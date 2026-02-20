2008年にデビュー曲が大ヒットした歌手が、都内に一軒家を購入したことを明かす場面があった。

【映像】鼠先輩が都内に購入した一軒家

「ぽっぽ ぽっぽ」というフレーズが若者を中心に大流行し、着うたで200万ダウンロードを記録するなど一世を風靡した『六本木〜GIROPPON〜』。パンチパーマが特徴的な歌手・鼠先輩のデビュー曲だ。

2月19日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）では、資産ともいえるその楽曲の歌唱印税の権利はいくらになるのか？その資産を売るのか？という質問を、鼠先輩本人にぶつける企画を実施。その際、現在の収入事情についても聞くと、営業活動や歌唱印税、プロデュースした飲食店のデザイン料などを実額で赤裸々に明かしてくれた。

さらに、鼠先輩は「お家も都内に買いまして」と、さらりと告白。スタッフが「億？」と食いつくと、「億まではいかない。『ぽっぽ ぽっぽ』でそんな億の家なんか買えるわけないでしょ」と否定した。

また、具体的な金額について追及すると、「7000〜8000万円とかじゃないですか」とこれも答えてくれ、「子どもを育てて、飯食って、月に1度のパンチパーマを当てられるぐらいは食えてますかね」と語った。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。