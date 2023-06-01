　21日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比変わらずの5万6840円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値5万6825.7円に対しては14.30円高。出来高は5140枚となっている。

　TOPIX先物期近は3811.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.02ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56840　　　　　　+0　　　　5140
日経225mini 　　　　　　 56855　　　　　 +10　　　112279
TOPIX先物 　　　　　　　3811.5　　　　　　+7　　　　7839
JPX日経400先物　　　　　 34470　　　　　 +70　　　　 593
グロース指数先物　　　　　 733　　　　　　+4　　　　 771
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース