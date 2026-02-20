お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが19日に自身のアメブロを更新。次男がひどい咳に見舞われ、クループ症候群の可能性を指摘されたことへの苦悩をつづった。

この日、まさみさんは長男について「翌日には解熱したけど体がだるそうで咳や鼻水も残っていて…」と報告。一方で、次男は薬を飲んでもあまり効果がなく「オットセイみたいな咳が出てきてクループ症候群かもしれない」と指摘を受け、ステロイドも処方してもらったことを明かした。

しかし、それでも咳は改善せず、次男が「胸が痛い。苦しい」と訴えたため救急に連絡したところ「『今、急患がいるので熱もなく、咳だけは受け入れられない』と言われて…」と受け入れを断られてしまったことを告白。小児科医からは、次男が「気管支が弱く風邪を引いたりしただけで急激に咳がひどくなってしまう体質」であり、長期的な治療が必要になるかもしれないと説明されたことを明かした。

最後に、まさみさんは「四六時中 咳をして嘔吐しちゃうからとご飯も食べたがらなかったり夜も眠れない次男君をみていると本当にかわいそうで…」と心境を吐露。「解熱してからも5日くらいひどい咳が止まらなくて学校も行けずずっと家に引きこもりで、、、」と大変な日々を振り返りつつ、現在は回復したものの「何か対策できることないのかなーって、毎回考えてる」と悩みをつづった。