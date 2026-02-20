この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「大切にしない人に尽くすな」カウンセラーが警鐘を鳴らす人間関係の落とし穴「雑に扱う相手は変わらない」

カウンセラー・作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネルで「【要注意】あなたを大切にしない人に…これをやってはいけない！人間関係を築けない理由を解説」と題した動画を公開。人間関係において、自分を大切にしない相手に対してとるべきではない行動とその心理的背景について解説した。



Ryota氏は動画冒頭で、「あなたを大切にしない人に、大切にすることはできない」と断言。人間関係は本来「与えるともらうのバランス」で成り立っているが、雑に扱ってくる相手に対して「いつか分かってくれるだろう」と期待して行動し続けると、相手はそれを当たり前と認識し、さらに扱いが雑になるという悪循環を指摘した。



また、相手が自分を大切に思っているかどうかの判断基準として「心の通い合い」を挙げた。相談しても改善されない、真剣な話を流されるといった場合は「大切に扱われていない」と判断すべきだと語る。さらに、離れられない心理として「見捨てられ不安」や「サンクコスト（埋没費用）」を挙げ、「今まで費やしたものがもったいない」という執着が、健全な人間関係への移行を妨げていると分析した。



特に注意すべき点として、普段冷たい相手がたまに見せる優しさにすがる行為を「ガスライティング（心理的虐待）の典型的なパターン」と警告。「一瞬の優しさよりも普段の扱いを見るべきだ」と強調し、相手の行動を客観的に評価する必要性を説いた。



Ryota氏は最後に、「相手は重要人物ではない」と切り捨て、人間関係を精算して新たな関係を築く方が幸福度は上がると提言。「自分の未来のために」行動を変えることの重要性を訴え、視聴者にエールを送って動画を締めくくった。