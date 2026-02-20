鈴木雅之が、自身のソロデビュー40周年と今年迎える古希（＝70歳）を記念したでデュエットベストアルバム『MARTINI DUET DELUXE』を3月25日にリリースすることを発表した。

『MARTINI DUET DELUXE』は、“デュエット”に特化した収録内容となっており、テーマごとに3枚組で構成されている。

初回生産限定盤

通常盤

Disc1は「King & Diva」と銘打たれ、女性アーティストとの新旧のデュエット楽曲を収録している。現在放送中のTVドラマ『パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−』の主題歌、同ドラマの主演を務める篠原涼子とのデュエット曲の最新シングル「Canaria」や、オルケスタ・デ・ラ・ルスを迎えて制作された「今夜は離さない」、2019年のTV番組で一度のみ披露されていた白石麻衣とのデュエット曲「Neccesary (2026 Ver.)」などがアルバム初収録される。さらに、平成を象徴するデュエット曲「渋谷で5時」を、タレントで女優の渋谷凪咲を迎え、33年振りにリレコーディングされたことも発表された。渋谷凪咲にとって今作は、NMB48卒業後初の音源化となる。

渋谷凪咲

Disc2は、実の姉である鈴木聖美とのデュエット曲の数々をまとめた「KING & QUEEN」。昭和を象徴するデュエット曲「ロンリー・チャップリン」をはじめ「TAXI」、ロバータ・フラッグとダニー・ハザウェイの「Where is the love」のカバーを新録している。

Disc3は、“アニソン界の大型新人”として2019年以来5作連続での主題歌を務めている『かぐや様は告らせたい』シリーズの主題歌をまとめた「King ＆ Kaguya family」。2025年12月に発表された最新曲、同アニメの主人公・四宮かぐや役を務めた声優・古賀葵を迎えた「アブナイキオク」をはじめ、「DADDY ! DADDY! DO!」など、全5作品の主題歌すべてが収録されている。

アルバム『MARTINI DUET DELUXE』のリリース日となる3月25日には、2025年のツアー大阪公演でのライブ映像作品『masayuki suzuki taste of martini tour 2025 Step123 season2 “All Time Doo Wop”』も同時発売される。ラッツ&スターのメンバー佐藤善雄、桑野信義に加え、鈴木聖美、倖田來未、岡崎体育がゲスト出演したステージ映像化される。

『MARTINI DUET DELUXE』と『masayuki suzuki taste of martini tour 2025 Step123 season2 “All Time Doo Wop”』は、本日より各CDショップやオンラインストアで予約がスタートした。ショップ限定特典や両タイトル購入者を対象として特典も用意されているのでチェックしてほしい。

◾️デュエットアルバム『MARTINI DUET DELUXE』

2026年3月25日（水）リリース

購入：https://erj.lnk.to/RdRBqe 初回生産限定盤 通常盤 【初回生産限定盤】 (4CD) ESCL 6224〜7 \7,700（税込）

【通常盤 (初回仕様)】 (3CD). ESCL 6228〜30 \6,600（税込）

【Disc1】 King & Diva

01. 渋谷で5時 (2026 Ver.) ＜feat. 渋谷凪咲＞

02. ロンリー・チャップリン ＜JUJU with 鈴木雅之＞

03. Canaria ＜feat. 篠原涼子＞

04. Endless Love ＜feat. May J.＞

05. DOWN TOWNラプソディー ＜EPO with 鈴木雅之＞

06. 今夜は離さない ＜feat. オルケスタ・デ・ラ・ルス＞

07. 冬がはじまるよ (2026 Ver.) ＜feat. 野宮真貴＞

08. 恋のフライトタイム〜12pm〜 ＜feat. 菊池桃子＞

09. 幸せな結末 ＜feat. 松たか子＞

10. Necessary (2026 Ver.) ＜feat. 白石麻衣＞

11. 月に願えば ＜feat. 国府弘子＞



【Disc2】 KING & QUEEN

01. Where is the Love ＜with 鈴木聖美＞

02. 夜明けのスターライト ＜鈴木聖美 with 鈴木雅之＞

03. ロンリー・チャップリン ＜鈴木聖美 with Rats & Star＞

04. TAXI (mediumslow version) (2026 Ver.) ＜with鈴木聖美＞

05. 最後のレビュー ＜with鈴木聖美＞

06. 奇跡のような日 ＜with 鈴木聖美＞

07. もしかして、I love you… ＜シャネルズ＋1＞

08. Where is the Love (for femaleカラオケ)

09. Where is the Love (for maleカラオケ)

10. 夜明けのスターライト (カラオケ)

11. ロンリー・チャップリン (for femaleカラオケ)

12. ロンリー・チャップリン (for maleカラオケ)

13. TAXI (mediumslow version) (2026 Ver.) (カラオケ)

14. 最後のレビュー (カラオケ)

15. 奇跡のような日 (for femaleカラオケ)

16. 奇跡のような日 (for maleカラオケ)

17. もしかして、I love you… (カラオケ)



【Disc3】 King & Kaguya family

01. アブナイキオク ＜feat. 古賀 葵＞

02. Love is Show ＜feat. 高城れに (ももいろクローバーZ)＞

03. GIRI GIRI ＜feat. すぅ (SILENT SIREN)＞

04. DADDY ! DADDY ! DO ! ＜feat. 鈴木愛理＞

05. ラブ・ドラマティック ＜feat. 伊原六花＞

06. CLUB KAGUYA 〜CARTOON + YELLOCK MIX〜

07. アブナイキオク (for femaleカラオケ)

08. アブナイキオク (for maleカラオケ)

09. Love is Show (for femaleカラオケ)

10. Love is Show (for maleカラオケ)

11. GIRI GIRI (for femaleカラオケ)

12. GIRI GIRI (for maleカラオケ)

13. DADDY ! DADDY ! DO ! (for femaleカラオケ)

14. DADDY ! DADDY ! DO ! (for maleカラオケ)

15. ラブ・ドラマティック (for femaleカラオケ)

16. ラブ・ドラマティック (for maleカラオケ)



【Disc4】 King & Diva Karaoke ※初回盤のみ付属

01. 渋谷で5時 (2026 Ver.) (カラオケ)

02. ロンリー・チャップリン (カラオケ)

03. Canaria (カラオケ)

04. Endless Love (カラオケ)

05. DOWN TOWNラプソディー (カラオケ)

06. 今夜は離さない (カラオケ)

07. 冬がはじまるよ (2026 Ver.) (カラオケ)

08. 恋のフライトタイム〜12pm〜 (カラオケ)

09. 幸せな結末 (カラオケ)

10. Necessary (2026 Ver.) (カラオケ）

11. 月に願えば (カラオケ)

配信：https://masayukisuzuki.lnk.to/Canaria

◾️映像作品『masayuki suzuki taste of martini tour 2025 Step123 season2 “All Time Doo Wop”』

2026年3月25日（水）リリース

購入：https://erj.lnk.to/XJndNc 【Blu-ray】ESXL-397 \7,700（税込）

【DVD】ESBL-2682 \6,000（税込）

01. Opening

02. ストリート・シンフォニー

03. 街角トワイライト with 岡崎体育

04. トゥナイト

05. ランナウェイ

06. Silhouettes

07. Sh-Boom

08. Zoom

09. Chapel of Dreams

10. 夢見る16歳

11. もしかして、I love you・・・ with 鈴木聖美

12. 恋におちて-Fall in love-

13. もうひとつの土曜日

14. そして僕は途方に暮れる

15. 週末ダイナマイト

16. ラブ・ミー・ドゥ

17. 憧れのスレンダー・ガール

18. ハリケーン

19. 星くずのダンス・ホール

20. ガラス越しに消えた夏

Encore

21. 飾りじゃないのよ涙は

22. DADDY ! DADDY ! DO !

23. 違う、そうじゃない

24. 恋人

25. め組のひと

26. め組のひと with 倖田來未

27. 夢で逢えたら

28. EveryDay EveryTime

End Roll

▼収録曲01. Opening02. ストリート・シンフォニー03. 街角トワイライト with 岡崎体育04. トゥナイト05. ランナウェイ06. Silhouettes07. Sh-Boom08. Zoom09. Chapel of Dreams10. 夢見る16歳11. もしかして、I love you・・・ with 鈴木聖美12. 恋におちて-Fall in love-13. もうひとつの土曜日14. そして僕は途方に暮れる15. 週末ダイナマイト16. ラブ・ミー・ドゥ17. 憧れのスレンダー・ガール18. ハリケーン19. 星くずのダンス・ホール20. ガラス越しに消えた夏Encore21. 飾りじゃないのよ涙は22. DADDY ! DADDY ! DO !23. 違う、そうじゃない24. 恋人25. め組のひと26. め組のひと with 倖田來未27. 夢で逢えたら28. EveryDay EveryTimeEnd Roll ▼特典映像

Guest Special Interview Movie

＜岡崎体育, 鈴木聖美, 倖田來未＞

◾️ライブ情報 ◆＜鈴木聖美「MARTINI DUET DELUXE NIGHT」＞

会場：ビルボードライブ横浜

日時：2026年3月3日（火）

・1st Stage 開場16:30 開演17:30

・2nd Stage 開場19:30 開演20:30

ゲスト：鈴木雅之、村上てつや from ゴスペラーズ ◆＜鈴木雅之「MARTINI DUET DELUXE NIGHT」＞

会場：ビルボードライブ東京

日時：2026年3月24日（火）

・1st Stage 開場16:30 開演17:30

・2nd Stage 開場19:30 開演20:30

ゲスト：鈴木聖美

◾️＜masayuki suzuki taste of martini tour 2026 Step123 Season2 “70/40th Anniversary”＞ 2026年

6月14日(日) 千葉県 市川市文化会館 大ホール

6月19日(金) 宮城県 仙台サンプラザホール

6月21日(日) 秋田県 あきた芸術劇場 ミルハス 大ホール

6月27日(土) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

6月28日(日) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

7月02日(木) 大阪府 フェスティバルホール

7月05日(日) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

7月11日(土) 神奈川県 カルッツかわさき

7月12日(日) 神奈川県 カルッツかわさき

7月17日(金) 埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

7月18日(土) 埼玉県 大宮ソニックシティ 大ホール

7月25日(土) 新潟県 新潟県民会館 大ホール

8月01日(土) 大分県 iichikoグランシアタ

8月02日(日) 熊本県 熊本城ホール メインホール

8月07日(金) 兵庫県 神戸国際会館こくさいホール

8月08日(土) 兵庫県 神戸国際会館こくさいホール

8月11日(火・祝) 静岡県 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

8月29日(土) 鳥取県 米子コンベンションセンター

8月30日(日) 岡山県 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

9月04日(金) 北海道 函館サーモン・まるなまホール 大ホール

9月06日(日) 青森県 リンクステーションホール青森

9月10日(木) 大阪府 フェスティバルホール

9月11日(金) 大阪府 フェスティバルホール

9月13日(日) 広島県 広島文化学園HBGホール

9月22日(火・祝) 東京都 東京国際フォーラム・ホールA

9月27日(日) 長野県 ホクト文化ホール

10月03日(土) 福岡県 福岡サンパレス

10月04日(日) 福岡県 福岡サンパレス

10月10日(土) 栃木県 宇都宮市文化会館 大ホール

10月11日(日) 茨城県 水戸市民会館 グロービスホール

10月16日(金) 京都府 ロームシアター京都 メインホール

10月18日(日) 群馬県 高崎芸術劇場 大劇場

10月22日(木) 高知県 新来島高知重工ホール オレンジホール

10月24日(土) 香川県 レクザムホール (香川県県民ホール) 大ホール

10月28日(水) 愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール

10月31日(土) 東京都 府中の森芸術劇場 どりーむホール

11月07日(土) 神奈川県 よこすか芸術劇場