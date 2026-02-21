¥È¥ß¥«¿·¼Ö 2·î¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë ¥Æ¥á¥é¥ê¥ª¡×¡ÖÆü»º NISSAN GT-R¡Ê2025¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹ー¥Ñー¥«ー¤Î¶¦±é¡ª²Ú¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¤È¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Î¥È¥ß¥«¤Ë¡ª
¡¡Ëè·îÂè3ÅÚÍËÆü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥È¥ß¥«¿·¼Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¡¢º£²ó¤Ï2026Ç¯2·î¤Î¿·¼Ö¤«¤é¥È¥ß¥«¡ÖNo.43 ¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë ¥Æ¥á¥é¥ê¥ª¡×¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö49 Æü»º NISSAN GT-R¡Ê2025¡Ë¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¡§No.43 ¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë ¥Æ¥á¥é¥ê¥ª¡¿±¦¡§49 Æü»º NISSAN GT-R¡Ê2025¡Ë
¡¡2·î¤ÏÄêÈÖ¥È¥ß¥«¤È¤·¤Æ¡ÖNo.43 ¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë ¥Æ¥á¥é¥ê¥ª¡×¡ÖNo.82 Æ»Ï©ÊÝ°ÂÍÑÉÊ±¿ÈÂ¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖNo.43 ¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë ¥Æ¥á¥é¥ê¥ª¡×¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë¤«¤é2024Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹ー¥Ñー¥«ー¤Ç¤¹¡£V10¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿Æ±¼Ò¤Î¥¦¥é¥«¥ó¤Î¸å·Ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¡¢ÅÅÆ°²½¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥ì¥ô¥¨¥ë¥È¤Ë¤Ä¤°Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÇ³Èñ¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖNo.82 Æ»Ï©ÊÝ°ÂÍÑÉÊ±¿ÈÂ¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÊÝ°ÂÉôÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅëºÜ¤·¡¢ºî¶ÈÃæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë»°³Ñ¥³ー¥ó¤äÄÌ¹Ô»ß¤á¤ÎÉ½¼¨ÈÄ¤ÎÅ¸³«¤äÅÅ¹©·Ç¼¨ÈÄ¾º¹ß¡¢¸å¤í¤Î¥¢¥ª¥êÉôÊ¬¤ÎÅ¸³«¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©ºî¶È¤Î¾ð·Ê¤òË¤«¤ËÉ½¸½¤Ç¤¡¢¥È¥ß¥«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤µ¤òËþºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú2026Ç¯2·î¤ÎÄêÈÖ¥È¥ß¥«¤Î¿·¼Ö¡Û
No.43 ¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë ¥Æ¥á¥é¥ê¥ª
No.82 Æ»Ï©ÊÝ°ÂÍÑÉÊ±¿ÈÂ¥È¥é¥Ã¥¯
¡¡¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ö49 Æü»º NISSAN GT-R¡Ê2025¡Ë¡×¤ÏÆüËÜ¤ÎÆü»º¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏR35·¿¤ÎºÇ½ª·¿¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤È¤¤¤¦¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤½¤ÎÁÇÀ¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¥¹ー¥Ñー¥«ー¡ªGT-R¤È¤·¤ÆÀ®½Ï¤·¤¤Ã¤¿R35·¿¤ò¥Ï¥¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Î¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ú2026Ç¯2·î¤Î¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¿·¼Ö¡Û
49 Æü»º NISSAN GT-R¡Ê2025¡Ë
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥È¥ß¥«¤Ï¡È»Ò¶¡¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥«ー¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²1970Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿»þ¤Î¤º¤Ã¤·¤ê´¶¤È¼Â¼ÖÆ±ÍÍ¤ÎÀÅÅÅ¾ÆÉÕÊý¼°¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¯¤â¶¯¸Ç¤ÊÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥È¥ß¥«¤Ï¼ê¤ÎÃæ¤Ç³ÊÊÌ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÂ¸ºß¤È¤·¤Æ55Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨Îß·×10²¯Âæ¤òÆÍÇË¡ª¤ª¤è¤½1.8ÉÃ¤Ë1ÂæÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ú¤¯²¡¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤ë¤¹¤ë¤Ã¤È¤è¤¯Áö¤ëÁö¹ÔÀÇ½¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¥É¥¢¤Î³«ÊÄÅù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢Êª¿´¤Ä¤¯Á°¤«¤é¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ß¥«¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¤Ë¥È¥ß¥«¥¿¥¦¥ó¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥È¥ß¥«´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥ß¥«¿·¼Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡×´ØÏ¢µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Ö¥È¥ß¥«¿·¼Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó2025Ç¯10·î¡×¥ì¥Ó¥åーÌÜ¼¡
¢§º£·îÈ¯Çä¤Î¥È¥ß¥«¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¢§No.43 ¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë ¥Æ¥á¥é¥ê¥ª
¢§49 Æü»º NISSAN GT-R¡Ê2025¡Ë
(C) £Ô£Ï£Í£Ù