¡ã¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡ä¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤é¤Ë¡ÖÀäË¾Åª¥Ç¡¼¥¿¡×¡Ä¡È3¶¯ÁíÊø¤ì¡É´íµ¡¤¬Ä¾·â
¡¡2026Ç¯¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤ÇG1³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþ¥À¡¼¥È¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ë¤Ï¡¢G1¾¡¤ÁÇÏ6Æ¬¤ò´Þ¤à¥Õ¥ë¥²¡¼¥È16Æ¬¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¢¡¼ÂÀÓ¤âÀª¤¤¤âºÇ¾å°Ì¡£¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤Ï»°¤ÄÇÃ¤ÎÀï¤¤¤Ë
¡¡Á°É¾È½¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤ËÂ³¤¯G1Ï¢¾¡¤òÁÀ¤¦¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆG1¤Ç2¾¡2Ãå6²ó¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Î3Æ¬¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤ÏºòÇ¯¡¢R.¥¥ó¥°µ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÂ×´§¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°Áö¤ÎÉðÂ¢ÌîS¤ÇÃ×Ì¿Åª¤Ê½ÐÃÙ¤ì¤òÈÔ²ó¤·¡¢Éé¤±¤Æ¶¯¤·¤È¤¤¤¨¤ë2Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÅìµþ¥³¡¼¥¹¤Ê¤éºÇÍÎÏ¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤È1ÈÖ¿Íµ¤¤òÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç8Àï7¾¡2Ãå1²ó¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ê¡¢Á°Áö¤âº¹¤·ÇÏÍÍø¤ÎÅ¸³«¤ò4³Ñ3ÈÖ¼ê¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¸«¤»¤¿¡£½é¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¤ÇÂ®¤¤Î®¤ì¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤Ç¤½¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤È¥Ï¥Êº¹¤ÎÀÜÀï¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ±û¡¢ÃÏÊý¡¢³¤³°¤È¤É¤ó¤Ê¾ò·ï¤Ç¤â¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¿É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤ÏÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤¬µ³¾è¡£ºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï1600m¤¬°ìÈÖ¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢µ÷Î¥Å¬À¤Ë¤â¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡¡Ö3¶¯ÂÐ·è¡×¤ÏËÜÅö¤Ë·ø¤¤¤Î¤«
¡¡º£Ç¯¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¡¦¼ÂÀÓ¤È¤â¤Ë3¶¯¤¬Â¾13Æ¬¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¶¥ÇÏ³¦¤Ë¸Å¤¯¤«¤éÅÁ¤ï¤ë2¤Ä¤Î³Ê¸À¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡ÖÎ¾ÍºÊÂ¤ÓÎ©¤¿¤º¡×¤È¡Ö3¶¯ÂÐ·è¤ÏµÕ¤é¤¦¤Ù¤«¤é¤º¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Á°¼Ô¤Ï ¡È2¶¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï´Ö¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ëÂè3¤ÎÇÏ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¡¢¸å¼Ô¤Ï¡È3¶¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¾å°Ì3Æ¬¤¬¿Íµ¤ÄÌ¤ê¤Ë·èÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦³Ê¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤ÇºÇ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿3¶¯ÂÐ·è¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¡¢¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡¢¥Ç¥¢¥ê¥ó¥°¥¿¥¯¥È¤È¤¤¤¦3Æ¬¤Î»°´§ÇÏ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¡¢3¶¯¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤¬´°¾¡¤ò¼ý¤á¡¢¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤¬2Ãå¡¢¥Ç¥¢¥ê¥ó¥°¥¿¥¯¥È¤¬3Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢»°Ï¢Ê£¤ÎÇÛÅö¤Ï300±ß¤È¤¤¤¦°Â¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ê¸ÀÄÌ¤ê¤Ê¤é¡¢º£Ç¯¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤â3¶¯¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢³ÆÇÏ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö3¶¯ÁíÊø¤ì¡×¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢¡¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤ò½±¤¦¡ÈËâ¤ÎÃæ13½µ¡É
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤¬G1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿1997Ç¯°Ê¹ß¤Î²áµî29Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤Ë¤Ï¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤ÎÉÔ°Â¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¡£Á°Áö¤ÎÉðÂ¢ÌîS¤«¤éÃæ13½µ¡ÊÌó3¤«·î¡Ë¤È½½Ê¬¤Ê´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤Æ¤Î°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï²áµî¤Ë29Æ¬¤¤¤ë¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¾¡¤ÁÇÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ãæ12½µ°Ê²¼¤Î´Ö³Ö¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¶¥ÇÏ³¦¤Ï¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹ÇÏ¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ12½µ°Ê¾å¤Ç¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤ËÎ×¤ó¤ÀÇÏ¤Ï¡¢²áµî29Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¤Î¤Ù26Æ¬¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ú0-1-1-24¡Û¤È¤¤¤¦ÀäË¾Åª¤ÊÀ®ÀÓ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿ÇÏ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï2022Ç¯¥ì¥Ã¥É¥ë¥¼¥ë¡¢2013Ç¯¥«¥ì¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ò¥ë¤È¤¤¤¦1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿2Æ¬¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤Ë¤Ï·ù¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¡ÌÆÇÏÌ¤¾¡Íø¤Îµ´Ìç¤ËÄ©¤à¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É
¡¡¤½¤ó¤Ê¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡°Ê¾å¤ËÉÔ°Â¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤À¡£Á°Áö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤Ç¤Ï²´ÇÏ¾¡¤ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¾¡Ééº¬À¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢²áµî29²ó¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÆÇÏ¤Ï39Àï¤·¤Æ¡Ú0-1-3-35¡Û¡£2000Ç¯¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥Æ¥£¥¢¥é°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÏ¢ÂÐ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
