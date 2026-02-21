1585Ç¯¡¢¥á¥Ç¥£¥Á²È¤ÎµÜÄî¤Ç¥À¥ó¥¹¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤¿¡ª¡ÖÅ·Àµ¤Î¸¯²¤»ÈÀá¡×°ËÅì¥Þ¥ó¥·¥ç¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÅÏ¹Ò
¡¡1585Ç¯½é½Õ¡¢¥È¥¹¥«¡¼¥ÊÂç¸ø¹ñ½ê³í¤Î¥ê¥ô¥©¥ë¥Î¤Ë¡¢ÃÏµå¤ÎÎ¢Â¦¤«¤é°ìÀÉ¤ÎÁ¥¤¬Æþ¹Á¤·¤¿¡£¶å½£¤Î¥¥ê¥·¥¿¥óÂçÌ¾¤¬¥ô¥¡¥Á¥«¥ó¤ØÇÉ¸¯¤·¤¿¾¯Ç¯»ÈÀáÃÄ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤Î¿ÀÉã¤¿¤Á¤Ë°úÆ³¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¡ÖÅ·Àµ¤Î¸¯²¤»ÈÀá¡×¤Ï¡¢Îò»Ë¶µ²Ê½ñ¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂçÍ§½¡ÎÛ¤ÎÌ¾Âå¡¢°ËÅì¥Þ¥ó¥·¥ç¤ò¼çÀÊÀµ»È¤È¤¹¤ë°ì¹Ô¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ëÆüËÜ½é¤Î¸ø¼°»ÈÀáÃÄ¤À¤Ã¤¿¡£13ºÐ¤«¤é14ºÐ¤Î4¿Í¤Î¾¯Ç¯Éð»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä¹ºê¤ò½Ð¹Ò¤·¤Æ3Ç¯¡¢³§15ºÐ¤òÄ¶¤¨¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¸À¤¨¤Ð¸µÉþ¤ÎÇ¯Îð¡¢Â¨¤Á°ì¿ÍÁ°¤ÎÂç¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÜÅªÃÏ¤Ï¥í¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á¥¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¡£¥é¥Æ¥ó¸ì¤òÎ®Äª¤ËÏÃ¤¹¤³¤Î¼ãÉð¼Ô¤¿¤Á¤ò¡¢¥á¥Ç¥£¥Á²È¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³°ìÀ¤É×ºÊ¤ÏÂç´¿·Þ¤·¤¿¡£µÜÅÂ¤äÄí±à¡¢¤Þ¤¿Æ°Êª±à¤Ê¤É¤â°ÆÆâ¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥Á¤Î°Ò¿®¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¿¤À¤·¥Ü¥Ã¥Æ¥£¥Á¥§¥ê¤Î¡Ø¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥ë¥Ì¡¼¥ÉºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿ÀÉã¤¿¤Á¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£³¨²è¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é¼õÂÛ¹ðÃÎ¤Ê¤ÉÀ»½ñ²è¤·¤«¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÄÌ¤ê¤Ë¤ÏÃËÀ¥Ì¡¼¥É¤ÎµðÂç¤ÊÄ¦¹ï¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢³¨²è¤Ç¤â²ùØ¢¤Î¥Þ¥°¥À¥é¤Î¥Þ¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÏÈ¾Íç¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢¿ÍÂÎ¤òÀµ³Î¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤¹¤ë·Ý½Ñ¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥óÉð»Î¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÏÈà¤é¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤·¿·¤·¤â¤Î¹¥¤¤Î¿®Ä¹¤¬ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¡Ê1582¡Ë¤òÀ¸¤±ä¤Ó¡¢Èà¼«¤é¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¡£¸åÀ¤¤ÎÉâÀ¤³¨¤ÎÉÁ¼Ì¤â¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¥á¥Ç¥£¥Á²È¤ÎÈþ½÷¤ÈµÜÄî¤Ç¥À¥ó¥¹
¡¡¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î¥È¥¹¥«¡¼¥ÊÂç¸ø¹ñ¤Ç¤Î°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³°ìÀ¤¤¬ºÅ¤·¤¿ÉñÆ§²ñ¤Ç¡¢°ËÅì¥Þ¥ó¥·¥ç¤¬Âç¸øÈÞ¥Ó¥¢¥ó¥«¤È¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡»éÊ´¤Î¹á¤ê¤òÉº¤ï¤»¡¢¶»¤ÎÃ«´Ö¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎËËþ¤Ê¥ô¥§¥Í¥Á¥¢Èþ½÷¤Ë¡¢¼ã¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¤Ïµ¤°µ¡Ê¤±¤ª¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ø¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤È¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Î³¨²è¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÎÈà¤é2¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ÓÁü¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¤ÏÇò¤¤¥é¥Õ¡Êêþ¶ß¡á¤Ò¤À¤¨¤ê¡Ë¤òÃå¤±¤¿ÍÎÁõ¤Ç¡¢È©¤ÏÀõ¹õ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÇò¿Í¤«¤é¸«¤¿¥¢¥¸¥¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ä¹¤¤ÍÎ¾åÀ¸³è¤Ç¼ÂºÝ¤ËÁ¥¾è¤ê¤Ê¤ß¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤¦¤Ã¤¹¤éÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¡¢¿°¤ÏÆù´¶Åª¡£ÌÜ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤µ¤µ¤«é®âË¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Å·Áð»ÍÏº¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¾¯Ç¯¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢¼«¤é¤Î»ÈÌ¿¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤¿Íî¤ÁÃå¤¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤³¤«è«ÍÎ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï²è²È¤¬°Û¹ñ¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Î²ò¼á¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Î¿®¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥Ó¥¢¥ó¥«Áü¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²è²È¥·¥Ô¥ª¡¼¥Í¡¦¥×¥ë¥Ä¥©¡¼¥Í¡Ê1544¡Á1598¡ËºîÉÊ¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¤ÈÍÙ¤Ã¤¿°ìÇ¯Á°¤ËÉÁ¤»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¥Ó¥¢¥ó¥«¤Î»Ñ¤Ë¶á¤¤¤À¤í¤¦¡£¸½Âå¿Í¤¬»×¤¦Èþ½÷¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬²¿¤è¤êÆ·¤¬À¸¤À¸¤¤Èµ±¤¡¢ÏÃ¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤ÈÉ½¾ð¤ÏË¤«¤Ç¡¢¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤âÂç¤¤Ê¡¢ÍÛµ¤¤Ç³Ú¤·¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÄà¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤2¿Í¤¬µÜÅÂ¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£µ¢¹ñ¸å¤ÎÈá·à
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ»¤¯¿¨¤ì¤¿¤¤¡£
¡¡¥í¡¼¥Þ¤Ç¶µ¹Ä¥°¥ì¥´¥ê¥ª13À¤¤Ë±Ú¸«¤·¤¿Èà¤é¤ÏÌÜÅª¤òÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¥¥ê¥¹¥È¶µ¤òÆüËÜ¤Ç¤¤¤Ã¤½¤¦¹¤á¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£Ä¹ºê¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï1590Ç¯¡£½ÐÈ¯¤«¤é8Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁÄ¹ñ¤Î¾ðÀª¤Ï·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤¬À¯¸¢¤ò¤È¤ê¡¢¥Ð¥Æ¥ì¥óÄÉÊüÎá¤â½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¤¿¤Á4¿Í¤Î»ÈÀá¤Ï½¨µÈ¤Ë±Ú¸«¤·¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¶Ø»ß¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦ÀÁ¤¦¤¿¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¨µÈ¤Ï¡¢À¾ÍÎ¤¬¥¢¥¸¥¢¤ò¿¢Ì±ÃÏ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀíÊ¼¤È¤·¤Æ¥¥ê¥¹¥È¶µÉÛ¶µ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¨µÈ¤Î¤³¤ÎÀ¯ºö¤Ï¼Â¤ËÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ã¿è¤Ë¿®¶Ä¤ÎÆ»¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¤¿¤Á¤Ë¤ÏÍý²ò¤Î³°¤À¤Ã¤¿¡£4¿Í¤Î±¿Ì¿¤ÏÀÚ¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¤ÏÀë¶µ»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¼º°Õ¤Î¤¦¤Á¤ËÉÂ»à¡£¤¢¤È¤Î3¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤Ï´þ¶µ¡¢1¿Í¤Ï¥Þ¥«¥ªÄÉÊü¡¢ºÇ¸å¤Î1¿Í¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¹éÌä¤ò¼õ¤±¤Æ½Þ¶µ¤·¡¢¥ô¥¡¥Á¥«¥ó¤«¤éÎóÊ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³°ìÀ¤¤È¥Ó¥¢¥ó¥«¤Î¼÷Ì¿¤âÃ»¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¤È¥À¥ó¥¹¤·¤¿¤ï¤º¤«2Ç¯¸å¡¢É×ÉØ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¿õµ¡¶ª¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¤ÎÊÌÁñ¤ÇµÞ»à¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Î·»Äï¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¤ï¤á¤ÆÃç¤¬°¤¯¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¤¬¥Ó¥¢¥ó¥«¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¥á¥Ç¥£¥Á²È¤ò·Ñ¤¬¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¡£·»É×ÉØ¤Î»à¤Ï¿©ÃæÆÇ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¿®¤¸¤è¤¦¡£
