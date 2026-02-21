µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Ø¡¢°®ÎÏÍê¤ß¤Ï¡È¸ú²ÌÈ¾¸º¡É¡¡Éª¸ªÃÃ¤¨¤ë¡Ö¥´¥à¥Ð¥ó¥É¥È¥ì¡×¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂêÅÀ
ÅêµåÆ°ºî¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÌäÂêÅÀ
¡¡¸ª¤Î¶¯²½¤ä¸Î¾ãÍ½ËÉ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿Åêµå¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢º£¤äÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê·Ú¤Ç¾ì½ê¤âÁª¤Ð¤Ê¤¤°ìÊý¡¢¤½¤Î»È¤¤Êý¤¬Å¬ÀÚ¤«¤É¤¦¤«¤Þ¤Ç°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸ª¤òÃÃ¤¨¤ë¤Ï¤º¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÉô°Ì¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ËÜÍèÁÀ¤¦¤Ù¤Éô°Ì¤Ë»É·ã¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤¿ÅêµåÆ°ºî¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¸÷·Ê¤À¡£¸ª¼þ¤ê¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¡¢¾ÍèÅª¤ÊµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤ËÈ÷¤¨¤ëÌÜÅª¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¡£¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤ò¡Ö°®ÎÏ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¡×·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÃÃ¤¨¤¿¤¤¤Ï¤º¤Î¸ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°ÏÓ¤ËÎÏ¤¬½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤¡£Éª¤¬¸Ç¤Þ¤ê¡¢ÅêµåÆ°ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎÏ¤ÎÆþ¤êÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°Õ¿Þ¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆ°ºî¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Îã¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤È¤¤¤Ã¤¿À®Ä¹´ü¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢¥´¥à¤Î¶¯ÅÙÀßÄê¤¬Æñ¤·¤¤¡£¶¯¤¹¤®¤ì¤ÐÎÏÇ¤¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼å¤¹¤®¤ì¤ÐÉé²Ù¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»Ø¤Ç¶¯¤¯°®¤ê¹þ¤à·Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Á°ÏÓ¼çÆ³¤ÎÆ°¤¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÌîµå¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¡×¤ÏÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ê³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤Î»È¤¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»Ø¤Ç°®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö°®ÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ°ú¤¯¤È¡¢¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤ä¸ª¹Ã¹ü¼þ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°ÏÓ¤Ë»É·ã¤¬½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Éª¤â¸Ç¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
»ÔÈÎ¤Î¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡È°®¤é¤Ê¤¤¹©É×¡É¤¬É¬Í×
¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¼ê¼ó¤Ë¥«¥Õ¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¤Ç°®¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â°ú¤±¤ë¹½Â¤¤Î¤¿¤á¡¢Á°ÏÓ¤Î´ØÍ¿¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÆ°ºî¤ò¹Ô¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉô°Ì¤Ë»É·ã¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¶¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Î©¤Ä°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÇÄêÅÀ¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤ì¤ÐÉé²Ù¤ÏÁý¤·¡¢¶á¤Å¤±¤Ð·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÚÎÏ¤Î¾¯¤Ê¤¤¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤äÃæ³ØÀ¸¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ°ºî¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢½Å¤µ¤Î°Û¤Ê¤ë¥×¥é¥¤¥ª¥Ü¡¼¥ë¤â³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ¤·¤¤»ÈÍÑÊýË¡¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¥à¥Ð¥ó¥É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢´ðËÜ¥É¥ê¥ë¤ÈÊ£¿ô¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»ÔÈÎ¤Î¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤ÇÂåÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö°®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Á°ÏÓ¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¼ó¤ò¸ÇÄê¤·¡¢»ØÀè¤ò²òÊü¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥´¥à¥Ð¥ó¥É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ°ºî¤Î¼Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£ÆÃ¤ËÀ®Ä¹´ü¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊýË¡¤Ò¤È¤Ä¤ÇÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸«´·¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¡Ö¤ä¤êÊý¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë