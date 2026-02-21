AQUOS wish5¤¬¼ó°Ì¤òÃ¥¼è¡ª¡¡Android¥¹¥Þ¥Û¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2026/2/21
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2026Ç¯2·î9Æü¡Á15Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Android¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ëµ¡¼ïÊÌ¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡AQUOS wish5 SH-52F¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
2°Ì¡¡Pixel 9a 128GB(au)¡ÊGoogle¡Ë
3°Ì¡¡Pixel 9a 128GB(NTT docomo)¡ÊGoogle¡Ë
4°Ì¡¡Galaxy A25 5G SC-53F¡ÊSAMSUNG¡Ë
5°Ì¡¡arrows We2 F-52E¡ÊFCNT¡Ë
6°Ì¡¡Galaxy A25 5G SCG33¡ÊSAMSUNG¡Ë
7°Ì¡¡Galaxy S25(SoftBank)¡ÊSAMSUNG¡Ë
8°Ì¡¡moto g66j 5G¡ÊMotorola Mobility¡Ë
9°Ì¡¡A5 5G(au)¡ÊOPPO¡Ë
10°Ì¡¡Pixel 9a 128GB(Y!mobile)¡ÊGoogle¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡¡AQUOS wish5 SH-52F¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
2°Ì¡¡Pixel 9a 128GB(au)¡ÊGoogle¡Ë
3°Ì¡¡Pixel 9a 128GB(NTT docomo)¡ÊGoogle¡Ë
4°Ì¡¡Galaxy A25 5G SC-53F¡ÊSAMSUNG¡Ë
6°Ì¡¡Galaxy A25 5G SCG33¡ÊSAMSUNG¡Ë
7°Ì¡¡Galaxy S25(SoftBank)¡ÊSAMSUNG¡Ë
8°Ì¡¡moto g66j 5G¡ÊMotorola Mobility¡Ë
9°Ì¡¡A5 5G(au)¡ÊOPPO¡Ë
10°Ì¡¡Pixel 9a 128GB(Y!mobile)¡ÊGoogle¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£