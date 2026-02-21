¡ãµÁ¼Â²È¡¢ÅÄ¼Ë¥ë¡¼¥ë¤¦¤¶¡Ä¡äÂ©»Ò¤¬Í§¤À¤Á¤Î¿Æ¤Î¼Ö¤Çµ¢Âð¡£¤ªÎéÌäÂê¤ÇµÁÊì¤¬Æ°¤¯¡ª¡©¡ÚÂè2ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥ß¥æ¡Ê39¡Ë¡£Â©»Ò¥Þ¥µ¥¡ÊÃæ1¡Ë¤ÈÉ×¤Î¥Ï¥¸¥á¡Ê40¡Ë¤È¡¢µÁ¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤Ï¤³¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤³¤ì¹¬¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ò¤È¤ê¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÌÌÅÝ¤À¤È´¶¤¸¤ëÀ³Ê¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËºÇ¶áÂ©»Ò¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤ÏÍ§¤À¤Á¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÏ¢ÍíÀè¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¤ªÎé¤âÂçÊÑ¤À¤·¡¢Â©»Ò¤Ë¤ÏÊâ¤¤«¥Ð¥¹¤Çµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢»ý¤Á¤Ä»ý¤¿¤ì¤Ä¤Ç¤ªÎé¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©
É×¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ªÎé¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»ä¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÏ¢ÍíÀè¤â²È¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡£
É×¤Ï¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤í¤ËÊ¹¤±¤Ð²È¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊâ¤¯¤«¥Ð¥¹¤Çµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÂ©»Ò¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡ª¡¡¤½¤ì¤Ë¤ªÎé¤ò¤·¤¿¤é¤«¤¨¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢µÁÊì¤¬²È¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡ÖÉ×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¹Ô¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÁÊì¤Ï¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌîºÚ¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤ªÎé¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤ÏÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ÏÊì¿Æ¤¬Æ°¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡Ö»ý¤Á¤Ä»ý¤¿¤ì¤Ä¤À¤«¤é¤ªÎé¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢É×¤¬¹Ô¤¯¤È¸À¤¦¤«¤é¤½¤ì¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËµÁÊì¤ÏÉ×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë²È¤ËÍè¤Æ¡¢»ä¤ÈÂ©»Ò¤ÈµÁÊì¤Î3¿Í¤Ç¤ªÎé¤ò¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤Ï¸Å¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê»Ò°é¤Æ¤ÏÊì¿Æ¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª
