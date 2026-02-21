¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬¡È¸µÁêËÀ¡É¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Î¥¦¥£¥¶ー¥º°ÜÀÒ¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÍè¥·ー¥º¥ó¤¬ËÜÅö¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤¬¡¢¼«¿È¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØMind the Game¡Ù¤Ë½Ð±é¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥È¥ìー¥É¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥óÁ°¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥¦¥£¥¶ー¥º¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤«¤é¥È¥ì¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2¿Í¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤È¥ä¥ó¥°¤ÏÎ¾Ì¾¤È¤â¥±¥¬¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥¦¥£¥¶ー¥º¤¬¡ËÍè¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£AD¡Ê¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡Ë¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤â¤¦½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡¢¥È¥ì¥¤¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥×¥ìー¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢Èà¤é¤¬¤É¤ó¤Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£AD¤ÎºÍÇ½¤¬·å³°¤ì¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥È¥ì¥¤¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¡õ¥íー¥ë¤ä¥·¥åー¥ÈÎÏ¡¢¥í¥Ö¥Ñ¥¹¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¼°ÒÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï2025Ç¯2·î¤Þ¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢2020Ç¯¤Î¥êー¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¡È¸µÁêËÀ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥È¥ìー¥É¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥óÄ¾Á°¤Ë¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¥Þ¥Ö¥¹¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì½Ð¾ìµ¡²ñ¤â¸Â¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç1Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¥Þ¥Ö¥¹°ÜÀÒ¤«¤éÌó1Ç¯¸å¤Ë¥¦¥£¥¶ー¥º¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ªー¥ë¥¹¥¿ーµé¤Î¥¬ー¥É¤È¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤òÆ±»þ´ü¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥¦¥£¥¶ー¥º¤À¤¬¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¼ã¼êÁª¼ê¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤â¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µー¤â¹¥¤¤À¡£2½µ´ÖÁ°¤ËÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥åー¥È¥¿¥Ã¥Á¤â¥²ー¥à¤Î´¶³Ð¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ー¥·¥çー¥ó¡¦¥¸¥çー¥¸¤âÎÉ¤¤¼ã¼ê¤À¤·¡¢¥Æ¥¥µ¥¹Âç½Ð¿È¤Î¥ëー¥ー¤Ç¤¢¤ë¥È¥ì¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤â¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤Ï¶ð¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤³¤³¿ôÇ¯´Ö¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÏÎÉ¤¤¥Ôー¥¹¤òÂ·¤¨¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤ä¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¤É¤¦¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¶½Ì£¿¼¤¤¡×
¡¡¥ì¥Ö¥í¥ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÁª¼ê¤ÈÍË¾¤Ê¼ã¼ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤È¥ä¥ó¥°¤¬¡Ö¥À¥é¥¹¤ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤ì¤Û¤É»ý¤Ä¤«¤â¸«¤â¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤¬¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º»þÂå¤ä¥ì¥¤¥«ー¥º½é´ü¤Ë¸«¤»¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¥¦¥£¥¶ー¥º¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Î¥¦¥£¥¶ー¥º¤Ë¤Ï°ìÁØ¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£