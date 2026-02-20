2月20日までに、モデルの山田優が自身のInstagramを更新。世界的ファッションブランド『エルメス』のファッションショーに参加したことを報告したのだが、ある人とのツーショットを公開し話題を呼んでいる。

山田は、《Hermes 26AW Men’s RTW collection show》と綴り、2月18日に東京・銀座の現在は使用されていない東京高速道路（KK線）で行われたファッションショーイベント『BRIDGE OF LIGHT』に足を運んだことを報告。《特別な場所で、素晴らしい世界観に浸れた時間は本当に鮮烈な思い出として残りました》と感動を伝えた。

「添えられた複数枚の写真と動画には、ファッションショーの様子を撮影したショットが並びました。さらに会場には、山田さんとともに平成に爆売れした女性ファッション誌『CanCam』でカリスマモデルとして活躍した蛯原友里さんも来場。山田さんと撮影したツーショットを公開していました」（芸能プロ関係者）

細身のパンツスタイルにジャケットを羽織った全身ブラックコーディネートを披露した山田。そんな山田と合わせるかのように蛯原はダークな色味のニットとスカートを着用していた。そんな2人の姿にファンも歓喜に沸いた。

《レジェンドツーショットじゃないですか》

《相変わらずの2人、可愛いしかっこいいな》

全身が写るショットでは、カリスマとして活躍していた平成時代と変わらぬ9等身のさすがのスタイルを披露。令和でも変わらぬ姿にファンも釘付けとなった。

「山田さんは、Instagramのストーリーズでもツーショットを公開。《会えて嬉しかった》とコメントを添えて、久々の再会を喜んでいました。当時、発行部数80万部を超える爆発的な『CanCam』ブームを巻き起こした2人。山田さんはかっこいい女性、蛯原さんは可愛いらしい女性の代名詞でもありました。当時20代女性のファッションを牽引する存在でもありましたが、40代となりお互いに子供がいる今でもなお、その存在感は圧倒的ですね」（前出・芸能プロ関係者）

2人がカリスマモデルのレジェンドであることは間違いない。