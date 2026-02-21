¡Ö¥´¥ß¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬°Õ³°¤Ê²ÁÃÍ¤Ë¡Ä²È¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡ÖÇä¤Ã¤¿¤éÌÙ¤«¤ë¤ªÊõ¡×
µæ¶Ë¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë½Ñ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¥«¡¼¥É¤Ê¤ó¤Æ¸«¤Æ¤ë¤Î¡£¤â¤¦ÃÙ¤¤¤ó¤À¤«¤é¿²¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×
ºòÇ¯Ëö¡¢ÀçÂæ¤Î¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¤·¤¿FRIDAYµ¼Ô¡Ê40¡¦ÃËÀ¡Ë¤Ï¡¢Ç¯Ï·¤¤¤¿Êì¤Ë¼¸¤é¤ì¤¿¡£¼«¼¼¤Î²¡¤·Æþ¤ì¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë½¸¤á¤¿¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¹ØÆþ¤«¤éÌó30Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ËÉõÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¡¢50Ëç¤Î¥«¡¼¥É¤òÅìµþ¤Î¼«Âð¤Ø»ý¤Áµ¢¤ê¡¢½©ÍÕ¸¶¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î¥È¥ì¥«Çã¤¤¼è¤êÅ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤¬£±Ëç8000±ß¡¢Í·µº²¦¥«¡¼¥É¤¬£±Ëç4000±ß¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤È¹âÃÍ¤¬ÉÕ¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢µ¼Ô¤Ï£¶Ëü±ß¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é¼ê¤Î½Ð¤Ê¤¤¾Æ¤Æù¤È¤È¤â¤Ë¾¡Íø¤ÎÈþ¼ò¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿¡£
¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤È»×¤¤½Ð¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë¤¢¤ëÊª¤ÎÀ°Íý¤Ï¤É¤ó¤É¤óÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶È¼Ô¤ËÍê¤ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÇä¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¾®¥Þ¥á¤Ë¼è¼ÎÁªÂò¤·¡¢ÉÔÍÑÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¶â¤òÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¿È·Ú¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ø½ª³è¡ß¥á¥ë¥«¥ê¡¡¼Î¤Æ¤º¤Ë»ñ»º²½¤¹¤ëÊýË¡¡ÙÃø¼Ô¤ÎµÆÃÓÌ÷»Ö»á¡Ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÇã¤¤¼è¤êÅ¹¤ä¼Á²°¤Ë¥¬¥é¥¯¥¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ø¥á¥ë¥«¥ê¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤À¡£¤³¤ì¤é¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬¥é¥¯¥¿¤¬¡¢Âç¤¤Ê¼ýÆþ¤òÀ¸¤à¤ªÊõ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÅµ¤À½ÉÊ¤À¡£¡Ø£Á£ì£ì¡¡£Á£â£ï£õ£ô¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¥¬¥¤¥É¡Ù¤ÎÀîºê¤µ¤Á¤¨»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¸Å¤¤£Ö£È£Ó¥Ç¥Ã¥¤ä¥«¥»¥Ã¥È¥Ç¥Ã¥¤ÏÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿°ìÉô¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤«¤é¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤ä¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤âÆ±¤¸ÍýÍ³¤ÇÇä¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¾¼ÏÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀðÉ÷µ¡¤ä¹õÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Ï¡¢µÊÃãÅ¹¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¸Å¤¤¥«¥á¥é¤Ï¡¢½¤Íý¤·¤Æ»È¤¦¿Í¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¤·¤Æ»È¤¦¿Í¡¢ÉôÉÊÌÜÅö¤Æ¤Î¿Í¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÇä¤ì¤Þ¤¹¡£
»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤â¡¢·ÈÂÓ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø²¼¼è¤ê¤Ë½Ð¤¹¤è¤ê¹âÃÍ¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÉô¤Î¹â³Û¤ÊÉôÉÊÌÜÅö¤Æ¤Î¿Í¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÅÅµ¤À½ÉÊ¤Ï¡¢Çã¤¤¼è¤ê³Û¤¬£±Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤±¤Ã¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ê¥â¥³¥ó¤À¤±¡×¤ä¡ÖÀâÌÀ½ñ¤À¤±¡×¤ò½ÐÉÊ¤·¤Æ¤â¡¢»æ¤ÎÀâÌÀ½ñ¤ò¹¥¤à¿Í¤ä¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤ò¼º¤¯¤·¤¿¿Í¸þ¤±¤Ë¿ôÉ´¡Á¿ôÀé±ß¤ÇÇä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³ä¤ì¤¿Æ«´ï¤ä¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤¬¿·ÉÊ²Á³Ê¤ÇÇä¤ì¤ë!?
ÅÅµ¤À½ÉÊ¤è¤ê¤â¼êº¢¤Ê°áÎà¤ä¿©´ï¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüÍÑÉÊ¤Ë¤â¡¢°Õ³°¤Ê¹âÃÍ¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÉþ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¿Íµ¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ø¥á¥ë¥«¥ê¡Ù¤Ç¤ÎÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¦Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£±°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÅÂÆ²Æþ¤ê¡Ù¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÏËè¥·¡¼¥º¥ó¡¢´ûÂ¸¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò»Ü¤·¤¿¿·ºî¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Ê¤é¡¢¡ØÇ¯¤¬¤éÇ¯Ãæ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬²¿Ç¯¤âÁ°¤ËÇã¤Ã¤¿Éþ¤Ê¤ó¤Æ¼ûÍ×¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ÎÇ¯¤Î¤¢¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡Ù¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÀîºê»á¡Ë
µ¼Ô¤â¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬¡Ø£Ê£×¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ç24Ç¯½©Åß¿·ºî¤Î¥ï¥¤¥É¥Á¥Î¥Ñ¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤òÇã¤¤Â»¤Í¡¢¡Ø¥á¥ë¥«¥ê¡Ù¤Ç¿·ÉÊ¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö³ä¤ì¤¿Æ«´ï¤Ï¡¢²õ¤ì¤¿´ï¤ò¼¿¤Ç½¤Éü¤·¤Æ¶âÊ´¤ÇÁõ¾þ¤¹¤ë¡Ø¶â·Ñ¤®¡Ù¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¾¯¤··ç¤±¤¿ÄøÅÙ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¿©´ï¤Ê¤é¡¢¡Ø³Ê°Â¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¿©´ï¤ò»È¤¨¤ë¤Ê¤é£Ï£Ë¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¹ØÆþ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ï¾¦ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î°Ê³°¤Ë¤â²ÁÃÍ¤¬ÉÕ¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¶õ¤È¢¤ä»æÂÞ¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤Ë»£±ÆÍÑ¤È¤·¤ÆÇä¤ì¤ë¡£¹âµé¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤ÎÍÆ´ï¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä»£±ÆÍÑ¤Î¾®Êª¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÉÓ¤ËÉáÄÌ¤Î¤ª¼ò¤òÆþ¤ì¤ÆÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÁ¤·¤¤¤ª¼ò¤ÎÉÓ¤Ê¤é¡¢10Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃÍ¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¡¢¹á¿å¤Î¶õ¤ÉÓ¤â¼Î¤Æ¤º¤ËÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µÆÃÓ»á¡Ë
¥´¥ßÆ±Á³¤ÎÊª¤Ë¤â¡¢ÃÍÃÊ¤ÏÉÕ¤¯¡£¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ë¥á¥ë¥«¥ê¡ÙÃø¼Ô¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤Î·¬Ì¾Í³Èþ»á¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î³¸¡Ê¤Õ¤¿¡Ë¤Ê¤É¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¹©ºîÍÑ¤Ë¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢50ËÜ¤¯¤é¤¤¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÇä¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£100ËÜ¤Ç1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¡Ø¼«ÎÏ¤Ç½¸¤á¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢1000±ß¼å¤Ç³°Ãí¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¸þ¤±¤ËÇä¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¤äÎ®ÌÚ¡¢¤É¤ó¤°¤ê¤Ï¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä¿åÁåÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¾þ¤êÉÕ¤±¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Åß¤Ë½ÐÉÊ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×
µ¼Ô¤¬¡Ø¥á¥ë¥«¥ê¡Ù¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢ÆÃÂç¥µ¥¤¥º¤Î¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¤Ï£±¸ÄÌó1000±ß¡¢Î®ÌÚ¤Ï5000±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòº£¤Ï¿·Ê¹¤ò¼è¤ë²ÈÄí¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¿·Ê¹»æ¤â10kg¥»¥Ã¥È¤Ç1000±ßÂæ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹©ºî¤ä½¬»ú¡¢ÊñÁõ¤Ê¤É¤Ç»È¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2026Ç¯2·î20¡¦27Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê