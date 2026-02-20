修復工事進む日本時代の旧警察施設 「文化保存と歴史継承の鍵」／台湾
（新竹中央社）北部・新竹県関西鎮にある日本統治時代の旧警察施設群「関西分駐所」で修復工事が進んでいる。同県文化局の朱淑敏局長は、地元の文化的文脈を保存し、地方の歴史を継承する重要な鍵だと修復の意義を強調している。
同分駐所は1912（明治45）年に建設された建物群で、庁舎、所長宿舎、独身寮、家族寮などから構成される。2009年には県定古跡に登録された。修復工事は現在、すでに文化施設として供用されている所長宿舎や独身寮に続く第3期目として庁舎などでの作業が行われている。
朱局長は中央社の取材に対し、分駐所は関西鎮の中心部にあり、周辺に点在する旧映画館や古跡、歴史建築などと合わせて地方の発展の過程を今に伝えており、関西地区の重要な歴史の場だと語る。
だが同分駐所は長年修繕が行われなかったため、多くの箇所で損傷が生じ、構造の安全性に懸念が指摘されていた。このまま荒廃すれば、建物が失われてしまうだけでなく、地方の記憶の連続性が途切れる恐れがあったと話す。
庁舎の修復では特徴的な黒瓦や木材を使った構造と壁の再現に重点が置かれた。外壁に使われているコンクリートブロックは、台湾総督府（当時）の栗山俊一技士が推進した断熱効果のある防暑ブロックと関連があるとされ、当時の建築技術と生活の知恵をうかがえるという。
一方、木造の宿舎では壁に細い竹材を格子状に組み、麻縄で編んだ「小舞下地」が用いられ、修復でもこれを再現した。
文化局の資料によれば、第3期目の工事を行っている建物は今年末にも一般に公開する予定だという。
（郭宣彣／編集：齊藤啓介）
