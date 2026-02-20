女優・柳ゆり菜が16日、自身のインスタグラムを更新。真っ白に描いたネコの絵をアップした。



【写真】思わず見入る繊細なタッチ 流れるような白い毛並みのネコ アートの世界

柳は「まっしろい猫に憧れるティンガ（うちのボス猫）の夢を見たのでティンガを真っ白で描きました。 見せてももちろん反応はしてくれず。 行き場がないので、インスタにあげます」と記し、白い毛のネコの絵を公開。流れる毛並みまでリアルで繊細なタッチで描かれている。



公式サイトの趣味に「水彩画、デジタルイラスト、美術観賞」を挙げている柳は、これまでもインスタグラムに絵画をアップしている。背景のカーテンやソファーの質感も奥行きを感じさせる濃淡で表現されており、さすがの腕前を披露した。



「最近の楽しみは、川上弘美さんの『僕の死体をよろしくたのむ』という少し不思議な短編集を、一作品ずつ読んでから寝ること。いい夢が見れる気がする。」と明かし、「今の所、『銀座 午後二時 歌舞伎座あたり』が一番好きです。 皆のおすすめの本、ぜひ教えてください。」とファンに呼びかけた。



柳は2014年に「うわこい」で映画初出演初主演。同年のNHK連続テレビ小説「マッサン」に、セミヌードポスターのモデル・みどり役で出演して注目を集めた。



