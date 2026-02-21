2·î¤Ê¤Î¤Ë¾×·â164¥¥í¡ÄÊÆ¹ñ¼é¸î¿À¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¤â¡ÈÀäË¾´¶¡É¡Ö¤Ò¤§¡Á¡×
¥ß¥é¡¼¤¬¼ÂÀï½éÅÐÈÄ¤Ç160¥¥íÄ¶¤¨Ï¢È¯
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥é¡¼Åê¼ê¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Ô¥ª¥ê¥¢¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1²óÌµ°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£½éÅÐÈÄ¤Ê¤¬¤é100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡Ë°Ê¾å¤ò9ÅÙ¤â·×Â¬¤¹¤ë¾×·â¤ÎÅêµå¤Ë¡¢ÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¤ä¤Ä¤À¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¡¼¤Ï5²ó¤«¤é4ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢ºÇÂ®101.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.7¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¹äÏÓ¤ò°ä´¸¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£Åê¤¸¤¿µå¤Î¤¦¤Á9µå¤¬100¥Þ¥¤¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Æ°µÅÝ¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¡¢¼é¸î¿À¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤¬¡¢Áá¤¯¤â½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥é¡¼¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤Ç100¥Þ¥¤¥ë¤ò9ÅÙ·×Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢µåÂ®¤Î¥ê¥¹¥È¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÈà¤ÏMLB¤ÇºÇ¹â¤Îµß±çÅê¼ê¤À¡£µÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤·¡×¡Ö¤â¤·Èà¤¬¥±¥¬¤ò¤»¤º·ò¹¯¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¡¢¥ê¡¼¥°¤ÏÌäÂê¤Ë´Ù¤ë¡×¡Öµå³¦ºÇ¹â¤Î¼é¸î¿À¡£ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Í¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤Ò¤§¡Á¡Á¡Á¡×¡Ö½éÀï¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£100 MPH°Ê¾å¤ÎÂ®µå¤ò9µå¤âÅê¤²¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢2·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤È¤¤¤¦Áá¤¤»þ´ü¤«¤é¤Î¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ö¤ê¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤¹À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¿è¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À2·î¡£6·î¤Ë¤ÏÉª¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡Ö¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤¬Íè¤ë¤¾¡×¡ÖÈà¤ÎÏÓ/Éª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸Î¾ã¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¶¯¤Î¼é¸î¿À¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÁá¤µ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë