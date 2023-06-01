日経225先物：21日0時＝変わらず、5万6840円
21日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比変わらずの5万6840円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万6825.7円に対しては14.30円高。出来高は5140枚となっている。
TOPIX先物期近は3811.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.02ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56840 +0 5140
日経225mini 56855 +10 112279
TOPIX先物 3811.5 +7 7839
JPX日経400先物 34470 +70 593
グロース指数先物 733 +4 771
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3811.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.02ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56840 +0 5140
日経225mini 56855 +10 112279
TOPIX先物 3811.5 +7 7839
JPX日経400先物 34470 +70 593
グロース指数先物 733 +4 771
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース