¡Ö¤¤¤¸¤áÂÐ±þ¤Ï³Ø¹»Ç¤¤»¡×¤Ë¸Â³¦¡© Î©Àî»Ô¤¬¤¤¤¸¤á´Æ»¡²Ý¤òÀßÃÖ¡ÄÀìÌç²È¤«¤é¤Ï±¿±Ä¥ê¥¹¥¯¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥ó¥Ú´Æ»¡²Ý¤â¡×

ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤¬4·î¤«¤éÀßÃÖ¤¹¤ë¡Ö¤¤¤¸¤á´Æ»¡²Ý¡×¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î³°¤ËÆÈÎ©¤·¤¿ÄÌÊóÁë¸ý¤òÀß¤±¡¢¿×Â®¤Ê»ö¼Â³ÎÇ§¤ÈÂÐ±þ¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤À¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤ËÎ©Àî»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Çµ¯¤¤¿¿¯Æþ»ö·ï¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤¤¤¸¤á¤òÁÊ¤¨¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤¬³Ø¹»ÂÐ±þ¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¡¢³°Éô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£³Ø¹»Ç¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òËÜÅö¤Ë¼é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛºòÇ¯5·î¤Ëµ¯¤¤¿Î©Àî»á¤Î¾®³Ø¹»¿¯Æþ»ö·ïÄ¾¸å¤Î¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò
Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤¬¡Ö¤¤¤¸¤á´Æ»¡²Ý¡×¤òÀßÎ©
ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é¡Ö¤¤¤¸¤á´Æ»¡²Ý¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»ÔÌò½ê¤¬¤¤¤¸¤á¤ÎÄÌÊóÁë¸ý¤È¤Ê¤ê¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Î³°¤«¤é¸½¾õ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¸¤á¤ÎÂ¨»þÄä»ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Î©Àî»ÔÎ©Âè»°¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏºòÇ¯5·î¡¢¹»¼ËÆâ¤ËÃË2¿Í¤¬¿¯Æþ¤·¡¢¶µ»Õ¤é¤òË½¹Ô¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö³º¤Î¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ì¼¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢Åö»þ³Ø¹»¤ËÌ¼¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ý¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³Ø¹»Â¦¤ÎÂÐ±þ¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃË2¿Í¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃË2¿Í¤ÏÅ¥¿ì¾õÂÖ¤Ç³Ø¹»¤Ë¿¯Æþ¡¢¼ø¶ÈÃæ¤Î¶µ¼¼¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ò¥Ó¥ó¤òÃ¡¤³ä¤êÃ´Ç¤¶µ»Õ¤òË½¹Ô¡¢»ß¤á¤Ë¤¤¿¹»Ä¹¤â²¥¤ê¤Ä¤±ÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯12·îÎ©ÀîÃÏºÛ¤ÏÃË¤ËÄ¨Ìò3Ç¯¡Ê¼¹¹ÔÍ±Í½£µÇ¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¤¯¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢»Ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¿ä¿Ê²Ý¤Ï¡Ö¸µ¡¹¤Ï»ÔÄ¹¤¬¸øÌó¤Ç¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤¸¤á¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¤Ï»²¹Í¤È¤¹¤ëÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»ë»¡¤·¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ÆÀßÎ©¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÇØ·Ê¤òÏÃ¤·¤¿¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡Ê¸øÉ½¡§2025Ç¯10·î¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾®¡¦Ãæ¡¦¹âÅù³Ø¹»µÚ¤ÓÆÃÊÌ»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ë¤¤¤¸¤á¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï76Ëü9022·ï¤È¤¢¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤éÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ë¡£¸½¾õ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤¸¤á¤Ë»õ»ß¤á¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
Î©Àî»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë»ÔÆâ¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¤¤¤¸¤áÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¡¡¾®³Ø¹»¡§1641·ï¡¡Ãæ³Ø¹»¡§131·ï
ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¡¡¾®³Ø¹»¡§1521·ï¡¡Ãæ³Ø¹»¡§111·ï
ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡¡¾®³Ø¹»¡§1586·ï¡¡Ãæ³Ø¹»¡§121·ï
ÎáÏÂ6Ç¯¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌ¤¸øÉ½
»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¤¤¸¤á¤ò¸º¤é¤»¤ë¤«
Î©Àî»Ô¤¬¼êËÜ¤Ë¤¹¤ëÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡Ö¿²²°Àî¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ö°Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÛ¸î»Î¤ä·Ù»¡¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò»Ô¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ø¤ÎÁêÃÌÈñÍÑ¤âÊä½õ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
´Æ»¡²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤òË¬Ìä¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¡¦Èï³²¤¬¤¢¤ë¤«¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤ä¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÌäÂê¤¬Ê£»¨²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤ä¹ÔÀ¯¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Îã¤¨¤ÐÂç¤¤ÊÈï³²¤ËÁø¤Ã¤ÆÂ»³²¤ò²óÉü¤·¤¿¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ä·Ù»¡¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¿²²°Àî»Ô¤Ï»ÔÎ©¾®³Ø¹»¤Î3Ç¯À¸¤È6Ç¯À¸¤ÎÁ´¥¯¥é¥¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖË½ÎÏËÉ»ß¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢¤¤¤¸¤á¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¡¦ËÐÌÇ¤ËÀè¿ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏ¢·È¤¬º®Íð¤ò¾·¤¯¡©¡¡
Î©Àî»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÎ©ÇÉ¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Þ»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡Ö»Ô¿¦°÷¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¥â¥ó¥Ú´Æ»¡²Ý¤âºî¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ø¹»´íµ¡´ÉÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê²ò·è¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡Ö³Ø¹»¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿ä¿Êµ¡¹½¡×ÂåÉ½¤ÎµÜ²¼¸Ï©»á¤Ï¡Ö¶µ°é°Ñ°÷²ñÅù¤È¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤äÁê¸ß¶¨ÎÏ¤¬Á°Äó¤Ë¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡ÊÏ¢·È¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡Ë¤É¤Á¤é¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤ä¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¸½¾ì¤¬º¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÎ¾Êý¤Îµ¡Ç½¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¡£Èï³²»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤ò½õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤¬¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤ä¶¨ÎÏÂÎÀ©¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
³Ø¹»¤¬Ä´ºº¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤º»ö¼Â³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢´Å¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
Èï³²¼ÔÂ¦¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¡¢³Ø¹»Â¦¤Ç»ö¼Â³ÎÇ§¤Î·ë²Ì¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò³Ý¤±°ã¤¨¤¿¤Þ¤ÞÂÐºö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢óòó÷¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ËºÙ¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤â¿§¡¹ÌäÂê¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£ÁêÃÌ·ï¿ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í°÷ÂÎÀ©¤Ç¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤«¡£
¤½¤³¤Î¸«Ä¾¤·¡¢²þÁ±¤ò¤¹¤ëPDCA¤ò²ó¤·¤Æ¡¢Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¡Ê³Ø¹»¤È¹ÔÀ¯¤Ç¡ËÂÐÎ©¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Èµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Íø³²´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬É¾²Á¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿À®²Ì¤Ï¤É¤¦·×¤ë¤Î¤«¡£Îã¤¨¤ÐÁêÃÌ·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¸º¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤ÈµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢±¿±Ä¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤¤¤¸¤á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌäÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï²Ã³²¼ÔÂ¦¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤¬SNS¤Ç²á¾ê¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ÎÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤ëÄ¬Î®¤¬¤¢¤ë¡£
µÜ²¼»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¾Íè¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶µ°é¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤¤¤¸¤á¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿Åö¿Í¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÐ±þ¤ò½ä¤Ã¤ÆSNS¤Ç¤ÏÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¤½¤ÎÌ·Àè¤¬²Ã³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤Ç¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í¾·×¤ÊÈï³²¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤¸¤á¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®¡¢Åª³Î¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¡£
