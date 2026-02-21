½ê»ý¶â¿ôÉ´±ß¤Ç¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ ¡Ö»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿ÈÝÇ§ Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê42¡ËÂáÊá »¥ËÚ
2026Ç¯2·î20Æü¡¢»¥ËÚ¡¦Æî·Ù»¡½ð¤Ï¡¢½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê42¡Ë¤òº¾µ½¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡¢2·î18Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¤«¤é20Æü¸á¸å5»þ20Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢»ÙÊ§¤¦°Õ»×¤äÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî14¾òÀ¾1ÃúÌÜ¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë1¿Í¤Ç½ÉÇñ¤·¡¢½ÉÇñÂå¶â¤Ê¤É¹ç·×4Ëü550±ß¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¡Ö21Æü¤Î¸á¸å0»þ¤Þ¤ÇÂÚºß¤¹¤ë¡×¡Ö20Æü¤Î¸á¸å4»þ¤Ë°ìÅÙÀ¶»»¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢½ÉÇñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2·î20Æü¸á¸å4»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î½¾¶È°÷¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡ÖÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ê»ý¶â¤Ï¿ôÉ´±ß¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£