全国の星空好きとツナガリを目指す東京都の離島・神津島村とテレビ朝日が運営する「星空ツナガルコミュニティ」が、「星空フォトコンテスト 2025〜冬の星空をシェアしよう〜」を開催しています。「スマホで撮影OK、SNSにハッシュタグ付きで投稿するだけで応募できる手軽さが人気で、好評につき2026年2月28日（土）まで締切が延長されました。

星に自分だけの名前（愛称）を付けるチャンス

最大の注目ポイントは、最優秀賞の賞品「星の命名権（愛称）」です。「スターネーミングギフト」（※）として、実際の星に自分だけの愛称を付けることができます。自分が撮った星空写真で受賞し、さらに星に愛称・名前まで付けられるという、天文ファンにとって夢のような賞品ではないでしょうか。優秀賞（2名）にはコニカミノルタプラネタリウム全館共通ペア鑑賞引換券が贈られます。

※…スターネーミングギフトとは、オーストラリアのスプリングブルック天文台が、空に輝く星にあなただけの名前（愛称）を付け、その証明書を発行するギフトサービスです。

星空好きとツナガリたいコミュニティと星空保護区神津島が生んだコンテスト

神津島は2020年12月、国際ダークスカイ協会（IDA）から東京都初の「星空保護区（ダークスカイ・アイランド）」に認定された島です。「島まるごとプラネタリウム」と称されるほどの星空環境を持つ神津島の公式コミュニティが、全国の星空好きに向けて投げかける本企画には、応募作品から優れた作品を選定して「星空保護区支援チャリティー写真集」を制作・販売する計画もあり、参加すること自体が星空環境を守る活動につながります。

審査はコミュニティでも全国的に活躍されているサイエンスコミュニケーターのrisaさんと、星空保護区・神津島村産業観光課が担当し、結果は2026年3月末に発表予定です。応募には星空ツナガルコミュニティへの無料参加が必要で、詳しい応募方法は公式サイトをご確認ください。締切まであと約2週間、冬の澄んだ夜空を、ふと撮影をして、気軽に投稿してみてはいかがでしょうか。

■応募概要

星空フォトコンテスト2025詳細ページ：https://kozushima-community.com/news/DMqpy_S3

コンテスト名： 星空フォトコンテスト 2025〜冬の星空をシェアしよう〜

主催： 星空ツナガルコミュニティ（東京都神津島村公式）

応募期間： 2025年12月11日（木）〜2026年2月28日（土）※好評につき延長

応募条件： 星空ツナガルコミュニティへの参加（無料・必須）、満18歳以上

コミュニティ参加（無料）： https://mura.club/community/RiCAzSLdyV

応募方法： X（旧Twitter）またはInstagramにてハッシュタグ「#星空フォトコン」を付けて星空写真を投稿

賞品：

・最優秀賞（1名）：星の命名権（愛称）スターネーミングギフト

・優秀賞（2名）：コニカミノルタプラネタリウム全館共通 ペア鑑賞引換券

・参加者特典：チャリティー写真集への掲載候補

問い合わせ等

・公式サイト： https://kozushima-community.com/

・公式X： https://x.com/star_night_comm

・公式Instagram： https://www.instagram.com/star_night_community/

・コミュニティ参加（無料）： https://mura.club/community/RiCAzSLdyV

