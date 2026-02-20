【井端弘和監督×渡辺謙】プレミアム対談

動画配信大手のNetflix（ネットフリックス）は、3月5日から開催される「2026 ワールドベースボールクラシック」の全47試合を日本国内で独占ライブ配信する。20日午後9時からはYouTube SPコンテンツ第5弾として「【井端弘和監督×渡辺謙】プレミアム対談」を公開した。

今回の侍ジャパンには、ドジャース・大谷翔平投手をはじめ過去大会最多の9人が参加する。「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」に就任した渡辺さんから「層の厚さはアメリカやドミニカ共和国にも引けを取らない」と分析。井端監督も「対等に行けると思う。向こうのオールスターが来ても太刀打ちできる力のある選手が日本にはいると思う」と胸を張る。

すると、渡辺さんはイタズラな表情を浮かべて「『憧れるのをやめましょう』と言う必要がないですね」と返した。井端監督も納得するように「言う必要がないですし、向こうに視察に行きましたけど、大谷選手の実力は実力は上ですし」と認めた。

2023年に行われたWBC決勝戦の前、大谷はロッカールームで「僕から1個だけ。憧れるのをやめましょう。ファーストにゴールドシュミットがいたり、センター見たらマイク・トラウトがいるし、外野にムーキー・ベッツがいたりとか、野球をやっていれば誰しもが聞いたことがある選手がいると思う。今日1日だけは、憧れてしまったら超えられない。今日は僕たちは超えるために来た。トップになるために来た。今日1日だけは彼らへの憧れを捨てて、勝つことだけを考えていきましょう。さあいこう！」との言葉をかけた。

そして決勝戦では大谷が最後を締め、日本は世界一を奪還した。大谷の活躍は言う必要もなく、同年から3年連続でMVPを受賞。いまやメジャーリーガーから"憧れられる"選手になっている。