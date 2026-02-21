¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡ª¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¡ÖºäËÜ²Ö¿¥¡×¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬Êü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¡¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¶Ïº¹¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¡£2·î20Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡Ë¤¬147Ž¥67ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ224Ž¥90ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤Ë¤ï¤º¤«1Ž¥89ÅÀº¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÁá¤¯¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¤È¡Ö¥½¥Ã¥¯¥ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë·Ý¿Í¤È¤Ï¡©¡¡¼Ì¿¿¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ä
¡¡¤¤¤«¤Ë¶È³¦¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢¶¥µ»¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ëNHK¤Î¥é¥ÆÍó¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¦2.55¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡Ö½÷»Ò¡¦¥Õ¥ê¡¼¡×
ºäÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¶¥µ»¿ÍÀ¸
ËÜÅö¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¤âÉ¹¾å¤Ë
²Ö¤òºé¤«¤»°¦¤Î»¿²Î¤È
¿¥¤ê¤Ê¤¹Èþ¤·¤¤Éñ¤ò¡ª
¾Ð¤ß¤³¤Ü¤ìÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê
´é¤Ç¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ3¿Í
¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª
¡¡¤Þ¤ë¤Ç»í¤Î¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¾Ò²ðÊ¸¤Ç¡¢¤·¤«¤â¡¢1Ê¸»úÌÜ¤ò½ÄÆÉ¤ß¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÌÜ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦¤ØÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤È¡ÔºäËÜ²Ö¿¥¾Ð´é¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Õ¤È¤¤¤¦¶Å¤ê¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Ì±Êü¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤ÎNHK¤Î¥é¥ÆÍó¤Ø¤Î¼¹Ç°¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤ÏÆÃ¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£NHK¤À¤Ã¤Æ²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÈà½÷¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ºäËÜ¤ÏºòÇ¯6·î¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¡¢º£¸å¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê¥¥ã¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ë¤Ç¡¼¡ª¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ºäËÜ¤Ï¹â¤¯¤ÆÉý¤Î¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ä±éµ»ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤âµá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢±¦¼ê¤òµó¤²¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤Ä¤Ä¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ë¤Ç¡¼¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ï´ØÀ¾¿Íµ¤¼Á¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¶ä¥á¥À¥ë¼õ¾Þ¸å¤ÎÃÄÂÎ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢²èÌÌ¤«¤é¸«ÀÚ¤ì¤¿º´Æ£½ÓÁª¼ê¤ò¥«¥á¥é¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸å¤í¼ê¤Ç°ú¤Ìá¤¹¤Ê¤Éµ¤¸¯¤¤¤Î¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÊÌ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤í¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤ê¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÎÞ¤â¤í¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤À25ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡È´ØÀ¾¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯12·î¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Î¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ËÈõ¸ý¿·ÍÕÁª¼ê¡¢ÅÄÃæ·º»öÁª¼ê¤È¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤â¡¢ÁÇ¤ÎÏÃ¤Ö¤ê¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¸þ¤¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½ºß¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢Áª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»Ë¾å½é¤Î4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥ß¥¥Æ¥£¤³¤È°ÂÆ£ÈþÉ±¡Ê38¡Ë¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¥Ú¥¢¤ÎÌÚ¸¶Î¶°ì¤È¤«¤Ä¤Æ¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¹â¶¶À®Èþ¡Ê34¡Ë¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÉ½¸½¤¹¤ëÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£
¶ØÃÇ¤Î¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¥Í¥¿
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢Áª¼ê»þÂå¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥ß¥¥Æ¥£¤â¡¢»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Â¼¾å¤â¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤È¤Ï±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö°ìÊý¡¢ºäËÜ¤Ï2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶¯ÎÏ¤Ê¥¥ã¥é¤¬¤¢¤ë¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤È¸À¤¦¤Î¤¬ÌµÍý¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤È´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖºäËÜ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²ÃÆ£¤Î»ý¤Á¥®¥ã¥°¡¢¡Ø²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤ä¡Ø¥«¥Ã¥Á¥«¥Á¤ä¤¾¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤È¤â¡È¿·´é¡É¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¤«¤é¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥ó¥¯¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Ï¥³¡¼¥Á¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥³¡¼¥Á¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¥¥ã¥é¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¬·ÝÇ½¥×¥í¤Ë½êÂ°¤¹¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¤è¤êÀ¼¤¬¤«¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ë¤Ç¡¼¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô