÍî¤Á¤ë¤è¤Í¡¢ÌëÃæ¤Î¼øÆý¤â30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ø¥È¥Ø¥È¤À¤è¡Ù
¡Ø·ë¶ÉËÜ¿Í¤ÎÂÎÎÏ¤È¤«¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÆ»¶Ú¤È¤«¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤ë¤è¡£»Ò»ý¤Á¤Ç¤â½¢¿¦¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÍÇ½¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥Í¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë»º¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤·¡£ÁÐÊý¤Î¿Æ¤¬·òºß¤Ç°é»ù¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Ê¤é¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤Ë»º¤ó¤Ç¿ÆÍê¤ß¤Ç¥Ð¥ê¥¥ã¥êÏ©Àþ¤â¥¢¥ê¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë»º¤à¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤Ï¤êÊìÂÎ¤¬¼ã¤±¤ì¤Ð¼ã¤¤¤Û¤É¡¢»º¸å¤Î°é»ù¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎÎÏÅª¤ÊÌÌ¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¯¤ÎÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌë´Ö¤ÎÉÑ²ó¼øÆý¤Ë¤è¤ë¿²ÉÔÂ¤ä¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Î»þ´ü¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê»Ò¤É¤â¤ÎÁê¼ê¤ò¤¹¤ëÂçÊÑ¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿30Âå°Ê¹ß¤Ç½Ð»º¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬»×½Õ´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤¬40Âå°Ê¹ß¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¹¹Ç¯´ü¤È½Å¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö°é»ù¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç³Øºß³ØÃæ¤Ê¤É¡¢¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë½Ð»º¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤âÀÎ¤â30ºÐÁ°¸å¤¬¥Ù¥¹¥È¡©¿ôÇ¯¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¡Ä¡Ä
¡Øº£¤âÀÎ¤â30ºÐÁ°¸å¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù
¡Ø20Âå¤¬ÍýÁÛ¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢»Å»ö¤·¤Æ2¡Á5Ç¯¤Ç·ëº§½Ð»º¤È¤Ê¤ë¤È¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¡£30ºÐ¤ËÆþ¤Ã¤Æ·ëº§½Ð»º¡¢½é»º¤¬32ºÐ¤¯¤é¤¤¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¡£10Ç¯¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ì¤ÐÇ¥¿±¤«¤é°éµÙ¤â¼è¤ê¤ä¤¹¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ù
¡Ø20Âå¸åÈ¾¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£»Å»ö¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ï¤¤¤Ä»º¤ó¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡£20Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë»º¤ß½ª¤¨¤Æ¡¢30Âå¤Ç¥¥ã¥ê¥¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡Ù
¡Ø27ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬¹â¹»Â´¶Èº¢¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÌÌÃÌ¤À¤Î¼õ¸³¤À¤Î¡¢¹â¹»¤Î¤È¤¤Ëº£¤ß¤¿¤¤¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ÈÏ·¸å»ñ¶â¤ò¹Í¤¨¤Æ20Âå¸åÈ¾¤Î½Ð»º¤¬¤¤¤¤¡Ù
°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤¬30ºÐÁ°¸å¤Ç½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»Å»ö¤â°é»ù¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¿ôÇ¯¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢20Âå¸åÈ¾¤Î½Ð»º¤Ç»ºµÙ¤ä°éµÙ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼èÆÀ¤·¤¿¸å¤Ë¿¦¾ìÉüµ¢¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é°é»ù¤â»Å»ö¤âÎ¾Î©¤Ç¤¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤«¤é½Ð»º¤È¤Ê¤ë¤È¡¢30Âå¸åÈ¾¤«¤é40Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ï°ÂÄê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¼õ¸³´ü¤Ï¿Æ¤â¿´¿È¤È¤â¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¹¹Ç¯´ü¤¬½Å¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤â¤Á¤í¤ó¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾É¾õ¤ÎÍÌµ¤äÄøÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ë²ÌÏÀ¤È¤·¤Æ20Âå¤Ç½Ð»º¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ°é»ù¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿40Âå°Ê¹ß¤Ë¹¹Ç¯´ü¤¬¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¹¥È¤Ê½Ð»ºÇ¯Îð¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡ª¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤â¤Î
¡Ø·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬½Ð»º¤À¤«¤é¤Ê¡£Áá¤¯¤ËÇ¥¿±¤·¤Æ¤âÎ®»º¤ä»à»º¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤«¤È»×¤¨¤Ð30Âå¸åÈ¾¤Ç¤â·ò¹¯¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÂ³¤±¤Æ»º¤à¿Í¤â¤¤¤ë¡£·ë¶É¤¹¤Ù¤Æ±¿¤è¤Í¡Ù
¡Ø¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£Â¾¿Í¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù
¡Ø¼ø¤«¤ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤Í¡Ä¡Ä¡£µÕ¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Î»þ´ü¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹çÂçÊÑ¤À¤è¡Ù
¡ØËÜ¿Í¤¬Ë¾¤ó¤Ç»º¤ó¤Ç¹¬¤»¤Ê¤é¡¢²¿ºÐ¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤È»×¤¦¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ÂÎÎÏ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢½÷À¤Ï²¿ºÐ¤Ç½Ð»º¤¹¤ë¤È¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Çº£²ó¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·½÷À¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê½Ð»ºÇ¯Îð¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¡£¡Ö20Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë»º¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÇ¥¿±¤·¤Æ½Ð»º¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Þ¤¿»Ò¤É¤â¤ÎÀ³Ê¤äµ¤¼Á¡¢»Ò°é¤Æ´Ä¶¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¿ÍÀ¸¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð½é»º¤Ê¤Î¤«¡¢2¿ÍÌÜ3¿ÍÌÜ¤Ê¤Î¤«¤Ç¤â½Ð»ºÇ¯Îð¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ê½Ð»ºÇ¯Îð¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢Â¾¿Í¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¼çÄ¥¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ãÇ¯ÁØ¤Î½÷À¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö²¿ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë»º¤Þ¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤«¤é¤Î°µÎÏ¤ò¼«Á³¤È¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÄ¤ß¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤È¤·¤Æ·ë²ÌÏÀ¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¥¿±¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤äÂÎÎÏ¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É½÷À¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥Ù¥¹¥È¤Ê½Ð»ºÇ¯Îð¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤Ï°ã¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿Åö¤¿¤êÁ°¤Î°Õ¼±¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦¤¢¤¤¤Ü¤ó¡¡