IVE¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤«¤éÈþ¸ªµ±¤¯¡Ö´°àú¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡ÊWONYOUNG¡Ë¤¬2·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐKPOPÈþ½÷¡Ö´°àú¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥Î¡¼¥¹¥ê»Ñ
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡ÖAs random as life¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¡£Èþ¤·¤¤¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¤Î¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯»Ñ¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¿©»ö¤òÁ°¤Ë¼ê¤ò¤®¤å¤Ã¤È·Ò¤®¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æµ§¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤¦¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«»£¤êÃæ¤ÎÆ°²è¡¢¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡×¡Ö´°àú¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐKPOPÈþ½÷¡Ö´°àú¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥Î¡¼¥¹¥ê»Ñ
¢¡¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯»Ñ¤ÇÈþ¸ª¥é¥¤¥óÈäÏª
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡ÖAs random as life¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¡£Èþ¤·¤¤¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¤Î¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯»Ñ¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¿©»ö¤òÁ°¤Ë¼ê¤ò¤®¤å¤Ã¤È·Ò¤®¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æµ§¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤¦¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«»£¤êÃæ¤ÎÆ°²è¡¢¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡×¡Ö´°àú¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û