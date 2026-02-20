「五つ星サーモン」が味わえるメニュー4種登場　「大切り！サーモンフェア」開催（小僧寿し）

持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2026年2月21日(土)〜23日(祝・月)、28日(土)〜3月3日(火)の期間限定で「大切り！サーモンフェア」を開催する。※店舗により未実施の場合あり

【商品画像】「大切り！サーモンフェア」のメニューを全て見る

今回のフェアで販売となるのは、「至福の五つ星サーモンセレクション」、「五つ星サーモン三昧プレミアム盛」、「五つ星サーモンMIX盛」、「五つ星サーモンいくら満喫丼」の4種類。

使用したのは、世界トップクラスの品質を誇る「FIVE STAR（ファイブスター）サーモン」。味・脂のり・鮮度・信頼・環境配慮の五つの基準を満たした、“五つ星”のサーモンだという。

〈販売概要〉

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がある

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となる

※写真はイメージ。実際の提供容器と異なる

●至福の五つ星サーモンセレクション／本体価格 税込1,490円

大切りサーモンや炙りサーモン、サーモンクリームチーズロールなど、サーモンの魅力を味わえる豪華盛り合わせ。

●五つ星サーモン三昧プレミアム盛／本体価格 税込1,134円

人気のサーモンネタを贅沢に詰め込んだ、満足度の高い一品。

●五つ星サーモンMIX盛／本体価格 税込961円

定番ネタと大切りサーモンをバランスよく楽しめる盛り合わせ。

●五つ星サーモンいくら満喫丼／本体価格 税込1,069円

濃厚なサーモンといくらを贅沢に盛り込んだ海鮮丼。