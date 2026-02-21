¡ÖÌ¿¤ÏÍ¸Â¤À¤«¤é¡×ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¡¢ÇÙ¿å¼ð¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿°¦¸¤¤ò¼«Âð¤Î»ÀÁÇ¥«¥×¥»¥ë¤Ø
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬¡¢µÞÀ¤ÎÇÙ¿å¼ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°¦¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢»ÀÁÇ¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤ë°¦¸¤¡õ°¦¸¤¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2017Ç¯¤Ë¡Ö¤¤Ó¡×¡Ö¤À¤ó¤´¡×¤È¤¤¤¦2É¤¤Î¸¤¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÍºê¡£Instagram¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢°¦¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡2026Ç¯2·î20Æü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥×¥»¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤À¤ó¤´¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¤À¤ó¤´¤¬µÞÀ¤ÎÇÙ¿å¼ð¤Ë¤Ê¤êÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ¤ÏÀèÀ¸¤«¤é¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ó¤ê¤ÇÄ¶¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤À¤ó¤´¤ÏÆþ±¡¤¬Â³¤¤¤¿¤é¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¡¢¤¤Î¤¦Âà±¡µö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¼«Âð¤Ë¹âÇ»ÅÙ»ÀÁÇ¥«¥×¥»¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¹¡£Êú¤Ã¤³¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢·»ËåÄï¤¿¤Á¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÏÃ¤»¤Ê¤¤Áê¼ê¤¬¤Ä¤é¤¤»þ¤ÎÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤À¤ó¤´¤Ï´èÄ¥¤ë¡ª6¿Í¤Î·»Äï¤¿¤Á¤È¤Þ¤ÀÍ·¤Ó¤¿¤ê¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡ª¡×
¡¡Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¿¤ÏÍ¸Â¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ä²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤ç¤¦¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¡¢Àº°ìÇÕÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤À¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª´ê¤¤¿ÀÍÍ¡×¤Ê¤É¡¢±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë