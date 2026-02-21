ËÜÅÄÊþ¹¡¢·ã¤·¤¤¥Ü¡¼¥À¡¼Áè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë1¾¡¡ª¥¢¥¬¥ê5²ó¤ÈË½¤ì¤¿¸å¤âÃÏ¤ËÂ¤Ä¤±¤Æ¡ÖÉâ¤«¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×/Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡·ã¤·¤¤¥Ü¡¼¥À¡¼Áè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë1¾¡¤À¡£2·î20Æü¡¢¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢TEAMÍëÅÅ¤ÎËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÇòÀ±¡£¥¢¥¬¥ê5²ó¤È¥ä¥ó¥Á¥ã¤ËË½¤ì¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¢¥¬¥ê5²ó¤È¥ä¥ó¥Á¥ã¤ËË½¤ì¤¿ËÜÅÄÊþ¹
¡¡¥Ü¡¼¥À¡¼Áè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»°¤ÄÇÃ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¡¢µ¯²È¤«¤éÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¡¢BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢ËÜÅÄ¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£1»î¹çÌÜ3Ãå¤ÎÂ¿°æ¤È2Ãå¤Î²¼ÀÐ¤ÏÏ¢Åê¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡Åì1¶É¡¢ËÜÅÄ¤Ï¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥É¥é1¡¦Î¢1¤Î8000ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·Àä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Åì4¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤âËÜÅÄ¤Ï3Ëü¡¦6Ëü¤Ç¥ê¡¼¥Á¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢3Ëü¤ò¥Ä¥â¤ê7800ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£Æ±¶É2ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÅÏÊÕ¡¢ËÜÅÄ¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¬Æþ¤ëÃæ¡¢¥É¥é¤òÂçÎÌ¤ËÊú¤¨¤ë²¼ÀÐ¤¬3º÷¡¦6º÷ÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£²¼ÀÐ¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤«¤é3º÷¤ò»ÅÎ±¤á¤Æ8000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤Î²ÃÅÀ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅÄ¤òÌÔÄÉ¡£
¡¡¥é¥¹ÌÜ¤Ë¸åÂà¤·¤¿ÅÏÊÕ¤¬Æî1¶É¡¢18000ÅÀ¤ÎÂçÊª¼ê¤ò»Å¾å¤²¤¿¤¬¡¢Æ±¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÂ¿°æ¤ÎÀ¶°ì¿§¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤ËÅÏÊÕ¤¬ÄÏ¤Þ¤ê¡¢8000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤òÊü½Æ¡£2ÈÖ¼êÁè¤¤¤¬º®ÆÙ¤È¤¹¤ëÃæ¡¢Æî2¶É¤Ç¤ÏËÜÅÄ¤Ë²¼ÀÐ¤¬3900ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¸¥¾å¡¢¤µ¤é¤ËÆî3¶É¤Ç¤âËÜÅÄ¤¬²¼ÀÐ¤Ë2000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£Æî4¶É¤Ç¤âËÜÅÄ¤Ï7800ÅÀ¤Î¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤Ç5ËüÅÀÂæ¤ËÇ÷¤ë²ÃÅÀ¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤ÏÅÏÊÕ¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡¢ÅÏÊÕ¤Ï2Ãå¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¶ÉÁ°¤Ï¥ê¡¼¥°5°Ì¡¦ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¢6°Ì¡¦TEAMÍëÅÅ¡¢7°Ì¡¦½ÂÃ«ABEMAS¤È¤¤¤¦»°¤ÄÇÃ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1»î¹çÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Çë¸¶À»¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÏÄËº¨¤Î¥é¥¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇËÜÅÄ¤Ï¸«»ö¤ËÃç´Ö¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Ü¡¼¥À¡¼Áè¤¤¤ÎÂÐ·è¤Ï¡Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÀ¥¸Í·§¡ÊÄ¾¼ù¡Ë¤µ¤ó¤¬¤³¤Î°ìÀï¤ÏÂç»ö¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ø¤ªÁ°¤Ë¤Ï¿Í»²¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡£¤³¤Ã¤½¤ê¤À¤¾¡ª¡Ù¤È¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤Î¥È¥Ã¥×¤ÇÃç´Ö¤«¤é¤´Ë«Èþ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¡£
¡¡TEAMÍëÅÅ¤Ïµã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê18Àï¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á´¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢6°Ì°ÊÆâ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤ËËÜÅÄ¤Ï¡ÖÁ´Á³¡¢¤Þ¤À1¾¡¤Ê¤Î¤Ç¡£µ×¡¹¤Ë¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éâ¤«¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÎÏ¶¯¤¯¡Ö¡ÊÍëÅÅ¤ÎËã¿ý¤Ï¡ËÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë4Ëü7800ÅÀ/¡Ü67.8
2Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü3000ÅÀ/¡Ü3.0
3Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë1Ëü7900ÅÀ/¢¥22.1
4Ãå¡¡BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë1Ëü1300ÅÀ/¢¥48.7
¡Ú2·î20Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü859.1¡Ê102/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü693.7¡Ê104/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü372.6¡Ê106/120¡Ë
4°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü140.0¡Ê102/120¡Ë
5°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü21.2¡Ê104/120¡Ë
6°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥123.6¡Ê102/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥192.6¡Ê106/120¡Ë
8°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥505.1¡Ê106/120¡Ë
9°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥619.1¡Ê102/120¡Ë
10°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥646.2¡Ê106/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
