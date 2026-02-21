¡ÖÅÁÀâ¤ÎÁÈÄ¹¡×¸åÆ£ÃéÀ¯»á¤ÎÁòµ·¤Ë200¿ÍÄ¶¤Î»²Îó¼Ô¡Ä½üÀÒ¤«¤é18Ç¯¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈÃÝÆâ¾ÈÌÀ¼ãÆ¬¤â»²Îó¡È°ÛÎã¤Î¼ê¸ü¤¤Ä¤°Õ¡É
¡¡2·î16Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Ë¤¢¤ëÁòµ·¾ì¤Ç¡¢¡ÖÅÁÀâ¤ÎÁÈÄ¹¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¸åÆ£ÃéÀ¯»á¤ÎÁòµ·¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£2·î8Æü¤Ë¸åÆ£»á»àµî¤Î°ìÊó¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥ä¥¯¥¶³¦¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï»³¸ýÁÈ¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤·¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Ç¡¢´ØÅì¿Ê½Ð¤ÎÀèÊ¼¤À¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä¤Î»þÂå¤¬½ªßá¤·¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡¡¸åÆ£»áÎ¨¤¤¤ë¸åÆ£ÁÈ¤Ï¡¢1969Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£ÁÈÄ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸åÆ£»á¤Ï¡¢¸ÞÂåÌÜ»³¸ýÁÈ»þÂå¤Ë¼ãÆ¬Êäº´¤È¤·¤Æ¼¹¹ÔÉô¤Î°ì³Ñ¤Ë¾º³Ê¤·¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Ç¤Ï¼ËÄï¤ËÄ¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢2008Ç¯¤Ë¡¢¼«¿È¤Î½Ë±ã¤Î¤¿¤á¤ËËÜÉôÄêÎã²ñ¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤È¤·¤Æ½üÀÒ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¥ä¥¯¥¶¤ò°úÂà¤·¡¢¸åÆ£ÁÈ¤Ï²ò»¶¤·¤¿¡£
¡Ö¸åÆ£ÁÈ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È»ÍÂåÌÜ»³¸ýÁÈÁÈÄ¹¤ò¤á¤°¤ë¡Ø»³°ì¹³Áè¡Ù¤Ç¡¢Áê¼êÂ¦¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤à¡È¥È¥é¥Ã¥¯ÆÃ¹¶¡É¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¡£½ÂÃ«¶è¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤ò¤á¤°¤ë»ö·ï¤Ç»¦¿Í»ö·ï¤ËÍí¤ó¤À¤ê¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î°ËÃ°½½»°½±·â»ö·ï¤ÇÁÈ°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÉðÆ®ÇÉ¥ä¥¯¥¶¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö·ÐºÑ¥ä¥¯¥¶¡×¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸åÆ£»á¤À¡£
¡ÖÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ËÍí¤ó¤ÇËÉÙ¤Ê»ñ¶â¤òÆÀ¤Æ¡¢°ì»þ¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î»³Íü¤äÀÅ²¬¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÓñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎËÉÙ¤Ê»ñ¶â¤òÇØ·Ê¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ë¤â¿ÍÌ®¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¥ä¥¯¥¶¤ÎÁ´À¹´ü¤ËºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤¬¸åÆ£»á¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡°úÂà¸å¤ÏÉ½ÉñÂæ¤«¤éÂà¤¤¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤Ï¾ï¤ËÃíÌÜ¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°úÂà¤·¤¿2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡ØØß¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¼«½öÅÁ¤ò½Ð¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÇÍÜ·Ü¾ì¤ò·Ð±Ä¤·¤¿¤Û¤«¡¢³Ø¹»·úÀß¤Ë¤â´óÍ¿¤·¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢À¯ÉÜ¤«¤é¼ß°Ì¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï»³¸ýÁÈ¤ÎÊ¬Îö¹³Áè¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥ä¥¯¥¶³¦¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í»³¸ýÁÈÂ¦¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡ºÇ´ü¤Þ¤ÇÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¸åÆ£»á¤ÎÁòµ·¤Ï¡¢À¹Âç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤â·Ù²ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¥ä¥¯¥¶³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¸åÆ£»á¤Ï°úÂà¤·¤Æ18Ç¯·Ð¤Ä¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÈÌ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÁòµ·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»²Îó¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤ä½÷À¤âÂ¿¤¯¡¢¸åÆ£»á¤¬ÉáµÚ¤Ë´óÍ¿¤·¤¿ÅÚº´¸¤¤Î´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤¯»²Îó¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¸åÆ£»á¤ÈÉ×¿Í¤¬ÅÚº´¸¤¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¹â¤µ¤¬2m°Ê¾å¤¢¤ëÌý³¨¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷À±é²Î²Î¼ê¤Ê¤É¤«¤é¤Î¶¡²Ö¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÈ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¶¡²Ö¤Ï¸Ä¿ÍÌ¾°Ê³°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥ä¥¯¥¶´Ø·¸¼Ô¤Î»²Îó¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈÃÝÆâ¾ÈÌÀ¼ãÆ¬¤âÁòµ·¤Î¤¿¤á¤ËÉÙ»ÎµÜ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤ë·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÃÝÆâ¼ãÆ¬¤Ï¡¢»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¤ÎÌ¾Âå¤È¤·¤Æ»²Îó¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ»±²¼¹°Æ»²ñ¤ÎÌîÆâÀµÇî²ñÄ¹¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆ£ÁÈ¤Ï²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÆ£ÁÈ¤ÎÎ®¤ì¤òµâ¤àÎÉÃÎÁÈ¤ÈÆ£Í§²ñ¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÄ¾»²ÁÈ¿¥¤¬¤¢¤ê¡¢Áòµ·¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÈà¤é¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÅì³¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢Ãæµþ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÌÌ¡¹¤â»²Îó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂç¸Â¤ÎÄ¤°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡½üÀÒ¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ÛÎã¤Î¹¥ÂÔ¶ø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¸åÆ£»á¤ËÄ¾ÀÜ½üÀÒ½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿郄»³À¶»ÊÁêÃÌÌò¤Ï¡¢Áòµ·¤ÎÁ°Æü¤ËÄ¤Ìä¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢½üÀÒ»þ¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«5Ê¬¡£Ä¤Ìä¤òºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢ÄÌÌë¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ëµ¢Ï©¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü200¿Í°Ê¾å¤¬»²Îó¤·¤¿¤È¤¤¤¦º×ÃÅ¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤òÌÏ¤·¤¿µÆ¤Î²Ö¤Ç¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÙ»ÎµÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢¸åÆ£»á¤é¤·¤¤º×ÃÅ¤À¤Ã¤¿¡£