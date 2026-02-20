モニター裏に収納スペースをプラスできる！VESA取り付けホルダーを発売
サンワサプライ株式会社は、モニター背面のVESA規格ネジ穴を利用して、HDDや小型PC、ゲーム機などを設置できるVESAマウントホルダー「MR-VESA16」を発売した。乱雑になりがちな周辺機器をモニター裏に隠して収納することで、デスク周りをスッキリと整理できる。モニターアームとの共締めにも対応している。
■モニター裏のデッドスペースを有効活用
VESA規格のネジ穴を使って、モニター裏に設置できる収納ホルダー。置き場所に困りやすい外付けHDDや小型PC、ドッキングステーションなど、幅広い機器を設置できる。
■モニターアームと一緒に使える
モニターとモニターアームの間に本製品を共締めすることで、モニターアームと一緒に使用できる。
■VESA規格対応の簡単取り付け
VESA 75・100・200mmのネジ穴に対応し、付属のボルトで液晶ディスプレイやテレビへ簡単に取り付けできる。
■機器に合わせて幅を調整可能
幅を35〜50mmの範囲で調整して、機器にピッタリのサイズで使用できる。
■設置面を保護する6つのクッション
滑り止め・キズ防止用クッションが6つ付属しており、機器設置面をしっかり保護する。
■HDDや小型PC、ゲーム機などを設置できるVESAマウントホルダー「MR-VESA16」
